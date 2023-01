Poutine pourrait être prêt à annoncer une deuxième campagne de mobilisation, selon les analystes

Moscou n’a pas caché son intention d’élargir ses forces dans les prochaines années. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a présenté en décembre des propositions visant à porter le personnel militaire à 1,5 million d’ici 2026, contre 1,1 million actuellement.

Mardi, Choïgou a présenté des plans plus complets pour réformer et restructurer l’armée au cours des prochaines années, affirmant que “ce n’est qu’en renforçant les éléments structurels clés des forces armées qu’il est possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger de nouvelles entités”. et des installations critiques de la Fédération de Russie”, a rapporté Reuters.

L’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard mardi que les changements étaient nécessaires en raison de la “guerre par procuration” que l’Occident mène contre la Russie en Ukraine.

L’engagement par procuration, a-t-il dit, “comprend des éléments de participation indirecte aux hostilités, et des éléments de guerre économique, financière, de guerre juridique, allant au-delà du domaine juridique, etc.”

“La sécurité de notre pays doit être assurée sans condition, et dans ce cas, le ministère de la Défense remplit son rôle”, a déclaré Peskov, dans des commentaires traduits par NBC.

Peskov a rejeté l’idée d’une autre mobilisation, ajoutant que “le sujet est constamment activé artificiellement à la fois de l’étranger et de l’intérieur du pays. Je suggère toujours que vous vous souveniez tout le temps des déclarations pertinentes du président Poutine à ce sujet”.