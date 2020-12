M. Navalny, un chef de l’opposition de 44 ans avec une audience en ligne de millions de personnes, a été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire en Sibérie en août. Il est tombé malade lors d’un vol commercial et a survécu grâce à l’atterrissage d’urgence du pilote et à l’équipage d’ambulance qui l’a rencontré sur le tarmac de l’aéroport.

Selon le rapport Bellingcat, trois agents du Service fédéral de sécurité, l’agence de renseignement intérieur russe, ont suivi M. Navalny en Sibérie en août où il rencontrait des partisans en vue des élections locales. Ils l’ont traîné jusqu’à la ville sibérienne de Tomsk où, juste après minuit le 20 août, des métadonnées téléphoniques ont montré l’un des agents non loin de l’hôtel Xander, où résidaient M. Navalny et son équipe.

«Quelques centaines d’euros pourraient – et vous fournissent – des mois de données d’appels téléphoniques pour un officier du FSB ou du GRU, permettant aux enquêteurs de retracer les opérations des services de renseignement, d’identifier les collègues des cibles de recherche et de suivre les traces physiques d’espions à travers Russie et à l’étranger », a déclaré Bellingcat dans un article sur la méthodologie de son enquête Navalny.

Les questions au début de la conférence de presse portaient sur la pandémie de coronavirus, qui a tué 49151 personnes en Russie, selon les statistiques officielles, qui sont largement considérées comme sous-estimant le bilan. M. Poutine, faisant écho à un refrain commun des responsables russes et des médias d’État, a reconnu que la Russie avait été durement touchée mais a insisté sur le fait que les choses étaient encore pires ailleurs. Il a souligné le développement par la Russie de son propre vaccin contre le coronavirus et la création de milliers de lits d’hôpitaux dédiés.

Mais le pays est maintenant au milieu de sa plus féroce vague de coronavirus à ce jour, enregistrant plus de 500 décès par jour. La vaccination avance plus lentement que prévu, entravée à la fois par des problèmes de production et par la méfiance. Et le système médical a encore du mal à y faire face, un fait que les journalistes et les Russes réguliers qui ont soumis leurs propres questions en ligne ont demandé au dirigeant russe de répondre.

«Les gens m’appellent des régions et me disent qu’il est très difficile de vivre en ce moment, horriblement dur, plus dur que jamais en Russie», a déclaré un journaliste du tabloïd Komsomolskaya Pravda à M. Poutine.

M. Poutine a déclaré qu’une vaccination généralisée des Russes contre le coronavirus était nécessaire pour arrêter la propagation de la pandémie dans le pays, et que le vaccin développé par la Russie est maintenant disponible gratuitement dans les cliniques à travers le pays. Mais les Russes ne se précipitent pas pour obtenir le vaccin, et M. Poutine a déclaré jeudi qu’il n’avait pas encore reçu l’injection lui-même car elle n’était pas encore approuvée pour les personnes de plus de 60 ans.

«Je suis une personne respectueuse des lois, en ce sens, et j’écoute les recommandations de nos spécialistes», a déclaré M. Poutine, qui a 68 ans, lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été vacciné. «Je vais certainement le faire dès que cela sera possible.»