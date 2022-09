Poutine mobilise plus de troupes pour l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation partielle en Russie alors que la guerre en Ukraine atteint près de sept mois et que Moscou perd du terrain sur le champ de bataille.

Le discours de Poutine à la nation intervient un jour après que les régions contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention de tenir des votes pour devenir des parties intégrantes de la Russie. Les efforts soutenus par le Kremlin pour engloutir quatre régions pourraient préparer le terrain pour que Moscou intensifie la guerre après les succès ukrainiens.

Poutine a également averti l’Occident que “ce n’est pas un bluff” que la Russie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour protéger son territoire.

Poutine a déclaré avoir signé un décret sur la mobilisation partielle, qui doit commencer mercredi.

“Nous parlons de mobilisation partielle, c’est-à-dire que seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription, et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente”, a déclaré Poutine.

Les référendums, qui doivent avoir lieu depuis les premiers mois de la guerre, débuteront vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie.

Un homme conduit une moto devant des maisons endommagées à Siversk, dans la région ukrainienne de Donetsk. Mardi, Donetsk et trois autres régions contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention d’organiser des référendums sur l’adhésion à la Russie dans les prochains jours. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Poutine a déclaré que la décision de se mobiliser partiellement était “pleinement adaptée aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, à savoir protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assurer la sécurité de notre peuple et des peuples dans les territoires libérés”.

Plus tôt mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté mercredi les plans russes d’organiser des référendums dans les régions occupées de l’est et du sud de l’Ukraine comme un “bruit” et a remercié les alliés de l’Ukraine pour avoir condamné les votes qui devaient commencer vendredi.

Les régions contrôlées par l’Ukraine annoncent des référendums

Quatre régions contrôlées par la Russie ont annoncé mardi leur intention de commencer à voter cette semaine pour devenir des parties intégrantes de la Russie, ce qui pourrait ouvrir la voie à Moscou pour intensifier la guerre après les succès ukrainiens sur le champ de bataille.

L’ancien président Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a déclaré que des référendums qui incluraient des régions dans la Russie elle-même rendraient les frontières redessinées “irréversibles” et permettraient à Moscou d’utiliser “tous les moyens” pour les défendre.

Dans son allocution nocturne, Zelenskyy a déclaré qu’il y avait beaucoup de questions entourant les annonces, mais a souligné qu’elles ne modifieraient pas l’engagement de l’Ukraine à reprendre les zones occupées par les forces russes.

“La situation sur la ligne de front indique clairement que l’initiative appartient à l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “Nos positions ne changent pas à cause du bruit ou d’annonces quelque part. Et nous bénéficions du plein soutien de nos partenaires à cet égard.”

Les votes à venir, dans les régions de Lougansk, Kherson, Zaporizhzhia et Donetsk, ne manqueront pas d’aller dans le sens de Moscou. Mais ils ont été rapidement rejetés comme illégitimes par les dirigeants occidentaux qui soutiennent Kyiv avec un soutien militaire et autre qui a aidé ses forces à prendre de l’élan sur les champs de bataille à l’est et au sud.

“Je remercie tous les amis et partenaires de l’Ukraine pour la condamnation ferme et de principe massive d’aujourd’hui des tentatives de la Russie d’organiser de nouveaux référendums fictifs”, a déclaré Zelenskyy.