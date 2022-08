Poutine offre une récompense de 16 000 dollars, un titre honorifique aux femmes russes qui ont 10 enfants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Gouvernement russe a annoncé cette semaine qu’elle ramenait un titre honorifique de l’ère soviétique et une récompense financière accordée aux femmes russes qui ont dix enfants ou plus.

Dans un décret cette semaine que le président russe Vladimir Poutine a signé, il a été annoncé que le titre de “Mère héroïne” serait à nouveau décerné aux femmes russes qui “donnent naissance et élèvent” 10 citoyens russes.

Le titre sera accompagné d’une récompense de 1 million de roubles russes, soit environ 16 645 dollars américains, une fois que le dixième enfant aura atteint l’âge d’un an. Les récipiendaires recevront également une médaille d’étoile d’or à cinq branches, indique le décret.

Le titre de “Mère héroïne” s’accompagne de certaines mises en garde, telles que l’exigence que tous les enfants soient en vie au premier anniversaire du dixième enfant, à moins qu’ils n’aient été tués en service militaire, civique ou lors d’une attaque terroriste.

De plus, les enfants doivent être bien pris en charge et recevoir “un niveau de soins approprié pour la santé, l’éducation, le développement physique, spirituel et moral”.

La Russie a commencé à attribuer la “Mère héroïne” aux mères en 1944 et a continué à le faire jusqu’en 1991, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée.

La Russie a été confrontée à une aggravation du déclin démographique ces dernières années, qui a été exacerbée par les lourdes pertes causées par son invasion de l’Ukraine, la migration hors de Russie et un faible taux de natalité.

La population en âge de travailler a diminué en termes de pourcentage de la population totale chaque année depuis 2010, Les données des Nations Unies montrent .

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement américain de la DIA spécialisée dans la Russie et l’auteur de “Le livre de Poutine : le plan secret de la Russie pour vaincre l’Amérique”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle se souvenait du titre de “Mère héroïne” en tant que jeune fille grandissant en Russie. partie du plan du pays au fil des ans pour «reconstituer la population perdue pendant la Seconde Guerre mondiale, la famine et les purges de Staline».

“Poutine relance cette tactique de l’ère soviétique pour compenser l’impact de sa guerre contre l’Ukraine, dans laquelle des milliers de jeunes hommes en âge de procréer meurent”, a déclaré Koffler. “Mais la vérité est qu’aucune jeune femme rationnelle n’aura 10 enfants en Russie. Premièrement, les conditions économiques ne le permettent pas, il n’y a pas de culture d’avoir autant d’enfants. Depuis que la religion a été interdite en URSS, les groupes religieux, comme les catholiques , qui auraient autrement beaucoup d’enfants, n’en ont pas.”

Koffler a expliqué que Poutine a introduit une poussée similaire en 2007 lorsqu’il a déclaré une Journée nationale de la conception et a donné aux travailleurs un jour férié et un jour de congé le lendemain pour que les couples puissent concevoir.

“Aucune de ces méthodes n’a complètement résolu la crise démographique en Russie, où le taux de fécondité total est de 1,824 naissances par femme, ce qui est inférieur au niveau de remplacement de 2,2”, a déclaré Koffler.