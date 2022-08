Poutine ordonne à l’armée russe de renforcer ses effectifs de 137 000 hommes

MOSCOU –

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi à l’armée russe d’augmenter son nombre de soldats de 137 000 à un total de 1,15 million de militaires dans le cadre de l’action militaire de Moscou en Ukraine.

Le décret de Poutine, qui entre en vigueur le 1er janvier, n’a pas précisé si l’armée renforcera ses rangs en recrutant un plus grand nombre de conscrits, en augmentant le nombre de soldats volontaires ou en utilisant une combinaison des deux.

Le décret présidentiel portera le nombre total de militaires russes à 2 039 758, dont 1 150 628 militaires. Une commande précédente a mis les effectifs militaires à 1 902 758 et 1 013 628 respectivement au début de 2018.

Le Kremlin a déclaré que seuls des soldats sous contrat volontaires participaient à ce qu’il appelle “l’opération militaire spéciale” en Ukraine, rejetant les affirmations selon lesquelles il envisageait une large mobilisation.

Les médias russes et les organisations non gouvernementales affirment que les autorités russes ont cherché à augmenter le nombre de soldats impliqués dans l’action militaire en Ukraine en attirant davantage de volontaires, en engageant des sous-traitants militaires privés et même en offrant l’amnistie à certains prisonniers en échange d’une période de service militaire.

Les autorités régionales ont également tenté de renforcer les rangs, formant des bataillons de volontaires à déployer en Ukraine.

Tous les hommes russes âgés de 18 à 27 ans doivent servir un an dans l’armée, mais une grande partie évite la conscription pour des raisons de santé ou des ajournements accordés aux étudiants universitaires. La part des hommes qui évitent la conscription est particulièrement importante à Moscou et dans les autres grandes villes.

L’armée russe rassemble des conscrits deux fois par an, à partir du 1er avril et du 1er octobre. Poutine a ordonné le recrutement de 134 500 conscrits lors du dernier recrutement du printemps au début de cette année et de 127 500 l’automne dernier.

Ces dernières années, le Kremlin a mis l’accent sur l’augmentation de la part de soldats contractuels volontaires alors qu’il cherchait à moderniser l’armée et à améliorer sa préparation. Avant que le Kremlin n’envoie des troupes en Ukraine le 24 février, l’armée russe comptait plus de 400 000 soldats sous contrat, dont environ 147 000 dans les forces terrestres. Le nombre de conscrits a été estimé à environ 270 000, et les officiers et sous-officiers ont représenté le reste.

Les observateurs militaires ont noté que si la campagne en Ukraine se prolonge, ces chiffres pourraient être clairement insuffisants pour soutenir les opérations en Ukraine, qui a déclaré l’objectif de former une armée d’un million d’hommes.

Le colonel à la retraite Viktor Murakhovsky a noté que le décret de Poutine jeudi reflétait la pression de remplir les rangs au milieu de l’action militaire en Ukraine.

Dans des commentaires diffusés par le média en ligne RBC, il a accusé le Kremlin d’essayer de continuer à compter sur les bénévoles et a prédit qu’ils représenteraient l’essentiel de l’augmentation ordonnée par le Kremlin.