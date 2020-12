Les Russes ont été plus durement touchés par l’inflation d’autres produits plus populaires. Poutine a également noté une augmentation de 70 pour cent du prix du sucre cette année. Le coût de l’huile de tournesol a augmenté de 24 pour cent, de la farine de 13 pour cent et du pain de plus de 6 pour cent, a-t-il déclaré.