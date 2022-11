Poutine perd son emprise et fait face à l’effondrement du régime alors que les “prédateurs” tournent autour de la désastreuse guerre en Ukraine, selon un expert russe du KGB

VLADIMIR Poutine perd son emprise sur le pouvoir et son régime fait face à un effondrement total alors que des “prédateurs” circulent en raison de sa gestion désastreuse de la guerre en Ukraine, affirme un expert du KGB.

Yevgenia Albats, qui vit maintenant en exil, a déclaré que Poutine ne pouvait plus tenir à distance les groupes de pouvoir concurrents qui voulaient prendre le contrôle du Kremlin.

Sergey Kiriyenko, 60 ans, est l'un des prétendants qui souhaiterait évincer Poutine

Le ministre de l'Agriculture Dmitry Patrushev, fils de l'ancien directeur du FSB et homme dur Nikolai Patrushev, a été accusé d'avoir comploté pour renverser Poutine

Le journaliste d’investigation russe a déclaré que Poutine était confronté à un “déjeuner de prédateurs” et à une “guerre de tous contre tous” dans son entourage.

Il y a plus de deux décennies, Albats écrivait «L’État dans l’État» sur la façon dont les services secrets du KGB de l’ère soviétique avaient pris le contrôle de la nouvelle Russie.

Maintenant, elle voit Poutine – un ancien espion du KGB – perdre sa capacité à contrôler les courtiers du pouvoir en raison de son état politique sérieusement affaibli par ses bévues en Ukraine.

“Le combat a commencé au plus haut niveau du pouvoir russe”, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision russe indépendante Rain.

« Nous assistons au déjeuner des prédateurs.

“Ce qui se passe maintenant est une manifestation clé de l’effondrement du pouvoir [structures].

“Et du fait que Poutine ne peut plus agir comme médiateur entre divers groupes d’intérêts – que la guerre de tous contre tous a commencé…”

Albats – contraint de fuir la Russie en septembre après avoir été déclaré “agent étranger” – a déclaré : “Et je veux espérer que cela fera tomber ce régime inhumain, [which is] tuant des gens en Ukraine et son propre peuple mobilisé en Russie.

“[What we now see] est la guerre au sommet de l’échelon du pouvoir.

« Et Poutine ne peut plus servir de médiateur, ce qui est sa fonction clé. Par conséquent, il [Putin] est la suivante.”

Elle a souligné un certain nombre d’incidents récents montrant que le véritable pouvoir de Poutine s’estompait.

Celles-ci comprenaient une campagne pour évincer son ministre de la Défense Sergueï Choïgou et des généraux de premier plan par le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, 46 ans, et le fixeur “hors de contrôle” de Poutine, Yevgeny Prigozhin, 61 ans.

Elle a souligné l'”extorsion” de la journaliste de télévision et ancienne candidate à la présidentielle de l’opposition Ksenia Sobchak – connue comme la “filleule” de Poutine – qui s’est enfuie en Occident la semaine dernière face à des accusations criminelles pouvant entraîner une peine de prison de 15 ans.

Les charges retenues contre elle ont récemment été abandonnées et il semblerait qu’elle reviendra bientôt en Russie après son exil en Lituanie.

Beaucoup pensaient que Poutine aurait protégé Sobchak, 40 ans, dont le père Anatoly, ancien maire de Saint-Pétersbourg, était son mentor et ancien professeur de droit.

Parmi les autres comptes en cours de règlement, citons le raid du domicile moscovite du journaliste ultra-loyaliste Andrey Karaulov – maintenant à Dubaï – et d’un autre rédacteur en chef soutenant le Kremlin, Modest Kolerov, qui a été soudainement licencié de son agence de presse Regnum.

Un fil conducteur dans les affaires Sobchak et Karaulov était les allégations d’actes répréhensibles faites par le copain de Poutine, Sergey Chemezov, PDG de Rostec Corporation, le principal développeur d’armes russe.

Pourtant, Chemezov, qui a espionné pour le KGB aux côtés de Poutine en Allemagne de l’Est et est maintenant milliardaire, est considéré comme ayant contrarié le président du Kremlin sur la mauvaise qualité des armes russes en Ukraine en ne développant pas de hautes technologies de qualité occidentale.

“Des résultats modestes ont été démontrés dans les domaines dont Rostec est responsable”, a déclaré Poutine dans une attaque écrasante lors d’une réunion du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux.

Chemezov, 70 ans, semble se déchaîner dans une tentative de survie, selon certains observateurs.

Dans le passé, Poutine aurait atténué de telles flammes, mais maintenant, les courtiers en puissance proches du Kremlin fléchissent leurs muscles et il ne peut pas les arrêter, suggère Albats.

D’autres observateurs voient une lutte pour la succession s’intensifier entre l’assistant clé de Poutine, Sergey Kiriyenko, 60 ans, ancien Premier ministre russe qui est maintenant chef de cabinet adjoint au Kremlin, et Dmitry Patrushev, 45 ans, ministre de l’Agriculture et fils du secrétaire de Conseil de sécurité de Poutine, Nikolai Patrushev, 71 ans.

Yevgenia Albats

« Incontrôlable » Yevgeny Prigozhin, 61 ans, dirige le groupe Wagner des mécènes de Poutine

La " filleule " de Poutine, Ksenia Sobchak, 40 ans, a fui la Russie la semaine dernière par crainte d'être arrêtée

Poutine aurait mené des tentatives pour renverser le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov

Dans un autre scénario, Poutine pourrait être secrètement tué et sa mort dissimulée comme une “crise cardiaque” par des généraux russes furieux, selon l’expert russe, le Dr Rod Thornton.

Le conférencier du King’s College de Londres a déclaré au Sun Online que les généraux militaires russes perdaient patience avec leur chef et voulaient qu’il parte.

“Le FSB [Russia’s security service] pense que Poutine doit être destitué parce qu’il est devenu indulgent avec l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

“Il s’est retiré de Kyiv. Il ne se concentre que maintenant sur le Donbass.”

Le Dr Thornton a déclaré que l’unité de renseignement militaire russe, le GRU, pourrait être la mieux placée pour éliminer Poutine et pourrait se déplacer rapidement si elle voit des troupes perdre du terrain dans l’est de l’Ukraine.

“Ils ont l’intelligence pour le faire”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“Si vous voulez mener un coup d’État de palais, vous voulez le garder très secret et très silencieux.

“Vous obligeriez le GRU à le faire et ils ont reçu de plus en plus de pouvoir au cours des dernières semaines.”

Il a déclaré qu’un petit groupe d’officiers supérieurs de la sécurité pourrait approcher Poutine avec un ultimatum pour quitter ses fonctions ou être tué.

“Ensuite, vous faites dire aux gens à la télévision que Poutine ne va pas bien et vous avez un nouveau chef”, a expliqué le professeur.

“Vous feriez dire à quelqu’un:” Le pauvre M. Poutine a eu une crise cardiaque, à cause de toute la tension de son opération militaire spéciale et nous avons mis tant de choses en charge “.”

L’expert russe a déclaré que cela ne serait pas exagéré pour les Russes, car cela s’est produit avec Leonid Brejnev, un ancien dirigeant soviétique, et d’autres figures de proue communistes dans les années 1970.

“Ils ont dit ‘oh, ils étaient malades’ mais en réalité ils étaient morts’.”

Cela survient alors que Poutine subit une pression croissante de la part de ses généraux pour renverser radicalement sa campagne militaire désastreuse en Ukraine.