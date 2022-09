Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu’il comprenait que le chinois Xi Jinping était préoccupé par la situation en Ukraine, une reconnaissance surprise des frictions avec Pékin au sujet de la guerre après une semaine de pertes russes époustouflantes sur le terrain.

Depuis l’invasion de la Russie, la Chine a suivi une ligne prudente, critiquant les sanctions occidentales contre la Russie, mais s’arrêtant avant d’approuver ou d’aider à la campagne militaire.

“Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne”, a déclaré Poutine à Xi lors de leur première rencontre depuis le début de la guerre.

“Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes à ce sujet. Lors de la réunion d’aujourd’hui, nous expliquerons bien sûr notre position.”

Xi n’a pas mentionné l’Ukraine dans ses remarques publiques, ni dans une lecture chinoise de leur réunion, qui a eu lieu en Ouzbékistan en marge d’un sommet régional.

Pression sur Poutine ?

Le soutien de Pékin est largement considéré comme essentiel pour Moscou, qui a besoin de marchés pour ses exportations d’énergie et de sources pour importer des biens de haute technologie alors qu’elle fait face aux sanctions imposées par l’Occident.

Des artilleurs ukrainiens ont tiré jeudi un canon automoteur, le long d’une partie de la ligne de front sud de la guerre en cours contre l’invasion russe. (Ihor Tkachov/AFP/Getty Images)

La dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés, ils ont signé un accord d’amitié “sans limites” entre leurs deux pays. Trois semaines plus tard, la Russie envahit l’Ukraine.

Les commentaires du président russe ont suggéré un virage chinois vers une position plus critique, du moins en privé. Ian Bremmer, professeur de sciences politiques à l’Université de Columbia, a déclaré qu’ils étaient le “premier signe public de Poutine reconnaissant la pression pour reculer”.

“La Russie est devenue un paria du G7 à cause de son invasion. La Chine ne veut pas en faire partie”, a-t-il écrit sur Twitter, faisant référence au Groupe des Sept, les principales nations industrialisées.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la Chine devrait rejeter l’invasion de la Russie : “Le monde entier devrait être aligné contre ce que fait M. Poutine”, a déclaré Kirby à CNN.

“Ce n’est pas le moment de faire comme si de rien n’était avec M. Poutine.”

“Amis européens” de Kyiv

A Kyiv, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est entretenue avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au cours duquel elle lui a dit que le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne était en bonne voie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est vue avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv, avant une conférence de presse jeudi. (Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)

“Nous ne pourrons jamais égaler le sacrifice que font les Ukrainiens lorsqu’ils perdent leur maison ou qu’ils pleurent pour leurs bien-aimés… Nous ne pourrons jamais compenser ce que vous faites avec votre combat pour la démocratie, pour l’humanité, pour le respect de l’Etat de droit international. Mais… vous avez vos amis européens à vos côtés aussi longtemps qu’il le faudra”, a-t-elle déclaré.

Après une semaine des gains ukrainiens les plus rapides depuis les premières semaines de la guerre, les responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes renforçaient désormais les défenses et qu’il serait difficile pour les troupes de Kyiv de maintenir le rythme de leur avance.

Poutine n’a pas encore commenté publiquement le revers subi par ses forces après que les troupes ukrainiennes ont effectué une poussée blindée rapide à travers la ligne de front la semaine dernière. Les troupes russes ont abandonné à la hâte des dizaines de chars et autres véhicules blindés.

Kyiv affirme avoir récupéré plus de 8 000 kilomètres carrés, soit presque l’équivalent de la taille de l’île de Chypre. La rapidité de l’avancée a remonté le moral des Ukrainiens, ravi les bailleurs de fonds occidentaux qui ont fourni des armes, des renseignements et de l’entraînement, et a fait naître l’espoir de nouveaux gains significatifs avant l’arrivée de l’hiver.

Plus de défis pour l’Ukraine

Serhiy Gaidai, gouverneur de la région ukrainienne de Lougansk, a déclaré que ce serait encore un combat difficile pour reprendre le contrôle de sa région à la Russie, qui la reconnaît comme un État indépendant contrôlé par des séparatistes.

Des voitures détruites lors des attaques russes contre l’Ukraine sont vues jeudi dans une rue près d’immeubles d’habitation dans le quartier de Saltivka à Kharkiv. (Leo Correa/Associated Press)

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a déclaré dans un message en ligne : « Nous devons éviter l’euphorie. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour libérer nos terres, et la Russie dispose d’un grand nombre d’armes.

Il n’y a pas eu de répit non plus dans les frappes quotidiennes de missiles de la Russie sur l’Ukraine, un jour après qu’elle a tiré des missiles de croisière sur un barrage-réservoir près de Kryvyi Rih, la ville natale du président Zelenskyy.

Les autorités de la ville de Kharkiv ont déclaré que des obus russes avaient touché un gazoduc à haute pression, tandis qu’une opération de sauvetage était en cours dans la ville de Bakhmut avec quatre personnes soupçonnées d’être piégées sous les décombres après une frappe, Pavlo Kyrylenko, le gouverneur régional de Donetsk, a dit.

Les forces russes ont lancé des attaques contre plusieurs colonies sur la ligne de front de Kharkiv au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

Mais le ministère britannique de la Défense dit dans une mise à jour que les forces ukrainiennes continuaient de consolider leur contrôle des terres nouvellement libérées dans la région.

Les États-Unis ont imposé jeudi de nouvelles sanctions à 22 personnes et deux entités qui avaient facilité la guerre de la Russie en Ukraine, a indiqué le département du Trésor.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait précédemment averti Washington de faire preuve de prudence, affirmant que toute décision de fournir à Kyiv des missiles à plus longue portée pour les systèmes HIMARS de fabrication américaine franchirait une « ligne rouge » et ferait des États-Unis « une partie directe au conflit ». .”