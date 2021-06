VLADIMIR Poutine a mis le redoutable arsenal russe de missiles nucléaires hypersoniques « invincibles » en « alerte au combat » après des affrontements avec la Royal Navy.

L’annonce de l’homme fort du Kremlin intervient après le tir du HMS Defender par un garde-côte russe au large de la Crimée et la présence d’un groupe aéronaval britannique en Méditerranée orientale.

Un Kinzhal – ou Dagger – missile porté par un Mig 31 Crédit : AP

Vladimir Poutine a fait son avertissement en s’adressant aux diplômés des écoles militaires Crédit : Kremlin

Le missile mortel Avangard a été mis en « alerte au combat », a averti Poutine

Poutine a lancé un avertissement effrayant alors qu’il s’adressait aux élites militaires et des services secrets nouvellement diplômées au Grand Palais du Kremlin.

« Vous êtes ceux-là mêmes qui exploiterez ce matériel », a déclaré Poutine à 400 « meilleurs diplômés » de 18 écoles militaires.

« Les armes hypersoniques – les complexes Avangard et Kinzhal (Dagger) – ont déjà été mises en alerte de combat », a-t-il déclaré aux médaillés d’or.

« D’autres systèmes d’armes sans précédent, notamment le missile balistique intercontinental Sarmat, le missile hypersonique embarqué Zircon et les systèmes antiaériens S-500 Prometheus – pour n’en citer que quelques-uns – seront bientôt disponibles. »

Poutine s’était déjà vanté de son arsenal dévastateur et avait qualifié ses armes nucléaires d' »invincibles » en mars 2018.

AMORCÉ ET PRÊT

Au moment où il s’exprimait aujourd’hui, le chef du Kremlin a déployé le Kinzhal – ou Dagger – sur deux avions de combat MiG-31K au-dessus de la Méditerranée orientale, dans le cadre d’une opération militaire surveillant le groupe de frappe britannique dirigé par le porte-avions HMS Queen Elizabeth.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la paire d’avions était arrivée à la base aérienne russe en Syrie et avait effectué des missions en pratiquant des frappes sur des cibles en Méditerranée.

Les armes – armées d’ogives nucléaires ou conventionnelles – ont une portée de 1 250 milles et sont inégalées en Occident, se vante Moscou.

C’est la première fois que des avions de combat capables de transporter le Kinzhal sont déployés hors des frontières de la Russie.

S’adressant au HMS Queen Elizabeth, le commodore Steve Moorhouse a déclaré que la Méditerranée orientale est plus encombrée et contestée par la présence militaire russe plus importante en Syrie.

Le navire des garde-côtes russes tire sur le HMS Defender

La télévision russe a diffusé des images du HMS Defender naviguant en Crimée Crédit : MoD Russie

Cela a entraîné des rencontres régulières avec des navires et des avions de guerre russes et a noté qu’un navire de guerre russe s’était approché à moins de 16 milles du porte-avions.

Le Sarmat de 188 tonnes est la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe.

Il a été montré sur une vidéo émergeant d’un silo souterrain au port spatial de Plesetsk – s’arrêtant comme s’il planait au-dessus du sol, puis accélérant vers sa cible dans un nuage de fumée blanche.

Le missile a une portée de 11 000 milles et peut échapper au bouclier de défense des États-Unis, affirme-t-on.

Il est censé être capable de détruire une zone de la taille de l’Angleterre et du Pays de Galles – ou du Texas.

Le zircon, a été identifié par la télévision contrôlée par l’État de Moscou comme l’arme de choix de Poutine pour anéantir les villes américaines en cas de conflit atomique.

Le Russe a qualifié le Zircon de 6 100 mph « vraiment sans précédent … dans le monde » et les tests devraient se poursuivre bientôt dans la mer Blanche.

Au cours de la confrontation dans la mer Noire, le bateau des garde-côtes a aboyé « changez de cap ou je tire » sur l’énorme navire de guerre britannique.

Des avions de guerre russes ont été appelés à se joindre à eux et ont fait bourdonner le destroyer Type-45 avec quatre bombes larguées sur son chemin.