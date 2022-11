Poutine ne participera pas au sommet du G20 la semaine prochaine à Bali

Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet du G20 en Indonésie la semaine prochaine, a déclaré jeudi un responsable du gouvernement indonésien, évitant une éventuelle confrontation avec les États-Unis et ses alliés au sujet de sa guerre en Ukraine.

Luhut Binsar Pandjaitan, le chef du soutien aux événements du G20, a déclaré que la décision de Poutine de ne pas venir était “la meilleure pour nous tous”.

Le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping et d’autres dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Justin Trudeau, doivent assister au sommet de deux jours qui commence le 15 novembre. Le sommet aurait été la première fois que Biden et Poutine étaient ensemble lors d’un rassemblement depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Le président indonésien Joko Widodo accueille l’événement sur l’île de Bali.

“Il a été officiellement informé que le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas au sommet du G20 et sera représenté par un haut responsable, et cela a été discuté par le président Joko Widodo et Poutine lors de conversations téléphoniques précédentes”, a déclaré Pandjaitan après la réunion. responsables de la sécurité à Denpasar, la capitale de Bali.

La décision de Poutine de ne pas participer au G20 intervient alors que l’armée russe a déclaré qu’elle se retirerait de Kherson, qui est la seule capitale régionale ukrainienne qu’elle ait capturée. Ci-dessus, une maison endommagée dans le village d’Arkhanhelske, région de Kherson. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

“Quoi qu’il advienne de la décision de la Russie, c’est pour notre bien commun et le meilleur pour nous tous”, a ajouté Pandjaitan. Il a dit plus tôt que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dirigera la délégation russe.

Pandjaitan ne savait pas pourquoi Poutine avait décidé de ne pas venir, mais a déclaré “c’est peut-être parce que le président Poutine est occupé à la maison, et nous devons également respecter cela”. Pandjaitan a confirmé que les mêmes raisons pourraient également être de garder le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy chez lui.

La Russie se retire de Kherson

Au début de cette année, Widodo s’est rendu à Kyiv et à Moscou dans le but d’amener les deux dirigeants à s’asseoir à Bali et à faire la paix.

La décision de Poutine de ne pas participer au G20 intervient alors que les forces russes en Ukraine ont subi des revers importants. L’armée russe a déclaré qu’elle se retirerait de Kherson, qui est la seule capitale régionale ukrainienne qu’elle a capturée et une porte d’entrée vers la péninsule de Crimée occupée par la Russie.

Le retrait annoncé de la Russie de Kherson ainsi qu’une éventuelle impasse dans les combats au cours de l’hiver pourraient fournir aux deux pays l’occasion de négocier la paix, a déclaré mercredi le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains.

Il a déclaré que pas moins de 40 000 civils ukrainiens et “bien plus” de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés pendant la guerre, qui en est maintenant à son neuvième mois. “C’est probablement la même chose du côté ukrainien”, a ajouté Milley.

REGARDER | Certains en Ukraine craignent que le retrait russe ne soit un piège : La Russie retire ses troupes de la région de Kherson, sa seule capitale ukrainienne capturée La Russie a annoncé un retrait de la capitale de la région ukrainienne de Kherson et une retraite de l’autre côté du fleuve Dnipro, ce qui signalerait une défaite majeure. Mais certains soldats et responsables ukrainiens avertissent le monde de ne pas prendre la Russie au mot.

Le G20 est le plus grand des trois sommets qui se tiennent en Asie du Sud-Est cette semaine et la semaine prochaine, et il n’est pas clair si Lavrov représentera la Russie à chacun d’eux. Le sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a débuté jeudi à Phnom Penh, au Cambodge, suivi du sommet du G20 puis du sommet de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok, en Thaïlande.

Biden assistera à l’ASEAN et au G20 tandis que le vice-président américain Kamala Harris se rendra à l’APEC. Biden devrait rencontrer Xi à Bali.

Biden avait exclu de rencontrer Poutine s’il avait assisté au sommet, et a déclaré que la seule conversation qu’il aurait pu avoir avec le dirigeant russe serait de discuter d’un accord pour libérer les Américains emprisonnés en Russie.

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils s’étaient coordonnés avec leurs homologues mondiaux pour isoler Poutine s’il avait décidé de participer en personne ou virtuellement. Ils ont discuté de boycotts ou d’autres manifestations de condamnation.