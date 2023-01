Poutine ordonne un cessez-le-feu temporaire en Ukraine à l’occasion du Noël orthodoxe

Le président russe Vladimir Poutine aurait appelé jeudi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou à ordonner un cessez-le-feu en Ukraine en observation du Noël orthodoxe.

“Compte tenu de l’appel de Sa Sainteté le patriarche Kirill, j’instruis le ministre de la Défense de la Fédération de Russie d’introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine de 12h00 le 6 janvier à 24h00 le 7 janvier. “, a déclaré le chef du Kremlin dans un communiqué selon le média russe RIA.

Selon Poutine, l’évêque orthodoxe russe a appelé à une trêve de Noël afin que “le peuple orthodoxe puisse assister aux offices la veille de Noël et le jour de la Nativité du Christ”.

LE CHEF WAGNER DE RUSSIE LIBÈRE LE PREMIER TOUR DE CONDAMNÉS QUI ONT ÉCHANGE LA PRISON CONTRE LA GUERRE EN UKRAINE

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’a pas encore commenté publiquement l’ordre de Poutine, mais un conseiller de son bureau a décrit les appels au cessez-le-feu de l’Église orthodoxe russe plus tôt dans la journée comme un “piège cynique”.

“[The] ROC n’est pas une autorité pour l’orthodoxie mondiale et agit comme un “propagandiste de guerre””, a déclaré Mykhailo Podolyak selon l’agence de presse publique ukrainienne Ukinform. “ROC a appelé au génocide des Ukrainiens, a incité au meurtre de masse et insiste sur une militarisation encore plus grande. de [the Russian Federation].

“Ainsi, la déclaration du ROC sur la ‘trêve de Noël’ est un piège cynique et un élément de propagande”, ajoute le communiqué.

Lors d’un appel avec Poutine plus tôt dans la journée, le président turc Tayyip Erdogan a soutenu les commentaires de l’évêque et a exhorté le président russe à mettre en œuvre un “cessez-le-feu unilatéral” et à trouver une “vision d’une solution équitable”.

L’ordre de cessez-le-feu est le premier que Poutine demande depuis le début de la guerre et intervient deux jours seulement après que Zelenskyy a averti que la Russie se préparait à une offensive majeure pour tenter de “renverser le cours” de la guerre.

BIDEN ENVISAGE D’ENVOYER DES VÉHICULES DE COMBAT BRADLEY ALORS QUE L’UKRAINE PLAIDE POUR LES RÉSERVOIRS

Zelenskyy a déclaré que la Russie “jetterait tout ce qu’elle a” sur les forces ukrainiennes qui se battent pour chasser les troupes russes de cinq régions ukrainiennes.

De plus, Poutine a ordonné en décembre à ses responsables de la défense de revoir son effort de guerre en renforçant les troupes avec les fournitures et l’équipement dont ils ont besoin sur les lignes de front, en renforçant les stocks de missiles et en préparant la “triade nucléaire” de la Russie au combat.

Rebekah Koffler, experte russe et ancienne officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes, a fait écho aux commentaires du bureau de Zelenskyy jeudi et a déclaré que l’ordre “est un coup monté”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Poutine sait que les Ukrainiens se méfieraient du cessez-le-feu et poursuivraient les opérations”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital, notant que les forces russes feraient de même. “Une fois que les Ukrainiens auront rejeté le cessez-le-feu, les Russes les présenteront comme des impies.

“C’est un échec et mat classique de Poutine – Zelenskyy perdrait de toute façon”, a-t-elle expliqué.

Revenez sur cette histoire en développement.