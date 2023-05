Poutine pose le dilemme de l’arrestation alors que l’opposition sud-africaine dit que si le gouvernement favorable à la Russie n’agit pas, il le fera

JOHANNESBURG, Afrique du Sud – Un oligarque russe sanctionné par les États-Unis est accusé d’avoir conclu des accords louches sous un ciel ensoleillé avec des politiciens sud-africains, la véritable raison pour laquelle le président russe Vladimir Poutine pourrait échapper à l’arrestation s’il effectuait un voyage prévu en Afrique du Sud en août.

L’oligarque Viktor Vekselberg, qui serait proche de Poutine, a été accusé d’avoir financé à plusieurs reprises le parti politique au pouvoir en Afrique du Sud, l’ANC. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président de l’ANC, n’a jusqu’à présent pas entrepris d’efforts pour arrêter le dirigeant russe s’il devait se rendre au Cap en août. Le gouvernement de Ramaphosa s’est abstenu à plusieurs reprises à l’ONU de critiquer l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant qu’il était « ami » de Moscou.

Les relations des États-Unis avec l’Afrique du Sud ne tiennent qu’à un fil. C’est un gâchis diplomatique aux proportions épiques. La Cour pénale internationale (CPI) a déclenché la fureur en exigeant que les pays signataires de la cour, dont l’Afrique du Sud, arrêtent Poutine s’il touchait leur sol, l’accusant de crimes de guerre contre des enfants ukrainiens.

L’Afrique du Sud a invité Poutine à assister à un sommet ici de te groupe de nations BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas annulé l’invitation mais a donné les raisons pour lesquelles il pense qu’il n’a pas besoin de l’arrêter, suggérant qu’il y a une faille dans les règles de la CPI.

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DÉLIVRANT UN MANDAT D’ARRÊT À POUTINE CONCERNANT LES DÉPORTATIONS D’ENFANTS D’UKRAINE

Et le précédent montre que, si c’est laissé au seul gouvernement, Poutine tend son majeur vers l’Occident en se promenant en Afrique du Sud aussi libre qu’un oiseau. C’est déjà arrivé ici dans des circonstances troublantes similaires. En 2015, la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar al-Bashir. Mais il a été autorisé à visiter l’Afrique du Sud pendant plusieurs jours et a même été escorté par un grand cortège de voitures par la police même qui, selon la loi, aurait dû l’arrêter.

Fox News Digital a demandé au département d’État américain si Poutine devait être arrêté en Afrique.

« Il ne fait aucun doute que des membres des forces russes et d’autres responsables russes commettent des crimes de guerre et d’autres atrocités en Ukraine, et nous avons clairement indiqué que les responsables doivent être tenus pour responsables », a déclaré un porte-parole du département d’Etat. « Nous soutenons la responsabilité des auteurs de crimes de guerre. »

Le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a déclaré au Business Day local que sa police ne pourrait pas arrêter Poutine. Au lieu de cela, ils explorent « l’option d’envisager d’étendre l’immunité diplomatique coutumière aux chefs d’État en visite dans notre pays ».

Officiellement, l’Afrique du Sud ne s’est toujours pas engagée à procéder à une arrestation.

« Le Cabinet a nommé un comité interministériel présidé par le vice-président pour discuter de l’avis juridique fourni sur la question et proposer une voie à suivre », a déclaré Clayson Monyela, chef de la diplomatie publique du Département des relations internationales, à Fox News Digital.

Monyela a en outre déclaré que les informations parues dans certains médias internationaux selon lesquelles l’Afrique du Sud essaie discrètement de persuader Poutine de ne pas se rendre ne sont pas la bonne « ligne ».

