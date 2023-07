VLADIMIR Poutine a donné au patron du groupe mutiné Wagner l’ordre d’assassiner le président ukrainien lors d’une réunion explosive quelques jours après son coup d’État manqué, selon des informations.

Yevgeny Prigozhin devait s’exiler dans le cadre d’un accord pour arrêter sa marche sur Moscou – mais a ensuite été secrètement accueilli au Kremlin à la fin du mois dernier.

Yevgeny Prigozhin était l’un des alliés les plus proches de Vladimir Poutine jusqu’à un coup d’État manqué le mois dernier Crédit : AP

Poutine et le chef du renseignement du SVR, Sergei Naryshkin, à gauche, ont tenu un sommet secret avec Prigozhin et ses commandants Wagner au Kremlin 1 crédit : East2West

Une image de Prigozhin sous un déguisement comique a été divulguée après une descente de police dans son manoir la semaine dernière

Et maintenant, il pourrait essayer de lancer une « grande atrocité » au nom de Poutine – qui pourrait inclure une mission pour « ramener la tête de Volodymyr Zelensky », prétend-on.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé aujourd’hui que Poutine avait eu des entretiens avec Prigozhin le 29 juin.

Le tête-à-tête sensationnel est survenu cinq jours après qu’une colonne de mercenaires wagnériens a failli renverser le régime et laissé la Russie au bord du gouffre.

Poutine aurait entamé une purge des généraux supérieurs soupçonnés d’avoir eu connaissance de la tentative de coup d’État.

Mais malgré une furieuse tirade télévisée condamnant Prigozhin comme un « traître », il semble avoir fait un demi-tour humiliant en privé.

Il a renouvelé les spéculations sur le chaos dans les coulisses au milieu des allégations de scissions dans le cercle restreint de Poutine et de prétendus complots pour le remplacer.

La rencontre surprise a été révélée pour la première fois aujourd’hui par le journal français Libération, citant des sources du renseignement, et confirmée par le porte-parole de Poutine.

Peskov a déclaré que 35 personnes avaient été invitées à un sommet de trois heures, dont Prigozhin et des commandants supérieurs de son armée privée Wagner.

Étonnamment, Poutine aurait salué leurs efforts en Ukraine, moins d’une semaine après avoir admis que la Russie avait évité de justesse la « guerre civile ».

Peskov a déclaré: « La seule chose que nous pouvons dire, c’est que le président a donné son évaluation des actions de l’entreprise au front pendant l’opération militaire spéciale et a également donné son évaluation des événements du 24 juin. »

Il a également affirmé que les commandants de Wagner avaient réaffirmé leur loyauté envers Poutine lors de la réunion du Kremlin.

Il a déclaré: « Ils (les commandants) ont souligné qu’ils étaient de fervents partisans et soldats du chef de l’État et du commandant en chef suprême. Ils ont également déclaré qu’ils étaient prêts à continuer à se battre pour la patrie. »

À peine cinq jours plus tôt, les mercenaires s’étaient emparés du QG de guerre russe à Rostov-sur-le-Don et avaient abattu un certain nombre d’avions alors qu’ils arrivaient à moins de 120 milles de Moscou.

Prigozhin lui-même a affirmé que la mutinerie ne visait pas à renverser Poutine, mais visait plutôt son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et le chef de l’armée, Valery Gerasimov, qu’il blâme pour les échecs en Ukraine.

« Grande atrocité »

Le général Viktor Zolotov, chef de la garde nationale russe, et Sergei Naryshkin, chef de l’agence de renseignement étrangère russe SVR, ont tous deux assisté à la session, a rapporté Libération.

Mais Gerasimov aurait été tenu à l’écart dans le froid et était absent.

On craignait que le général le plus haut gradé de Russie ait été « disparu » à la suite du coup d’État après qu’il n’ait pas été vu en public pendant des semaines.

Dans une autre tournure, il est réapparu aujourd’hui en donnant des ordres de lancement de missiles à ses subordonnés dans une vidéo qui aurait été enregistrée hier.

Séparément aujourd’hui, il a été affirmé que Prigozhin s’était peut-être porté volontaire pour une nouvelle mission visant à regagner les faveurs de Poutine.

Le lauréat du prix Nobel Dmitry Muratov, qui dirige le journal d’investigation pionnier Novaya Gazeta, a déclaré: « Je pense qu’il ne demandera peut-être pas pardon [from Putin] en disant: « Laissez-moi revenir ».

« Mais il peut commettre de grandes atrocités au profit de la Russie.

« Il pourrait essayer d’organiser une tentative d’assassinat contre Zelensky et amener la tête du président ukrainien au Kremlin.

« Pourquoi pas? Il doit faire quelque chose qui lui enlèvera le goût de ce que Poutine a appelé « un coup de poignard dans le dos de la Russie ».

Mystère de l’exil

La nouvelle de la réunion explosive survient après d’intenses spéculations sur les allées et venues de Prigozhin.

L’ancien vendeur de hot-dogs milliardaire – un proche allié de Poutine pendant des années – était censé s’exiler en Biélorussie dans le cadre d’un accord négocié par le dictateur fantoche de Vlad, Alexandre Loukachenko.

Au moins un camp militaire a été mis en place pour que 8 000 de ses soldats wagnériens le suivent et établissent une nouvelle base à la frontière de l’OTAN – mais il est resté vide.

Et Loukachenko est revenu sur sa précédente affirmation selon laquelle Prigozhin était à Minsk, affirmant qu’il pensait que le patron de Wagner était en fait à Saint-Pétersbourg.

Les sites de suivi aérien montrent que son jet privé sillonne la Russie ces derniers jours au milieu des rumeurs croissantes qu’un autre accord a été conclu en privé pour lui permettre de rester.

Et le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg, a révélé : « Nous surveillons de près où les soldats de Wagner se déplacent, et aussi où il [Prigozhin] est en mouvement ».

Il a dit que Prigozhin s’était « un peu déplacé », sans dire où.

Et il a ajouté: «Je n’entrerai pas dans les détails, mais nous avons vu des préparatifs pour accueillir de grands groupes de soldats wagnériens en Biélorussie. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu autant d’entre eux se rendre en Biélorussie.

La semaine dernière, le manoir de Prigozhin a été perquisitionné par la police, qui a révélé des images de lingots d’or, d’armes à feu et de photos encadrées de têtes coupées.

Ils ont également révélé une armoire pleine de perruques et de photos de Prigozhin dans une série de déguisements comiques.

Les fuites auraient été destinées à humilier Prigozhin, mais les analystes affirment qu’il est toujours protégé au plus haut niveau.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que les services de sécurité russes « ont la capacité de détenir Prigozhin ou de restreindre ses mouvements en Russie », mais ne le faisaient manifestement pas.

Il a déclaré que sa « capacité à opérer librement en Russie suggère que Prigozhin est toujours protégé par certaines garanties de sécurité et/ou que le Kremlin continue de donner la priorité à saper sa réputation en Russie plutôt qu’à le cibler ». [him] physiquement ou légalement.

Prigozhin pourrait tenter d’assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vu en visite à Snake Island ce week-end 1 crédit : East2West

Prigozhin a été accueilli en héros à Rostov-sur-le-Don après son coup d’État avorté

L’ancien patron de la restauration Prigozhin a été surnommé le chef de Poutine, mais a été condamné comme « traître » après la mutinerie du mois dernier

Un placard plein de perruques aurait été trouvé dans le manoir de Prigozhin