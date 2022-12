Poutine prépare le missile nucléaire Satan II “le plus puissant” du monde pour le “devoir de combat”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le Kremlin s’efforçait de préparer ce qu’il avait précédemment décrit comme l’ogive “la plus puissante” du monde, le missile balistique intercontinental Satan II, pour le “devoir de combat” alors que la guerre en Ukraine fait rage.

Le chef du Kremlin a reconnu cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre que ses forces en Ukraine sont confrontées à des temps difficiles, car la guerre de 10 mois ne montre aucun signe de fin.

Poutine a déclaré que les responsables militaires examinaient maintenant l’état de la guerre – dans laquelle la Russie a perdu du terrain ces derniers mois – ainsi que son expérience antérieure dans les conflits internationaux, comme la guerre en Syrie, lorsqu’ils analysent comment faire avancer son “opération militaire spéciale”.

L’UKRAINE REVENDIQUE LE NOMBRE DE MORTS RUSSES A DÉPASSÉ LES 100 000 MORTS DANS LA GUERRE

“Nous sommes bien conscients de toutes les forces et ressources de l’OTAN qu’ils ont utilisées contre nous au cours de l’opération militaire spéciale”, a-t-il déclaré mercredi dans une allocution devant le Conseil militaire de la défense russe.

Poutine a présenté une série de plans qu’il cherche à mettre en œuvre pour remanier son effort de guerre, notamment en renforçant “la préparation au combat de [Russia’s] triade nucléaire”

“C’est la principale garantie que notre souveraineté et notre intégrité territoriale, notre parité stratégique et l’équilibre général des forces dans le monde sont préservés”, a-t-il déclaré dans une annonce qui intervient alors que les États-Unis envisagent de promettre une aide supplémentaire de 44 milliards de dollars à l’Ukraine.

Le président russe a défendu les stocks d’ogives hypersoniques Avangard de Moscou et a déclaré que la Russie continuerait à développer ses missiles hypersoniques avec “des caractéristiques uniques, inégalées dans le monde”.

Poutine a également déclaré qu’il préparerait bientôt son RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par les responsables occidentaux, pour “un devoir de combat pour la première fois” – bien qu’il n’ait pas précisé quand cela se produirait.

ZELENSKYY LANCE UN APPEL DIRECT AUX CRITIQUES DU GOP, SOUTENANT AUCUN PAYS N’EST SÉCURISÉ SI L’UKRAINE FALORE

“Au début de janvier de l’année prochaine, la frégate Amiral de la flotte soviétique Gorshkov entrera en service de combat”, a-t-il ajouté, notant qu’elle transportera des missiles hypersoniques basés en mer “sans égal dans le monde”.

Les rapports d’échecs de communication dans les rangs seront également traités, a déclaré Poutine tout en appelant les ingénieurs et les concepteurs d’armes à se rendre régulièrement sur les lignes de front pour répondre aux demandes des troupes.

Les hauts responsables du ministère de la Défense devront également se coordonner avec les chefs régionaux en Ukraine alors que Poutine cherche à sécuriser les régions qu’il prétendait avoir annexées plus tôt cette année.

Les rapports suggèrent depuis longtemps que la Russie a subi de lourdes pertes sur le champ de bataille. Jeudi, l’Ukraine a estimé que la Russie avait perdu plus de 100 000 soldats dans la guerre.

Poutine a cherché à atténuer ses pertes en enrôlant 300 000 hommes dans les rangs russes en septembre. Cependant, des informations faisant état d’une formation insuffisante et d’armes inadéquates auraient entraîné un nombre élevé de morts parmi les personnes enrôlées.

“Nous savons qu’il n’y a pas de petites choses sur le champ de bataille, vous devez donc porter une attention particulière”, a-t-il déclaré en s’adressant à ses responsables de la défense. “Je tiens à le souligner une fois de plus : kits médicaux, nourriture, rations sèches, uniformes, chaussures, casques de protection, gilets pare-balles – tout doit être au niveau le plus récent et le plus élevé.

“Tout ce qu’un combattant utilise doit être à la pointe de la technologie, pratique et fiable, et l’approvisionnement doit correspondre à ses besoins réels”, a-t-il poursuivi. “Si certaines normes du ministère sont désuètes, elles doivent être modifiées – et rapidement.”

Poutine a comparé la guerre en Ukraine à d’autres grandes guerres impliquant la Russie, notamment lorsque Napoléon Bonaparte a envahi la Russie en 1812, ainsi qu’aux deux guerres mondiales.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a également annoncé mercredi que la Russie augmenterait ses effectifs militaires de 30 %, portant sa force de combat d’un peu plus d’un million de personnes à 1,5 million, a rapporté Reuters.

Shoigu n’a pas précisé quand cette expansion se produirait.