Poutine nous rappelle qu’il a toujours le doigt sur le bouton nucléaire | Nouvelles du monde

vidéo Vladimir Poutine a présenté ses « mallettes nucléaires » devant la presse mondiale lors de sa rencontre avec le président chinois Xi JinPing. On voit le président russe défiler devant les deux valises – détenues par des officiers de la marine – alors qu’il assistait au Forum chinois pour la coopération internationale. Les soi-disant valises nucléaires peuvent être utilisées pour ordonner une frappe et sont utilisées comme un outil de communication sécurisé qui relie Poutine aux hauts responsables militaires via le réseau secret de commandement et de contrôle « Kazbek ». Ils sont constamment portés aux côtés du président russe mais ils sont rarement filmés. « Il y a certaines valises sans lesquelles aucun voyage de Poutine n’est complet », ont déclaré les correspondants du Kremlin de l’agence de presse officielle RIA dans un article sur Telegram sous les images. Poutine se rend à Pékin pour son deuxième voyage connu en dehors de l’ex-Union soviétique depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. « Dans les conditions difficiles actuelles, une coordination étroite en matière de politique étrangère est particulièrement nécessaire », a déclaré M. Poutine dans son discours d’ouverture du forum. Cela survient après que les troupes russes ont tenté sans succès de reprendre la ville ukrainienne d’Avdiivka. Les valises dites nucléaires peuvent être utilisées pour ordonner une frappe



Les porte-documents sont toujours portés aux côtés du président russe, mais ils sont rarement filmés. Les images suggèrent que Moscou a envoyé ses soldats au combat avec des véhicules de l’ère soviétique vieux de 70 ans. Plus: Tendance

Au moins un véhicule blindé, enregistré comme étant un BTR-50 et développé en 1952, a été détruit. On ne sait pas ce qui est arrivé aux soldats russes à l’intérieur du char, mais une grave défaite russe a été signalée dans la région vendredi. Quelques semaines seulement avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, Poutine et Xi se sont rencontrés à Pékin et ont signé un accord s’engageant à établir une relation « sans limites ». Les images suggèrent que Moscou a envoyé ses soldats au combat avec des véhicules de l’ère soviétique vieux de 70 ans (Photo : @UAWeapons) Les tentatives de la Chine de se présenter comme un médiateur de paix neutre dans la guerre russe contre l’Ukraine ont été largement rejetées par la communauté internationale. Xi a qualifié Poutine de « cher ami » lors de son discours au Forum de la Ceinture et de la Route. « Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Xi devant plus de 1 000 délégués. Pendant ce temps, Pékin a intensifié le harcèlement militaire contre Taiwan, une démocratie insulaire qu’il prétend être la sienne et qui doit être unie par la force si nécessaire. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

