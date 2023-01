Poutine ordonne un week-end de cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi aux forces armées de Moscou de maintenir un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine ce week-end pour la fête de Noël orthodoxe russe, a annoncé le Kremlin.

L’ordre fait suite à une proposition du chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, plus tôt dans la journée, qui a été rejetée par un responsable du bureau présidentiel ukrainien comme propagande.

“Etant donné qu’un grand nombre de citoyens professant l’orthodoxie vivent dans les zones de combat, nous appelons la partie ukrainienne à déclarer un cessez-le-feu et à leur donner la possibilité d’assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour du la Nativité du Christ », selon l’ordre de Poutine, adressé au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et publié sur le site Internet du Kremlin.

Kirill a suggéré une trêve du vendredi midi au samedi minuit, heure locale. L’Église orthodoxe russe, qui utilise l’ancien calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier – plus tard que le calendrier grégorien – bien que certains chrétiens d’Ukraine marquent également la fête à cette date.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a rejeté l’appel de Kirill comme “un piège cynique et un élément de propagande”. Le président Volodymyr Zelensky avait proposé un retrait des troupes russes plus tôt, avant le 25 décembre, mais la Russie l’a rejeté.

Kirill a précédemment justifié la guerre comme faisant partie de la “lutte métaphysique” de la Russie pour empêcher un empiétement idéologique libéral de l’Occident.

Poutine s’est entretenu par téléphone avec le président turc jeudi et le Kremlin a déclaré que Poutine “a réaffirmé l’ouverture de la Russie à un dialogue sérieux” avec les autorités ukrainiennes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté Poutine à mettre en œuvre un « cessez-le-feu unilatéral », selon un communiqué du bureau du président turc.

Erdogan a également déclaré à Zelenskyy plus tard par téléphone que la Turquie était prête à négocier une « paix durable ». Erdogan a fréquemment fait une telle offre. Il a déjà aidé à négocier un accord permettant à l’Ukraine d’exporter des millions de tonnes de céréales, et il a facilité un échange de prisonniers.

La volonté déclarée de la Russie était assortie des conditions préalables habituelles : que « les autorités de Kyiv remplissent les exigences bien connues et répétées et reconnaissent les nouvelles réalités territoriales », a déclaré le Kremlin, faisant référence à l’insistance de Moscou pour que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et reconnaisse d’autres territoires illégaux. gains.

Les précédentes tentatives de pourparlers de paix sont tombées devant cet obstacle, l’Ukraine exigeant au moins que la Russie se retire des zones occupées.

Ailleurs, le chef de l’OTAN a déclaré qu’il n’avait détecté aucun changement dans la position de Moscou sur l’Ukraine, insistant sur le fait que le Kremlin “veut une Europe où il peut contrôler un pays voisin”.

“Nous n’avons aucune indication que le président Poutine ait changé ses plans, ses objectifs pour l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Oslo.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont renouvelé le vœu de continuer à soutenir Kyiv aussi longtemps qu’il le faudra pour vaincre la Russie.

Dans le dernier engagement d’aide militaire, le ministère français de la Défense a déclaré qu’il prévoyait de discuter prochainement avec son homologue ukrainien de la livraison de véhicules de combat blindés. La présidence française a déclaré que ce sera la première fois que ce type de chasseur de chars à roues de fabrication occidentale sera envoyé à l’armée ukrainienne.

En outre, le président américain Joe Biden a déclaré que des véhicules de combat Bradley, un véhicule de combat blindé moyen pouvant servir de transport de troupes, pourraient être envoyés en Ukraine.

Les combats en Ukraine sont devenus de plus en plus une guerre d’usure ces dernières semaines, à mesure que l’hiver s’installe.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré jeudi qu’au moins cinq civils avaient été tués et huit blessés à travers le pays par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

La bataille intense en cours pour la ville orientale de Bakhmut a laissé 60% de la ville en ruines, a déclaré jeudi le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Les défenseurs ukrainiens retenaient les Russes, mais les forces du Kremlin ont frappé la ville avec des mois de bombardements incessants.

Prendre la ville dans la région du Donbass, une vaste zone industrielle à la frontière de la Russie, donnerait non seulement à Poutine un gain majeur sur le champ de bataille après des mois de revers, mais cela romprait également les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait la voie aux forces de Moscou pour continuer vers l’Ukraine clé. forteresses de Donetsk.

—Andrew Meldrum, Associated Press

