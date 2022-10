Poutine “pourrait tester une bombe nucléaire à la frontière ukrainienne” après le déploiement d’un train nucléaire alors que la torpille “apocalypse” traverse l’Arctique

VLADIMIR Poutine pourrait transformer la guerre en Ukraine en nucléaire en faisant exploser une bombe à la frontière dans un message à l’Occident, a-t-on affirmé.

La Russie a secoué son sabre nucléaire alors que ses forces continuent d’être repoussées alors même que Moscou a déclaré quatre régions comme les siennes.

Vladimir Poutine craint d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine 1 crédit

La Russie possède le plus grand arsenal nucléaire du monde Crédit : AP

L’énorme sous-marin nucléaire de Poutine, Belgorod, serait en mer dans l’Arctique 1 crédit : East2West

Poutine a été effronté dans ses menaces de transformer la guerre déjà dévastatrice en nucléaire – et la doctrine militaire russe leur laisse la porte ouverte à l’utilisation d’une arme nucléaire.

Le plus grand sous-marin de Vlad, Belgorod, qui peut être armé de torpilles nucléaires “apocalypse”, est en mouvement, et il a été signalé qu’un convoi lié à une unité nucléaire se déplaçait en Russie.

Et maintenant, le monde attend avec impatience de voir si Poutine mettra ses menaces à exécution alors que son armée a subi de nouvelles défaites humiliantes hier alors que l’Ukraine se précipitait vers Kherson.

Des sources de la défense auraient affirmé que l’une des options sur la table était que Poutine fasse exploser une arme nucléaire à la frontière dans une démonstration de force massive, rapporte le Times.

Poutine devrait trouver une zone suffisamment grande pour faire exploser l’arme sans nuire à son propre peuple – en particulier ceux qu’il a récemment “accueillis” en tant que partie de la Russie.

Mais le jeu risqué pourrait envoyer un message clair à l’Ukraine et à l’Occident qu’il n’a pas peur d’utiliser des armes nucléaires au combat pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il est largement admis que les menaces nucléaires actuelles se réfèrent spécifiquement à des armes tactiques plus petites conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt qu’à des bombes massives tuant des villes.

L’Otan aurait averti ses membres de la possibilité que Vlad se prépare à une escalade nucléaire.

Des sources de la défense ont déclaré qu’une option plus probable serait cependant que Poutine utilise une arme nucléaire en mer Noire.

Vlad pourrait faire exploser une arme au-dessus de la mer bordée par la Russie et l’Ukraine, ainsi que par les États de l’OTAN, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie.

Poutine pourrait même potentiellement faire exploser une bombe sur Snake Island – un symbole de la résistance ukrainienne du début de la guerre, célèbre pour le message disant aux Russes de “va te faire foutre”.

Le Dr Rod Thornton, expert en sécurité au King’s College de Londres, a suggéré l’avant-poste lors d’un entretien avec Forbes.

D’autres options pourraient être une frappe complète sur le champ de bataille contre les forces ukrainiennes à l’aide d’armes nucléaires tactiques.

Bien que plus petits, de tels dispositifs seraient tout de même complètement dévastateurs – tuant des milliers de personnes et laissant une vaste zone baignée de radiations.

D’autres options plus drastiques – et moins réalistes – pourraient voir Poutine lancer une frappe sur Kyiv, ou même tenter de frapper des armes occidentales entrant en Ukraine depuis la Pologne.

Et toutes ces options entraîneraient probablement une réponse en Occident.

Cela pourrait aller d’une attaque nucléaire américaine contre les Russes à un effort soudain pour mettre fin à la guerre et négocier la paix entre Kyiv et Moscou.

Il est prêt à augmenter les enjeux s’il perd sur le champ de bataille Alexandre Gabouev

Quoi qu’il en soit, le danger nucléaire place l’humanité au bord de l’un des moments les plus dangereux depuis la guerre froide avec le spectre imminent de la troisième guerre mondiale.

Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré au Washington Post : “Nous constatons à maintes reprises que Vladimir Poutine considère cela comme une grande guerre existentielle et il est prêt à augmenter les enjeux s’il perd sur le champ de bataille. .

“En même temps, je ne pense pas que l’Occident reculera, c’est donc un défi très difficile maintenant.”

Il a averti que le monde pourrait “à deux ou trois pas” de l’impensable – la guerre nucléaire.

Le professeur Joe Siracus, de l’Université Curtin en Australie, a également averti que le monde était à une “nanoseconde” d’une véritable crise nucléaire.

Il a suggéré que Vlad pourrait voir l’une de ses options être de frapper les armes occidentales avant qu’elles n’arrivent en Ukraine.

“Nous sommes très, très proches”, a averti le prof.

Il a poursuivi: “Les chances de guerre … entre Poutine et Biden sont d’environ 10% si on leur donne la capacité de le faire.

“Les chances d’une guerre accidentelle en ce moment sont d’environ 90% car il n’y a aucun garde-corps nulle part et les commandants de théâtre peuvent faire ce qu’ils veulent.”

La télévision d’État russe a été inondée de discussions sur la guerre nucléaire – tout au long du conflit, les porte-parole de Poutine ont constamment évoqué la possibilité, suggérant même de bombarder Londres.

Poutine – qui serait de plus en plus imprévisible au milieu de ses problèmes de santé – possède le plus grand arsenal atomique du monde à portée de main.

Et il a prononcé un discours décousu vendredi dernier alors que la Russie annexait quatre régions de l’est de l’Ukraine au cours duquel il s’est plaint constamment et de manière incohérente de l’Occident.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Poutine est heureux d’utiliser les armes s’il considère qu’il existe une “menace existentielle” pour la Russie.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Les troupes russes pensaient qu’elles seraient accueillies par des acclamations et des drapeaux agités, au lieu de cela, elles ont été confrontées à des kalachnikovs et des cocktails molotov.

La guerre est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – les craintes grandissent que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

On pense que les États-Unis et la Russie ont investi beaucoup de temps et d’argent dans le développement de petites armes atomiques prêtes pour le champ de bataille.

Les armes n’ont pas le pouvoir destructeur dévastateur vraiment terrifiant des plus grandes armes de l’époque de la guerre froide – comme le Tsar Bomba.

Une seule Tsar Bomba de 58 mégatonnes pourrait causer des ravages sur une zone de 50 milles, tuer des millions de personnes, envoyer une onde de choc qui ferait trois fois le tour du globe et provoquer un nuage de champignons visible à 500 milles.

Une telle bombe a été jugée bien trop grosse pour être utilisée en raison des conséquences potentiellement apocalyptiques d’un tel échange nucléaire.

Mais c’est ce genre de pensée qui a poussé les planificateurs de guerre à développer et potentiellement à utiliser des armes nucléaires tactiques plutôt que stratégiques.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

Moscou a déjà pratiqué de telles stratégies sur le terrain – comme la simulation d’une attaque de l’OTAN contre l’enclave russe de Kaliningrad.

Le scénario a vu les forces russes riposter à l’invasion occidentale en tirant des armes nucléaires sur la Pologne et les États-Unis.

Et ces exercices auraient eu lieu dans les années 90 et 2000, avec des armes nucléaires tactiques utilisées à la fois pour l’attaque et la défense.

Les navires de guerre russes, les lanceurs de missiles, les avions de guerre et même les canons d’artillerie de campagne peuvent être armés d’ogives nucléaires à faible rendement.

L’Otan a averti sans équivoque que Poutine ferait face à des “conséquences catastrophiques” s’il utilisait une arme nucléaire – l’alliance décrivant la guerre comme étant actuellement la plus dangereuse.