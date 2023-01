Poutine ordonne le CESSEZ-LE-FEU lors de la première pause d’une guerre sanglante – mais l’Ukraine dit à “l’hypocrite” Vlad de “sortir” s’il veut une trêve

Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures sur la ligne de front ukrainienne lors de la première interruption des combats depuis le début de la guerre.

Poutine a chargé son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, d’introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact de 12h00 le 6 janvier à 24h00 le 7 janvier, a rapporté le Kremlin.

Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures pour coïncider avec les célébrations de Noël orthodoxes Crédit : Reuters

Des images montrent que des véhicules blindés de transport de troupes BTR-82A arrivent en Biélorussie depuis la Russie 1 crédit : East2West

On craint que Poutine n’utilise le cessez-le-feu pour amasser plus de troupes et de chars 1 crédit : East2West

Le cessez-le-feu coïncidera avec les célébrations de Noël orthodoxes qui ont traditionnellement lieu le 7 janvier.

Choïgou a appelé l’Ukraine à refléter le cessez-le-feu et à permettre aux combattants d’assister aux services de Noël pendant la pause.

Mais l’Ukraine a riposté à “l’hypocrite” Vlad avec une réponse brutale.

Sur Twitter, le conseiller du président Zelensky, Mykhailo Podolyak, a écrit : “Premièrement. L’Ukraine n’attaque pas de territoire étranger et ne tue pas la population civile, comme le fait la Russie.

“L’Ukraine ne détruit que les membres de l’armée d’occupation sur son territoire… Deuxièmement.

“La Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés – ce n’est qu’alors qu’une “trêve temporaire” commencera.

“Laissez l’hypocrisie à vous-même…”

Il n’est pas clair si la Russie maintiendra la pause proposée dans les combats.

On craint que le cessez-le-feu ne soit une tentative de Vlad de rassembler plus de troupes et de déplacer son équipement militaire en Biélorussie.

La Russie a déjà perdu des milliers de soldats, de chars et d’hélicoptères dans l’invasion chaotique qui dure maintenant depuis 11 mois.

Des images terrifiantes ont montré que de nouveaux approvisionnements importants en véhicules blindés russes ainsi que des troupes et des armes ont été déplacés de l’autre côté de la frontière.

Des véhicules de transport de troupes blindés amphibies russes BTR-80K et des APC BTR-82A peuvent être vus sur des trains dans le clip.

Le transfert de matériel vers la Biélorussie intervient alors que la Russie prévoit de nouvelles offensives contre l’Ukraine depuis le nord.

Mais la Biélorussie a affirmé que l’armement était fourni à ses forces à des fins défensives.

Mais on prétend que Poutine fait pression sur le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko pour qu’il joue un rôle plus actif dans la guerre.

Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré: “La décision de créer un groupement régional de troupes sur le territoire de la Biélorussie a été prise et est mise en œuvre uniquement dans le but de renforcer la protection et la défense de l’État de l’Union, sur la base de la situation actuelle près de nos frontières. .

“Le personnel, les armes, les équipements militaires et spéciaux des forces armées de la Fédération de Russie continueront d’arriver en République de Biélorussie.”

Le ministère a déclaré que des “activités de coordination de combat” étaient prévues ainsi que des exercices de l’armée de l’air.

“La formation conjointe des composantes biélorusse et russe du groupement régional de troupes est de nature complexe et couvre non seulement la composante de combat, mais également tous les systèmes de soutien”, a déclaré le ministère.

Le cessez-le-feu de choc intervient après que Poutine ait accusé ses propres troupes d’une attaque de missiles ukrainiens dans le Donbass occupé.

Les chefs du Kremlin ont admis qu’au moins 89 soldats avaient été tués dans la frappe, qui s’est produite juste après minuit le jour de l’An.

Cependant, le bilan réel est susceptible d’être beaucoup plus élevé.

L’Ukraine a déclaré que 400 personnes étaient mortes et 300 autres blessées, tandis que des experts russes pro-guerre ont déclaré que des centaines avaient été tués et blessés lors de la frappe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la cause de la frappe était “évidente” et a blâmé “l’allumage et l’utilisation massive de téléphones portables” à portée de l’artillerie ukrainienne.

Il disait: “Cela a permis à l’ennemi de localiser le personnel pour lancer la frappe de missiles.”

La Russie a mis en place une commission d’enquête.

Le lieutenant-général Sergei Sevryukov a déclaré que les responsables seraient traduits en justice.

Il a déclaré que “toutes les mesures nécessaires sont en train d’être adoptées pour empêcher ce genre d’incident tragique à l’avenir”.

PÉAGE SOMBRE

Le tyran a lancé ses troupes en Ukraine le 24 février, et depuis lors, il a vu en moyenne 30 chars et camions blindés détruits chaque jour par les défenseurs.

L’Ukraine a humilié Poutine en anéantissant une grande partie de la machine de guerre russe et en reprenant le territoire – avec un paysage jonché de restes incendiés de chars russes.

Des chiffres sinistres du ministère ukrainien de la Défense montrent que la Russie a subi des revers incalculables avec des milliers de véhicules qui ont explosé.

Au moins 105 960 soldats russes ont été tués, tandis que 3 029 chars et 6 075 camions blindés ont été détruits, selon les statistiques.

En plus de cela, Poutine aurait perdu 16 navires de guerre et bateaux, 552 avions et hélicoptères et 711 missiles.

Le ministère affirme également que 4 707 véhicules et réservoirs de carburant, 180 équipements spéciaux et 2 016 systèmes d’artillerie ont été détruits.

Alors que le nombre de morts russes en Ukraine a dépassé le sinistre décompte de 100 000, les experts pensent que le régime de Poutine pourrait s’effondrer l’année prochaine alors que son propre cercle se retournerait contre lui.

Cette semaine, des images d’un drone kamikaze ukrainien ont percuté un char russe.

Les drones ont été une arme très efficace pour les troupes de Kyiv dans leur combat contre les forces de Poutine et ont été utilisés de manière dévastatrice contre des véhicules blindés.

L’Ukraine a reçu des drones mortels “kamikazes” Switchblade qui peuvent planer au-dessus d’un char russe pendant 40 minutes avant de frapper à 115 mph par les États-Unis.

Une autre vidéo PoV a montré le moment remarquable où un char russe a éclaté en boule de feu après un drone kamikaze ukrainien.

Les images obtenues des Forces d’opérations spéciales d’Ukraine montrent l’équipage du char soufflé alors qu’il était censé être assis sur le dessus en train de boire.

Pendant ce temps, un drone a été utilisé pour bombarder une base russe tandis que d’autres images dramatiques ont montré le moment où des chars russes ont été anéantis après avoir été repérés cachés dans des jardins à l’arrière.

De nombreux chars russes ont été détruits par les troupes ukrainiennes repoussant les troupes de Poutine Crédit : AFP