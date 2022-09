Poutine mobilise les Russes, provoquant le désespoir à la frontière

La “mobilisation partielle” des citoyens par Vladimir Poutine pour sa guerre en Ukraine a déjà déclenché des changements radicaux pour de nombreux Russes, alors que des hommes enrôlés font des adieux émotionnels à leurs familles, tandis que d’autres tentent de fuir, se précipitant pour traverser les frontières terrestres ou acheter de l’air billets sortis.

Pour beaucoup de ceux qui partent, la raison est la même : éviter d’être enrôlé dans l’assaut brutal et hésitant de Poutine contre l’Ukraine voisine. Mais les circonstances entourant leurs décisions – et les difficultés de quitter la maison – sont profondément personnelles pour chacun.

Pour Ivan, un homme qui a dit qu’il est officier dans les réserves russes et a quitté son pays pour la Biélorussie jeudi, la motivation était claire : “Je ne soutiens pas ce qui se passe, alors j’ai juste décidé que je devais partir tout de suite”, a-t-il déclaré à CNN.

“J’avais l’impression que les portes se fermaient et si je ne partais pas immédiatement, je ne pourrais peut-être pas partir plus tard”, a déclaré Ivan, ajoutant qu’il pensait à un ami proche à la maison avec deux petits enfants qui, contrairement à lui, étaient incapable de faire ses valises et de partir.

Alexey, un homme de 29 ans arrivé en Géorgie en provenance de Russie par bus jeudi, a déclaré à CNN que la décision était due en partie à ses racines.

“(La moitié de) ma famille est ukrainienne… Je ne suis pas en réserve maintenant, pour cette vague de mobilisation, mais je pense que si cela continue, tous les hommes seront qualifiés”, a-t-il déclaré.

Poutine a déclaré mercredi que 300 000 réservistes seraient enrôlés, alors que Moscou cherche à reconstituer les forces épuisées après une contre-offensive réussie depuis Kyiv ce mois-ci. Cette décision devrait changer la portée de l’invasion russe, passant d’une offensive menée en grande partie par des volontaires à une offensive qui implique une plus grande partie de sa population.

L’annonce a déclenché une bousculade pour certains Russes, avec des discussions sur les réseaux sociaux sur des plateformes comme Telegram explosant avec des gens essayant frénétiquement de comprendre comment obtenir des sièges dans des véhicules se dirigeant vers les frontières, certains discutant même d’aller à vélo.

De longues lignes de trafic se sont formées aux postes frontaliers terrestres dans plusieurs pays, selon des séquences vidéo. Des images sur les sites Web des médias kazakhs semblaient montrer des véhicules reculés près de la frontière russo-kazakhstanaise. Dans l’un d’entre eux, publié par le média kazakh Tengri News, on peut entendre une personne dire que son véhicule est “immobilisé depuis 10 heures” dans la région russe de Saratov, alors qu’elle tente de se rendre au Kazakhstan.

“Des voitures sans fin. Tout le monde court. Tout le monde fuit la Russie”, peut-on entendre dire la personne dans la vidéo. CNN ne peut pas vérifier les vidéos de manière indépendante.

Jeudi, le Comité de la sécurité nationale du Kazakhstan a publié une déclaration indiquant que les frontières étaient “sous contrôle spécial” mais fonctionnaient normalement dans un “augmentation du nombre de citoyens étrangers” entrant dans le pays. Le nombre de véhicules de tourisme entrant au Kazakhstan en provenance de Russie a augmenté de 20% depuis le 21 septembre, a indiqué la commission nationale des revenus du pays dans un communiqué séparé.

À la frontière orientale de la Finlande avec la Russie, le trafic s’est intensifié dans la nuit de jeudi, selon le garde-frontière finlandais. Plus tôt dans la journée, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré au Parlement que son gouvernement était prêt à prendre des mesures pour mettre « fin » au tourisme russe et au transit par la Finlande, selon la chaîne de télévision publique finlandaise Yle.

Beaucoup de ceux qui partaient semblaient être des hommes. Les femmes ne font pas partie de la conscription russe.

Les sites Web des agences de voyages ont également montré une augmentation spectaculaire de la demande de vols vers des endroits où les Russes n’ont pas besoin de visa. Les sites Web de vente de vols indiquent que les vols directs vers ces pays se sont vendus au moins jusqu’à vendredi, tandis que des rapports anecdotiques ont indiqué que les gens avaient du mal à trouver des moyens de partir bien au-delà de cette période.

