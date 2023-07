PARANOÏDE Poutine a purgé un autre général – alors que huit hauts gradés russes sont détenus ou suspendus à la suite de la rébellion de Wagner.

Le major-général Vladimir Seliverstov a été la dernière victime de la purge massive, alors que le chef de la défense russe extirpe le « mauvais sang » au Kremlin.

Seliverstov était l’un des généraux les plus jeunes et les plus impitoyables de Russie à la tête de la 106e division aéroportée opérant dans le hachoir à viande de Bakhmut.

Selon des informations locales, le parachutiste de 49 ans a été licencié, suspendu ou détenu après avoir disparu de ses fonctions.

La raison du retrait de Seliverstov est inconnue, mais certains ont souligné sa « nature intransigeante ».

Une chaîne Telegram liée au groupe Wagner a posté : « [He is a commander] n’a pas l’habitude de se taire lorsqu’il défend des questions concernant ses troupes. »

Cela survient alors que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, aurait mené des « opérations de combat » contre ses propres hauts gradés.

Le notoire Sergei « Armageddon » Surovikin aurait été sur la liste de Choïgou après des informations selon lesquelles il n’avait pas été vu ni entendu depuis le coup d’État bâclé de Wagner.

L’homme de 56 ans serait en cours d’interrogatoire et probablement en prison après s’être rangé du côté d’Evgueni Prigojine.

Plus tôt cette semaine, le major-général Ivan Popov a disparu peu de temps après avoir été licencié pour son message vocal divulgué réprimandant ses camarades.

Dans l’enregistrement, l’homme de 48 ans a parlé du haut commandement de Poutine comme « décapitant traîtreusement et vilement l’armée au moment le plus difficile et le plus tendu ».

Selon la chaîne Telegram VChK-OGPU, l’épouse de Popov a affirmé qu’il avait été « convoqué » dans un lieu inconnu et qu’il avait « brusquement disparu » après sa critique de la stratégie de guerre du président Poutine.

Une autre victime a été le major-général Nikolay Gostev, qui a été démis de ses fonctions au milieu de la contre-offensive ukrainienne.

Le commandant de la 4e armée de l’air russe serait actuellement « au repos ».

De même, le commandant de l’armée de l’air, le colonel général Andrey Yudin, 61 ans, aurait été suspendu après avoir été interrogé à la suite de la mutinerie de Wagner en juin.

La même action s’est appliquée au lieutenant-général Vladimir Alexseev, 62 ans, qui était le chef adjoint du renseignement militaire.

En avril, le maléfique colonel-général Mikhail Mizintsev a été évincé après avoir rejoint Wagner.

Connu sous le nom de Boucher de Marioupol, l’endroit où se trouve l’homme reste inconnu.

Enfin, le huitième responsable russe porté disparu est le colonel-général Yunus-bek Yevkurov.

Le vice-ministre de la Défense, âgé de 59 ans, n’a pas été revu depuis début juillet.

Cela survient alors que le lieutenant-général Oleg Tsokov, 51 ans, a été tué par un missile Storm Shadow fourni par les Britanniques à Berdiansk cette semaine.

