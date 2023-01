Le maître PUPPET, Vladimir Poutine, a été accusé d’avoir utilisé des “acteurs rémunérés” pour se faire passer pour des soldats dans son discours du Nouvel An.

Le discours annuel du tyran le voyait flanqué de troupes qui auraient combattu en Ukraine lors de sa mauvaise invasion.

Poutine a été accusé d’avoir utilisé des “acteurs rémunérés” après qu’un visage familier ait été repéré dans son discours du Nouvel An Crédit : YouTube

La femme blonde et ses compagnons masculins ont été repérés dans des images sur un bateau avec Poutine Crédit : YouTube

Mais les copains ont également été repérés par hasard lors d’un service religieux avec le président russe Crédit : YouTube

Il a levé une coupe de champagne avec les militaires avant de saluer leurs efforts de guerre.

Le président russe leur a dit que leur nation “était poussée au point de tout abandonner ou de se battre”.

“Tant que nous avons des gens comme vous… bien sûr, rien ne peut être abandonné”, s’est-il évanoui.

Arborant des médailles de guerre et arborant des visages de poker, les 20 escouades se sont tenues derrière Poutine alors qu’il toussait et crachotait à travers son message de neuf minutes.

Mais les utilisateurs des médias sociaux aux yeux d’aigle ont repéré un visage familier caché derrière le despote assoiffé de sang.

Une femme blonde avec une frange large peut être vue perchée derrière Poutine à gauche, presque souriante alors qu’il prononce son discours.

Bien qu’elle porte un équipement militaire complet, certaines personnes soupçonnent qu’elle a plus de présence sur scène que d’expérience de soldat.

C’est parce que la mystérieuse blonde est déjà apparue dans un certain nombre de clips promotionnels de Mad Vlad en tant qu’accessoire.

Elle a travaillé au clair de lune en tant que marin ainsi qu’en participant à l’église dans au moins deux autres vidéos – aux côtés de quelques camarades masculins.

L’associée de Poutine a été vue portant des imperméables haute visibilité alors qu’elle était sur un bateau avec le président, mais cette fois, elle a laissé pendre ses mèches.

Elle est rejointe par trois types sur le navire – qui semblent également avoir fait de multiples apparitions dans la propagande russe.

Le trio a été reconnu dans un certain nombre d’autres séquences par des détectives avertis sur Internet.

Certains ont affirmé que la femme mystérieuse qui apparaît dans les images ressemble à Sergukhina Larisa Borisovna, membre de la Commission de la Douma régionale sur le contrôle de la législation.

Les complices masculins de la blonde sont soupçonnés de l’avoir rejointe sur le bateau ainsi qu’au service religieux auquel elle a été photographiée.

Poutine a été critiqué pour avoir utilisé des “acteurs rémunérés” dans sa dernière tentative désespérée de feindre de soutenir son invasion désastreuse.

Les utilisateurs des médias sociaux ont suggéré qu’il essayait de “copier” les démonstrations respectueuses du président Zelensky à Bakhmut.

Le dirigeant ukrainien a effectué une visite inopinée dans la ville dévastée, rencontrant des troupes et remettant des récompenses aux soldats le 20 décembre.

Le président a déjà été accusé d’avoir simulé des apparitions publiques en utilisant des acteurs en mai de cette année.

Il était soupçonné d’avoir organisé une visite dans un hôpital militaire de Moscou après que l’un des “patients” ait été soi-disant reconnu lors d’un événement précédent.

Outre les spéculations autour de ses soldats, l’état de santé de Poutine est également suspecté.

Des points d’interrogation planent sur l’état du tyran de 70 ans alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il lutte contre le cancer et même la maladie de Parkinson.

Cela survient alors que de nouvelles analyses du renseignement occidental affirment que Poutine souffre de mégalomanie causée par des médicaments anticancéreux.

Un haut fonctionnaire d’espionnage du Danemark a allégué que les “délires de grandeur” et le “visage en forme de lune” du président russe au début de 2022 étaient des signes des effets secondaires du traitement hormonal.

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Poutine était “gravement malade” et des documents d’espionnage explosifs divulgués au Sun semblaient confirmer qu’il souffrait de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas.

Son discours du Nouvel An – le plus long de son règne de deux décennies – a été criblé de toux et de séparateurs.

Mais Poutine a quand même réussi à envoyer un bombardement massif de missiles pour décimer l’Ukraine le soir du Nouvel An.

Alors que les célébrations commençaient à travers le monde aux premières heures du Nouvel An, une autre vague et des roquettes ont été tirées.

L’Ukraine a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient réussi à intercepter 23 cibles au-dessus de Kyiv au milieu d’une série d’attaques de drones.

Le président maladif a toussé et crachoté lors de son discours annuel