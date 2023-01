Poutine prépare les Russes pour un long combat à venir

Le discours annuel est généralement chargé de platitudes apolitiques – le dîner du Nouvel An pour des millions de familles russes. Cette fois, M. Poutine a servi son récit d’un Occident déterminé à détruire la Russie. “L’Occident a menti sur la paix tout en se préparant à l’agression”, a-t-il déclaré. “Ils utilisent cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie.”

C’était le dernier exemple, et peut-être le plus frappant, de M. Poutine tentant de préparer les Russes à une longue guerre.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils voyaient le Kremlin commencer enfin à apprendre de ses erreurs sur le champ de bataille. La Russie améliore ses défenses et pousse plus de soldats sur les lignes de front, et a mis un seul général en charge de la guerre qui a pu organiser une retraite de la ville ukrainienne de Kherson avec un minimum de pertes en novembre.