NOUVEAU DÉSORDRE MONDIAL: LA CHINE ET LA RUSSIE BLOC RENFORCENT L’INFLUENCE QUE LES PAYS SOUHAITENT DE REJOINDRE, Y COMPRIS LES ALLIÉS AMÉRICAINS

« Il n’y a absolument aucune base légale (actuellement ou dans un avenir proche) pour que le gouvernement sud-africain n’arrête pas Poutine », a déclaré Priyal Singh, chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité (ISS), à Fox News Digital depuis Pretoria.

« En tant que partie au Statut de Rome, Pretoria a une obligation internationale claire de respecter ses engagements et d’effectuer l’arrestation », a ajouté Singh. « De plus, en tant que pays qui a intégré ces obligations dans notre législation nationale, le gouvernement enfreindrait effectivement ses propres lois s’il ne donnait pas suite à l’arrestation. »

Le principal parti d’opposition d’Afrique du Sud, l’Alliance démocratique, ou DA, envisage de se tourner vers les tribunaux pour forcer la question. Il est « en train d’explorer toutes les options juridiques potentielles pour assurer la conformité de l’Afrique du Sud avec la loi de mise en œuvre de la CPI, si Poutine se rendait physiquement dans le pays en août », a déclaré Emma Louise Powell, ministre fantôme du DA pour les relations internationales, à Fox News Digital.

En outre, Alan Winde, premier ministre du Cap occidental contrôlé par l’AD, qui comprend Le Cap, où se tient la conférence BRICS, prévoit d’utiliser la police régionale sous son contrôle pour arrêter Poutine à l’aéroport international du Cap à son arrivée.

« Si le dirigeant russe met les pieds dans le Cap-Occidental, nous, en tant que gouvernement provincial, le ferons arrêter par nos propres agents du Plan d’avancement de l’application de la loi (LEAP) financé par le gouvernement du Cap-Occidental », a-t-il ajouté. Winde a déclaré dans un communiqué tard le mois dernier. « Si le service de police sud-africain n’est pas chargé d’agir, nous le ferons. »

Ce discours de combat a suscité l’admiration du sénateur Jim Risch, R-Idaho, le principal républicain de la commission des relations étrangères du Sénat.

« C’est bien de voir certains dirigeants sud-africains parler ouvertement et sans ambiguïté de la visite de Poutine dans leur pays », a-t-il ajouté. Risch a tweeté. « Ce genre de leadership gouvernemental honnête est désespérément nécessaire pour construire les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud. »

LA RUSSIE ‘BÉNÉFICIAIRE PRINCIPAL’ DANS LE CONFLIT MORTEL AU SOUDAN ALORS QUE LA TENTATIVE DE CESSEZ-LE-FEU S’ÉCULE

Mais cet enthousiasme n’est pas partagé par la ministre sud-africaine des Relations internationales Naledi Pandor. Elle a ridiculisé toute tentative d’arrestation, suggérant que cela pourrait déclencher un conflit.

« Les chefs d’État ne viennent dans aucun pays sans soutien sécuritaire », a-t-elle déclaré à Newzroom Afrika. « L’idée que les forces de sécurité laisseraient la police sud-africaine surgir et prendre leur président, je pense qu’il ne faut pas se faire rire ».

Alors pourquoi l’Afrique du Sud est-elle clairement réticente à agir sur Poutine ?

« Pour comprendre la relation de l’Afrique du Sud avec la Russie, vous devez comprendre son histoire de la guerre froide. La Russie était anti-apartheid avant que ce ne soit à la mode aux États-Unis », a déclaré Cameron Hudson à Fox News Digital.

Hudson est un ancien officier de la CIA et directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale sous l’administration du président George W. Bush. Il est maintenant associé principal du programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales.

« Moscou a accueilli des personnalités du Congrès national africain pour la formation et l’éducation et les a soutenues avec des fonds », a ajouté Hudson.

