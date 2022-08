Poutine ordonne à l’armée russe de renforcer ses effectifs de 137 000 hommes

MOSCOU –

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi un renforcement majeur des forces militaires de son pays dans un effort apparent pour reconstituer les troupes qui ont subi de lourdes pertes en six mois de guerre sanglante et se préparer à un long combat acharné en Ukraine.

La décision d’augmenter le nombre de soldats de 137 000, soit 13 %, à 1,15 million d’ici la fin de l’année est intervenue au milieu de développements effrayants sur le terrain en Ukraine :

— Alimentant les craintes d’une catastrophe nucléaire, la centrale électrique de Zaporizhzhia, au milieu des combats dans le sud de l’Ukraine, a été coupée du réseau électrique pour la première fois de son histoire après que des incendies ont endommagé la dernière ligne de transmission en état de marche, selon les autorités ukrainiennes. La centrale a ensuite été reconnectée au réseau, a déclaré un responsable local installé en Russie.

– Le nombre de morts suite à une attaque à la roquette russe contre une gare et ses environs le jour de l’indépendance de l’Ukraine est passé à 25, ont annoncé les autorités ukrainiennes. La Russie a déclaré avoir pris pour cible un train militaire et affirmé avoir tué plus de 200 réservistes ukrainiens lors de l’attaque de mercredi.

Le décret de Poutine n’a pas précisé si l’expansion serait accomplie en élargissant le projet, en recrutant plus de volontaires, ou les deux. Mais certains analystes militaires russes ont prédit une plus grande dépendance à l’égard des volontaires en raison des inquiétudes du Kremlin concernant une éventuelle réaction intérieure d’un projet élargi.

Cette décision portera l’ensemble des forces armées russes à 2,04 millions, y compris les 1,15 million de soldats.

Les estimations occidentales du nombre de morts russes dans la guerre en Ukraine vont de plus de 15 000 à plus de 20 000, soit plus que ce que l’Union soviétique a perdu au cours de sa guerre de 10 ans en Afghanistan. Le Pentagone a déclaré la semaine dernière que pas moins de 80 000 soldats russes avaient été tués ou blessés, érodant la capacité de Moscou à mener de grandes offensives.

Le Kremlin a déclaré que seuls des soldats volontaires sous contrat participent à la guerre en Ukraine. Mais il peut être difficile de trouver des soldats plus volontaires, et les analystes militaires ont déclaré que les niveaux de troupes prévus pourraient encore être insuffisants pour soutenir les opérations.

Le colonel russe à la retraite Viktor Murakhovsky a déclaré dans des commentaires diffusés par le média en ligne RBC basé à Moscou que le Kremlin essaierait probablement de continuer à compter sur des volontaires, et il a prédit que cela représenterait l’essentiel de l’augmentation.

Un autre expert militaire russe, Alexei Leonkov, a noté que la formation sur des armes modernes complexes prend normalement trois ans. Et les conscrits ne servent qu’un an.

“Un repêchage n’aidera pas cela, donc il n’y aura pas d’augmentation du nombre de recrues”, a déclaré Leonkov cité par l’agence de presse officielle RIA Novosti.

Les craintes d’une catastrophe de type Tchernobyl ont augmenté en Ukraine en raison des combats autour de l’usine de Zaporizhzhia occupée par la Russie. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé le site.

La ligne endommagée lors de l’incident de jeudi transportait apparemment de l’électricité sortante, n’affectant pas une ligne distincte utilisée pour alimenter les systèmes de refroidissement vitaux des réacteurs de la centrale. Mais la coupure a souligné les inquiétudes concernant l’usine.

Ailleurs sur le front de bataille, la frappe meurtrière à la gare de Chaplyne, une ville d’environ 3 500 habitants dans la région centrale de Dnipropetrovsk, est survenue alors que l’Ukraine se préparait à des attaques liées à la fête nationale et aux six mois de la guerre, qui sont tous deux tombés. mercredi.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, n’a pas précisé si les 25 personnes tuées étaient toutes des civils. S’ils l’étaient, cela équivaudrait à l’une des attaques les plus meurtrières contre des civils depuis des semaines. Trente et une personnes auraient été blessées.

Les morts comprenaient un garçon de 11 ans retrouvé sous les décombres d’une maison et un enfant de 6 ans tué dans un incendie de voiture près de la gare, ont annoncé les autorités.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient utilisé un missile Iskander pour frapper un train militaire transportant des troupes et du matériel ukrainiens vers la ligne de front dans l’est de l’Ukraine. Le ministère a affirmé que plus de 200 réservistes “ont été détruits alors qu’ils se dirigeaient vers la zone de combat”.

L’attaque a servi de rappel douloureux de la capacité continue de la Russie à infliger des souffrances à grande échelle six mois après le début de la guerre. La fête nationale de mercredi célébrait la déclaration d’indépendance de l’Ukraine de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique.

Tetyana Kvitnytska, chef adjoint du département régional de la santé de Dnipropetrovsk, a déclaré que les personnes blessées lors de l’attaque de la gare avaient subi des blessures à la tête, des membres cassés, des brûlures et des blessures par des éclats d’obus.

À la suite d’attaques au cours desquelles des civils ont trouvé la mort, le gouvernement russe a affirmé à plusieurs reprises que ses forces visaient uniquement des cibles militaires légitimes. Quelques heures avant l’effusion de sang à la gare, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a insisté sur le fait que l’armée faisait de son mieux pour épargner les civils, même au prix d’un ralentissement de son offensive en Ukraine.

En avril, une attaque au missile russe contre une gare de la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, a tué plus de 50 personnes alors que des foules composées principalement de femmes et d’enfants cherchaient à fuir les combats. L’attaque a été dénoncée comme un crime de guerre.

Jeudi à Moscou, Dmitri Medvedev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, a déclaré que les espoirs occidentaux d’une victoire ukrainienne étaient vains et a souligné que le Kremlin insisterait sur ce qu’il appelle “l’opération militaire spéciale”, ne laissant que deux résultats possibles.

“L’un est d’atteindre tous les objectifs de l’opération militaire spéciale et la reconnaissance par Kyiv de ce résultat”, a déclaré Medvedev sur sa chaîne d’application de messagerie. “Le second est un coup d’État militaire en Ukraine suivi de la reconnaissance des résultats de l’opération spéciale.”