Poutine n’assistera pas aux funérailles de Gorbatchev

MOSCOU –

Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage jeudi à Mikhaïl Gorbatchev mais n’assistera pas aux funérailles de feu l’ancien dirigeant soviétique, une décision reflétant l’ambivalence du Kremlin quant à l’héritage de Gorbatchev.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’avant de partir pour un voyage de travail dans l’enclave baltique la plus à l’ouest de la Russie, Kaliningrad, Poutine s’était rendu dans un hôpital de Moscou où le corps de Mikhaïl Gorbatchev est conservé avant les funérailles de samedi pour déposer des fleurs sur son cercueil.

“Malheureusement, le programme de travail du président ne lui permettait pas de le faire samedi, alors il a décidé de le faire aujourd’hui”, a déclaré Peskov lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

La télévision d’État russe a montré Poutine marchant vers le cercueil ouvert de Gorbatchev et posant un bouquet de roses rouges à côté. Il resta quelques instants silencieux, baissa la tête, toucha le cercueil, se signa et s’éloigna.

Gorbatchev, décédé mardi, sera enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme Raisa après une cérémonie d’adieu aura lieu au Pillar Hall de la Maison des syndicats, un manoir emblématique près du Kremlin qui a servi de lieu pour l’état funérailles depuis l’époque soviétique.

Lorsqu’on lui a demandé si Gorbatchev recevrait des funérailles d’État, Peskov a déclaré que les funérailles comporteraient des “éléments” de funérailles d’État, tels que des gardes honoraires, et que le gouvernement aiderait à les organiser. Il n’a pas expliqué en quoi la cérémonie différerait d’un enterrement d’État à part entière.

La décision de Poutine de rendre une visite privée à l’hôpital tout en restant à l’écart de la cérémonie publique d’adieu de samedi, combinée à l’incertitude entourant le statut des funérailles, reflète le malaise du Kremlin face à l’héritage de Gorbatchev. Le défunt dirigeant a été salué en Occident pour avoir mis fin à la guerre froide, mais vilipendé par beaucoup chez lui pour des actions qui ont conduit à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Si le Kremlin avait déclaré des funérailles nationales pour Gorbatchev, il aurait été difficile pour Poutine de snober la cérémonie officielle. Des funérailles d’État obligeraient également le Kremlin à envoyer des invitations aux dirigeants étrangers pour y assister, ce que Moscou serait probablement réticent à faire au milieu des tensions avec l’Occident concernant son action en Ukraine.

Tout en évitant les critiques personnelles explicites de Gorbatchev, Poutine dans le passé lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir obtenu d’engagements écrits de l’Occident qui excluraient l’expansion de l’OTAN vers l’est – une question qui est devenue un irritant majeur dans les relations russo-occidentales pendant des décennies et a fomenté des tensions. qui a explosé lorsque le dirigeant russe a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Dans le télégramme de condoléances publié mercredi par le Kremlin, Poutine a salué Gorbatchev comme un homme qui a laissé “un impact énorme sur le cours de l’histoire du monde”.

“Il a dirigé le pays lors de changements difficiles et dramatiques, au milieu de défis de politique étrangère, économiques et sociétaux à grande échelle”, a déclaré Poutine. “Il a profondément réalisé que des réformes étaient nécessaires et a essayé d’offrir ses solutions aux problèmes aigus.”

Sergei Markov, un analyste politique pro-Kremlin, a observé que la décision de Poutine de rendre hommage en privé à Gorbatchev reflétait à la fois “des problèmes de sécurité et l’impopularité totale de la politique de Mikhaïl Gorbatchev”. Dans le même temps, Poutine a voulu montrer son respect à l’ancien chef de l’Etat, a ajouté Markov.

La vision ambivalente du Kremlin sur Gorbatchev était reflétée par les émissions de télévision d’État, qui rendaient hommage à Gorbatchev en tant que personnage historique mais qualifiaient ses réformes de mal planifiées et le tenaient pour responsable de l’échec de la sauvegarde des intérêts du pays dans le dialogue avec l’Occident.

La critique faisait écho aux évaluations antérieures de Poutine, qui a déploré l’effondrement de l’Union soviétique comme la “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”.

Mercredi, Peskov a déclaré que Gorbatchev était un homme d’État “extraordinaire” qui “restera toujours dans l’histoire du pays”, mais a noté ce qu’il a décrit comme sa vision idéaliste de l’Occident.

“Gorbatchev a donné une impulsion pour mettre fin à la guerre froide et il voulait sincèrement croire que ce serait fini et qu’une romance éternelle commencerait entre l’Union soviétique renouvelée et l’Occident collectif”, a déclaré Peskov. “Ce romantisme n’a pas réussi à se matérialiser. La nature sanguinaire de nos adversaires est apparue au grand jour, et c’est bien que nous l’ayons compris à temps.”