« Mais ces liens s’effilochent. La précédente présidence de Jacob Zuma a beaucoup rapproché l’Afrique du Sud de Moscou et, ce faisant, a également affaibli les institutions démocratiques en Afrique du Sud et a vu un pic de corruption. Compte tenu de la chute économique du pays, des accords corrompus du genre Moscou est devenu associé à l’Afrique du Sud sont décidément de mauvaise odeur. »

Powell du DA a ajouté : « Le Congrès national africain et ses membres supérieurs sont depuis longtemps soupçonnés d’avoir des intérêts financiers avec l’oligarchie russe qu’ils cherchent peut-être maintenant à protéger au détriment des intérêts nationaux du pays et des obligations en vertu du droit international.

DEUX ACCUSÉS D’ÉVITER LES SANCTIONS AMÉRICAINES POUR AIDER L’OLIGARCHE RUSSE À PROTÉGER UN YACHT DE 90 MILLIONS DE DOLLARS

Les oligarques russes sanctionnés ont mystérieusement le soutien de Ramaphosa, du moins lorsqu’il s’agit de permettre à leurs mégayachts d’accoster dans les ports sud-africains malgré les demandes américaines de les saisir.

« L’Afrique du Sud n’a aucune obligation légale de respecter les sanctions imposées par les États-Unis et l’UE », a déclaré le porte-parole de Ramaphosa, Vincent Magwenya, aux journalistes, faisant référence à une proposition d’amarrer le mégayacht « Nord » de 500 millions de dollars de l’oligarque russe Alexey Mordashov au Cap.

Un autre oligarque sanctionné, Viktor Vekselberg, a aidé l’ANC à court d’argent de Ramaphosa en finançant la conférence de son parti à la fin de l’année dernière par l’intermédiaire de sa société à hauteur de quelque 826 000 dollars, selon des informations récemment publiées par la commission électorale sud-africaine, la CEI.

Ce n’est pas la première fois que Vekselberg aurait acheminé des fonds vers le parti au pouvoir en Afrique du Sud. United Manganese, la mine locale dont il détient 49%, a fait don de plus de 400 000 dollars à l’ANC en 2020, selon James Lorimer, le ministre fantôme des ressources minérales de la DA.

Sur le plan économique, Powell du DA pense que la position de l’Afrique du Sud sur la Russie n’a aucun sens.

« Bien que la Russie ne représente que 0,3% des liens commerciaux de l’Afrique du Sud, l’ANC est prêt à ignorer les intérêts nationaux cruciaux de l’Afrique du Sud afin de protéger un criminel de guerre présumé et de renforcer le favoritisme politique avec Moscou », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Pour mettre cela en perspective, l’Afrique du Sud fait moins de commerce avec la Russie qu’elle ne le fait avec l’un de ses pays voisins les plus sous-développés. »

Le plus grand partenaire commercial des États-Unis en Afrique est l’Afrique du Sud. Des sources affirment que les États-Unis sont frustrés, en particulier par la saga des arrestations de Poutine, et pourraient choisir de retirer l’Afrique du Sud de l’accord commercial AGOA, où Washington accorde aux produits allant des oranges aux voitures le statut hors taxes en vente aux États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les relations commerciales entre l’Afrique du Sud et les États-Unis pourraient être sérieusement compromises si Pretoria ne gère pas soigneusement ses relations avec Washington et Moscou », a déclaré Singh de l’ISS.

Gustavo de Carvalho, chercheur principal, Gouvernance et diplomatie africaines, à l’Institut sud-africain des affaires internationales, a déclaré à Fox News Digital qu’il était préoccupé par la position actuelle du pays sur la Russie.

« À l’approche des élections nationales de 2024, cette question délicate pourrait avoir un impact significatif sur la trajectoire politique du pays et ses relations avec les principaux partenaires internationaux », a déclaré Carvalho.

« Les États-Unis doivent faire preuve de prudence face à cette situation, car des mesures strictes pourraient éloigner l’Afrique du Sud et créer un effet d’entraînement parmi les autres pays du Sud ».

Fox News Digital a contacté l’ANC pour obtenir des commentaires mais n’a pas reçu de réponse.