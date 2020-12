MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a rejeté jeudi les allégations selon lesquelles le Kremlin était à l’origine de l’empoisonnement de son principal ennemi politique, le chef de l’opposition Alexei Navalny, et a accusé les agences de renseignement américaines d’avoir fomenté ces allégations.

S’exprimant par appel vidéo lors d’une conférence de presse annuelle marathon, le dirigeant russe a contré les accusations en disant que si le Kremlin avait voulu empoisonner Navalny, il aurait repoussé l’attaque.

« S’il y avait eu un tel désir, cela aurait été fait », a déclaré Poutine avec un petit rire.

Navalny est tombé malade le 20 août lors d’un vol intérieur en Russie et a été transporté alors qu’il était dans le coma en Allemagne pour y être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont rejeté avec véhémence les accusations d’implication dans l’empoisonnement.

Lundi, le groupe d’enquête Bellingcat et le média russe The Insider ont publié un rapport alléguant que des agents du FSB, l’agence russe de sécurité intérieure, qui est l’un des principaux successeurs du KGB, ont suivi Navalny lors de ses voyages depuis 2017, avaient «une formation spécialisée dans les armes chimiques, chimie et médecine »et« se trouvaient à proximité de l’activiste de l’opposition aux jours et aux heures de la période pendant laquelle il a été empoisonné ».

L’enquête, menée par Bellingcat et The Insider en coopération avec CNN et Der Spiegel, a identifié les prétendus agents et laboratoires du FSB où des poisons comme Novichok ont ​​été fabriqués après analyse des métadonnées téléphoniques et des informations de vol. Il a mentionné deux cas en 2019 et 2020, dans lesquels Navalny ou sa femme Yulia souffraient de symptômes inexpliqués.

Navalny a déclaré que l’enquête avait prouvé hors de tout doute que des agents du FSB avaient tenté de le tuer sur les ordres de Poutine.

Dans son premier commentaire après la publication du rapport, Poutine a accusé le nouveau rapport de s’appuyer sur les données fournies par les agences d’espionnage américaines, même si ses auteurs ont nié tout lien avec les services de renseignement américains ou occidentaux.

« Ce n’est pas une sorte d’enquête, c’est juste la légalisation des documents fournis par les services spéciaux américains », a-t-il dit, ajoutant que cela signifie que Navalny « s’appuie sur le soutien des services spéciaux américains. »

« C’est curieux, et dans ce cas, les services spéciaux doivent en effet garder un œil sur lui », a déclaré Poutine. « Mais cela ne veut pas dire qu’il est nécessaire de l’empoisonner, qui en aurait besoin? »

Il a allégué que Navalny accusait le Kremlin d’avoir ordonné de l’empoisonner afin de rehausser son profil politique en tant que principale figure de l’opposition. ny personne raisonnable verrait une telle approche comme imparfaite », a-t-il déclaré.