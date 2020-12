Revue nationale

Hunter Biden a prolongé les « meilleurs vœux » de « toute la famille Biden » à la chaire du cabinet chinois d’énergie en 2017

Hunter Biden aurait poussé le président du CEFC, Ye Jianming, à transférer «rapidement» 10 millions de dollars pour «financer et exploiter correctement» une coentreprise Biden avec la compagnie énergétique chinoise en 2017, et a adressé ses «meilleurs vœux de toute la famille Biden» au président, selon un nouveau rapport. Dans un e-mail du 18 juin 2017 obtenu par Fox News, Biden a demandé le transfert, qui n’a jamais été achevé, et a demandé à Zhao Runlong du CEFC de s’il vous plaît « traduire ma lettre au président Ye, veuillez adresser mes meilleurs vœux les plus chaleureux et que j’espère voir le président bientôt. » «J’espère que ma lettre vous trouve bien. Je regrette que vous ayez manqué lors de votre dernière visite aux États-Unis», a écrit Hunter Biden dans la lettre ci-jointe, datée du 17 juin 2017. «Veuillez également accepter les meilleurs voeux de toute la famille Biden. comme mes partenaires. « » Nous espérons tous vous revoir bientôt ici, ou à Shanghai « , a-t-il poursuivi. Biden a ajouté qu’ils avaient » conclu la création de Sinohawk Holdings « , la coentreprise entre les Bidens et CEFC, et que Tony Bobulinski, «un ami très proche de James Gilliar et de la famille Biden» «agirait en tant que PDG». «Il a investi des capitaux partout dans le monde pour certaines des familles les plus riches du monde», a écrit Biden à propos de Bobulinski. Bobulinski avait « envoyé une demande à Dong Gongwen [Gongwen Dong] et le directeur Zang pour le financement du virement de 10 millions de dollars américains. « » Je vous serais reconnaissant de bien vouloir l’envoyer rapidement afin que nous puissions financer et exploiter correctement Sinohawk « , a écrit Biden. » Je suis sûr que vous avez été bien informé par notre cher ami. Le directeur Zang sur les relations politiques et économiques que nous avons établies dans les pays où vous souhaitez vous développer au cours des mois et des années à venir « , a-t-il déclaré. » J’attends avec impatience notre prochaine réunion. « Ye Jianming et Gongwen Dong étaient liés aux Chinois Le gouvernement communiste et l’Armée populaire de libération, selon un rapport de septembre du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et du Comité sénatorial des finances sur son enquête sur les relations commerciales étrangères de Hunter Biden. « Ces associations ont généré des millions de dollars en transactions / flux de trésorerie douteux », Plus d’une douzaine de messages texte entre Bobulinski, des associés d’affaires de Biden et des représentants chinois du CEFC du 25 juin 2017 à la mi-juillet 2017 montrent que les 10 millions de dollars le transfert a été retardé de plusieurs semaines, probablement en raison de problèmes de visa. « Je viens de raccrocher avec Zaho[sp], Toujours aux prises avec des problèmes de visa, ils n’ont toujours pas rempli les soumissions de documents appropriés, réentrée. Je veux toujours mon avis personnel « , aurait écrit le frère du président élu Joe Biden, Jim Biden, dans un e-mail à Bobulinski le 10 juillet 2017. Un message du 18 juillet 2017 montre Bobulinski demandant à Zhao si le transfert serait de » 10 ou 2x 5 millions de dollars. , « prétendant qu’ils » ont demandé que 10 millions de dollars soient envoyés en 2 tranches de 5 millions de dollars mais en même temps, 5 millions de dollars en épargne et 5 millions de dollars en chèques. C’est ce que nous préférons. « Le transfert n’a jamais été achevé, bien que le rapport du Sénat montre que le CEFC a viré près de 5 millions de dollars sur le compte bancaire d’Hudson West III, une entreprise que Hunter Biden a ouverte avec des associés chinois, moins d’un mois plus tard » Ces fonds peuvent provenir d’un prêt émis sur le compte d’une société appelée Northern International Capital Holdings, une société d’investissement basée à Hong Kong identifiée à un moment donné comme un « actionnaire important » de CEFC International Limited avec Ye « , indique le rapport. « On ne sait pas si Hunter Biden était un demi-propriétaire de Hudson West III à l’époque. » Le rapport ajoute, « le même jour que les 5 millions de dollars ont été reçus, et jusqu’au 25 septembre 2018, Hudson West III a envoyé une demande « Les paiements ont été décrits comme des honoraires de conseil et ont atteint » 4 790 375,25 $ en un peu plus d’un an « , selon le rapport. Un autre e-mail adressé au directeur général de la Maison de Suède montre à Hunter Biden demandant k eys pour ses nouveaux «collègues de bureau», son père, Joe Biden, Jill Biden et Jim Biden dans l’immeuble de Washington, DC qui abrite plusieurs bureaux et un certain nombre d’ambassades. Biden a également demandé les clés de Gongwen Dong, qu’il appelle un » émissaire « pour le président Ye Jianming. Il a émis des instructions pour que le bail reste sous le nom de sa société, Rosemont Seneca, mais pour que le panneau du bureau indique » The Biden Foundation « et » Hudson West (CEFC US) « . Fox News que la Fondation Biden a utilisé un autre espace de bureau à l’époque et qu’il n’y avait aucun rapport avec l’espace de bureau au sein de la Maison de Suède. Le rapport vient après que Biden a confirmé la semaine dernière qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour ses «affaires fiscales». Hunter Biden a déclaré dans un communiqué qu’il avait appris «pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique» d’une enquête sur ses affaires fiscales. «Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un professionnel et examen objectif de Ces questions démontreront que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il déclaré. Le président élu Biden a déclaré mercredi qu’il était« confiant »que Hunter Biden n’avait rien fait de mal à la question de Peter de Fox News. Doocy à propos de l’enquête: les documents et déclarations fiscaux de Joe Biden, qui avaient été précédemment publiés par sa campagne, ne montrent aucune implication dans les investissements chinois.