Au moins deux Russes qui ont quitté le pays, l’un par voie terrestre et l’autre par voie aérienne, ont déclaré à CNN que les hommes qui partaient étaient interrogés par les autorités russes, notamment pour savoir s’ils avaient suivi une formation militaire et d’autres sur la Russie et l’Ukraine.

“C’était comme un contrôle de passeport régulier, mais chaque homme dans la file d’attente a été arrêté et a posé des questions supplémentaires. Ils nous ont emmenés dans une pièce et ont posé des questions principalement sur (notre) (formation) militaire”, a déclaré Vadim, un Russe qui est arrivé en Géorgie par voie aérienne, a déclaré à CNN.



La mobilisation commence

A l’intérieur des frontières russes, la mobilisation à laquelle certains cherchaient à échapper semblait déjà en cours.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré la première phase de la mobilisation partielle dans plusieurs régions russes, notamment dans le Caucase et l’Extrême-Orient, loin des riches métropoles russes.

Dans la ville de Neryungi, dans l’Extrême-Orient russe, des familles ont dit au revoir à un grand groupe d’hommes alors qu’ils montaient à bord d’autobus, comme le montrent des images publiées sur une chaîne vidéo communautaire. De nombreuses personnes sont visiblement émues dans la vidéo, y compris une femme qui pleure et embrasse son mari au revoir, alors qu’il tend la main de sa fille par la fenêtre du bus.

Une autre montre un groupe d’environ 100 soldats nouvellement mobilisés attendant à l’aéroport de Magadan dans l’Extrême-Orient russe, à côté d’un avion de transport. Des vidéos de télégrammes montraient un autre groupe d’hommes mobilisés en attente de transport, prétendument à Amginskiy Uliss dans la région de Yakutiya, un vaste territoire sibérien.

Beaucoup plus près de la frontière ukrainienne, une foule s’est rassemblée près de la ville de Belgorod pour voir un groupe d’hommes nouvellement mobilisés. Alors qu’ils montent dans un bus, un garçon crie “Bye, Daddy!” et se met à pleurer. CNN n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment les vidéos.

Dans d’autres scènes circulant sur les réseaux sociaux, les tensions autour de la conscription étaient vives.

Au Daguestan dans le Caucase, une furieuse dispute a éclaté dans un bureau d’enrôlement, selon une vidéo. Une femme a déclaré que son fils se battait depuis février. A un homme qui lui a dit qu’elle n’aurait pas dû l’envoyer, elle a répondu : “Ton grand-père s’est battu pour que tu puisses vivre”, ce à quoi l’homme a répondu : “A l’époque c’était la guerre, maintenant c’est la politique.”



Défi et détention

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi les Russes à protester contre la mobilisation militaire partielle.

Des milliers de soldats russes « sont morts dans cette guerre en six mois. Des dizaines de milliers sont blessés et mutilés. Vous en voulez plus ? Non ? Alors protestez. Zelenskyy a déclaré dans son adresse vidéo quotidienne à son pays.

S’adressant aux manifestations anti-guerre qui ont éclaté à travers la Russie mercredi, le dirigeant ukrainien a déclaré : “(le peuple russe) comprend qu’il a été trompé”.

Mais la dissidence est généralement rapidement réprimée en Russie et les autorités ont imposé de nouvelles contraintes à la liberté d’expression après l’invasion de l’Ukraine.

La police a rapidement réprimé les manifestations de mercredi, qui étaient pour la plupart des manifestations à petite échelle. Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées par les autorités dans au moins 38 villes, selon le groupe de surveillance indépendant OVD-Info.

Certains de ces manifestants ont été immédiatement enrôlés dans l’armée après leur arrestation, selon la porte-parole du groupe, Maria Kuznetsova, qui a déclaré mercredi à CNN par téléphone qu’au moins quatre postes de police à Moscou, certains des manifestants arrêtés étaient en train d’être enrôlés.

Plus tôt cette semaine, la chambre basse du parlement russe, la Douma d’État, a modifié la loi sur le service militaire, fixant la peine de prison à 15 ans pour violation des devoirs du service militaire – comme la désertion et l’évasion du service, selon les nouvelles de l’État. agence TASS.

Ivan, le réserviste qui s’est entretenu avec CNN après avoir quitté le pays cette semaine, a décrit le sentiment de désespoir ressenti par de nombreux Russes à la suite des récents événements.

“Ça fait mal parce que beaucoup de mes amis, beaucoup de gens ne soutiennent pas la guerre et se sentent menacés par ce qui se passe, et il n’y a aucun moyen démocratique de vraiment arrêter cela, même de déclarer votre protestation”, a-t-il déclaré. a dit.