Le président russe Vladimir Poutine ne doute pas que Moscou sortira victorieuse en Ukraine.

Il a dit aux travailleurs que malgré les revers militaires, la victoire était garantie.

Poutine a également fait l’éloge de l’industrie de la défense russe lors de son discours à l’usine, qui fait partie du fabricant russe de missiles Almaz-Antey.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu’il n’avait “aucun doute” que Moscou sortirait victorieuse de l’Ukraine, malgré les revers militaires de l’offensive qui a duré près d’un an. Poutine a envoyé des troupes en Ukraine en février de l’année dernière et a annoncé en septembre une mobilisation militaire pour soutenir les forces de Moscou dans le pays pro-occidental.

Malgré un certain nombre de défaites militaires, la victoire était “garantie, je n’en doute pas”, a déclaré Poutine aux ouvriers d’une usine de la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg.

“L’unité et la solidarité du peuple russe, le courage et l’héroïsme de nos combattants et, bien sûr, le travail du secteur militaro-industriel” assureront la victoire, a-t-il ajouté.

Poutine a également fait l’éloge de l’industrie de la défense russe lors de son discours à l’usine, qui fait partie du fabricant russe de missiles Almaz-Antey.

“Nous avons quelque chose sur quoi compter et cela ne peut qu’inspirer que la victoire sera la nôtre”, a-t-il déclaré.

Poutine se rendait dans son Saint-Pétersbourg natal pour marquer le 80e anniversaire de la levée par les forces soviétiques du siège de Leningrad, comme la ville était connue à l’époque.

Ses commentaires sont intervenus une semaine après avoir remplacé le commandant en chef de la Russie en Ukraine, une décision qui faisait suite à une série de défaites sur le champ de bataille en Ukraine l’année dernière.

La Russie s’inquiète de la durée de la soi-disant “opération militaire spéciale” de Moscou en Ukraine, à l’approche de l’anniversaire de l’offensive.

Poutine a une fois de plus défendu ses objectifs en Ukraine, où il a d’abord envoyé des troupes pour « dénazifier » le pays pro-occidental.

“Nous avons tout à fait raison de dire que nous combattons le néonazisme”, a-t-il déclaré.