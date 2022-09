Poutine “perdant” la guerre en Ukraine, forçant le référendum d’annexion pour assurer la “victoire politique”, déclare Keane

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine est conscient qu’il “perd cette guerre” contre l’Ukraine et force un référendum d’annexion pour remporter une “victoire politique” avec le peuple russe, selon le général à la retraite Jack Keane.

“Il doit conclure qu’au moins en ce moment, il perd cette guerre. Et c’est une tentative d’obtenir une victoire politique en grande partie pour son propre public national, qu’ils ont englouti ce terrain accru dans quatre régions différentes en Ukraine”, a déclaré Keane, L’analyste stratégique principal de Fox News a déclaré à la présentatrice de “Fox News Sunday”, Shannon Bream, les votes d’annexion forcée en cours.

Les forces d’occupation dans les régions ukrainiennes de Louhansk, Dontesk, Zaporizhzhia et Kherson ont commencé à voter la semaine dernière pour savoir si les Ukrainiens de ces régions décideront de se séparer de l’Ukraine et de rejoindre la Russie. Les référendums ont été décrits comme une “imposture” par les nations occidentales, et les responsables ukrainiens sur le terrain ont décrit les forces armées russes forçant les habitants à voter.

Le vote a commencé vendredi au domicile des habitants et se poursuivra jusqu’à mardi, date à laquelle les bureaux de vote ouvriront, selon les médias russes.

DES PROXYS RUSSES INTIMIDENT LES UKRAINIENS ET FORCENT UN VOTE RÉFÉRENDAIRE SUR L’ANNEXE: OFFICIEL LOCAL

Keane a déclaré que “quiconque regarde cela sait que c’est une imposture”.

“Cela ne signifiera rien, et cela n’empêchera certainement pas les Ukrainiens de poursuivre leurs opérations militaires à l’intérieur de ces territoires”, a-t-il poursuivi.

LES MEILLEURS BRASS MILITAIRES DANS LE SUD DE L’UKRAINE APPELLENT DES VOLONTAIRES ALORS QUE LES FORCES CHERCHENT À REPRENDRE KHERSON

Poutine a menacé d’utiliser des armes nucléaires la semaine dernière alors que l’invasion et la guerre du pays contre l’Ukraine continuent de faire rage.

“A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles de pays de l’OTAN, et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine dans un discours mercredi.

“Ce n’est pas du bluff”, a-t-il ajouté.

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

Keane a déclaré qu’une telle menace devrait être prise au sérieux, mais que “la probabilité est assez faible”. Il a fait valoir que l’armée russe n’était pas équipée pour combattre dans un environnement radioactif et que les forces ukrainiennes se préparaient à une attaque nucléaire et restaient « déterminées » à se battre.

“Supposons qu’il est sérieux et que l’utilisation d’une arme nucléaire est en fait sur la table, ce qui, je pense, est probablement très faible. … Voici les facteurs qui [Putin’s] faut considérer. Il utiliserait une arme nucléaire pour vouloir mettre fin à la guerre et cela n’arrivera pas. Les Ukrainiens, le peuple, ainsi que leurs militaires, sont inébranlables. Ils parlent ouvertement de la possibilité qu’une arme nucléaire soit dirigée contre eux, et ils vont se battre et continuer à se battre », a déclaré Keane. « La deuxième chose est son armée sur le champ de bataille. Ils ne sont pas formés pour faire face à un champ de bataille nucléaire radioactif. L’Union soviétique était, ils étaient équipés et correctement formés. Ces gars-là ne sont pas formés pour mener un combat conventionnel et encore moins pour faire face à un environnement comme celui-là.”

“Je crois que l’administration Biden a rapporté qu’elle parlait à Poutine et à ses substituts des conséquences ici, et j’espère que nous sommes très directs avec lui sur ce que ces conséquences signifieraient”, a-t-il ajouté.

