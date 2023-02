Les chars allemands ne sont pas non plus une menace pour le « territoire russe », a affirmé la chancelière

Le chancelier Olaf Scholz a réclamé une “consensus” a été conclu avec le président ukrainien Vladimir Zelensky que Kiev n’utilisera pas les armes occidentales, y compris les chars Leopard allemands, pour organiser des attaques sur le territoire russe. L’Occident, cependant, considère toujours la Crimée et quatre autres nouvelles régions russes comme faisant partie de l’Ukraine.

Dans une interview au journal Bild am Sonntag publiée samedi soir, le chancelier Scholz a de nouveau rejeté toute la responsabilité du conflit sur Moscou, arguant que la Russie “agression non provoquée” justifié l’intervention de l’Occident collectif avec une aide militaire pour protéger “Ordre de paix européen.”

“Avec nos alliés, nous donnons des chars de combat à l’Ukraine pour qu’elle puisse se défendre”, Scholz a soutenu. Il a ajouté que Berlin “a soigneusement pesé chaque expédition d’armes, en étroite coordination… d’abord et avant tout avec l’Amérique.”

Scholz a promis 14 chars Leopard 2A6 à l’Ukraine à partir des propres stocks de la Bundeswehr le mois dernier, après que les États-Unis ont promis d’envoyer certains de leurs propres chars M1 Abrams plus tard cette année. Dans l’interview, le dirigeant allemand a rejeté toute inquiétude concernant l’utilisation à nouveau des armes de son pays contre des soldats russes, car “des comparaisons historiques abstruses.”

Lors d’une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la victoire à la bataille de Stalingrad jeudi, le président russe Poutine a déclaré qu’il était « Incroyable, mais vrai – nous sommes à nouveau menacés par des chars allemands Leopard, avec des croix sur leur coque. Et cherchant à nouveau à combattre la Russie en Ukraine avec l’aide des partisans d’Hitler, les Banderites.

“Ceux qui cherchent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne se rendent apparemment pas compte qu’une guerre moderne avec la Russie serait totalement différente pour eux”, a-t-il ajouté, promettant une réponse qui va au-delà des véhicules blindés.

“Non, Poutine ne m’a menacé ni l’Allemagne”, Scholz a parlé de leurs conversations téléphoniques avec le dirigeant russe, lorsque l’intervieweur a évoqué les récentes affirmations de l’ancien Premier ministre britannique. Le Kremlin a déclaré que Boris Johnson avait délibérément menti à propos d’un “menace de missiles” ou ne comprenait tout simplement pas de quoi parlait Poutine.

Pour justifier davantage les expéditions d’armes occidentales, Scholz a déclaré qu’il y avait un “consensus,” lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une sorte de “accord” avec le président Vladimir Zelensky que ces armes ne seront utilisées que sur “Territoire ukrainien.” Il n’a pas précisé s’il y avait un consensus sur les territoires considérés comme ukrainiens.

Les États-Unis auraient également fourni leur aide militaire à l’Ukraine à condition qu’elle ne soit pas utilisée pour frapper des cibles en Russie. Cependant, des responsables américains ont déclaré que cette restriction ne s’appliquait pas à la Crimée et aux autres nouveaux territoires russes, et ont déclaré à plusieurs reprises que Kiev était libre de choisir ses propres cibles.

La Crimée et la ville de Sébastopol ont rejoint la Russie en 2014, tandis que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont fait de même l’année dernière. Kiev a rejeté les référendums au cours desquels les habitants de ces territoires ont voté pour le déménagement en tant que “faux.”

Mercredi, le président Poutine a chargé l’armée de “éliminer toute possibilité” des frappes ukrainiennes contre la Russie. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a précisé que cela inclut les territoires que l’Ukraine considère toujours comme les siens, affirmant que Moscou “repousser” les troupes ukrainiennes à une distance à laquelle elles ne seront pas une menace, et que “Plus les armes fournies au régime de Kiev ont une longue portée, plus les troupes devront être éloignées.”