Poutine met en garde l’Ukraine contre un “coup irréparable” si la guerre continue

Le président russe Vladimir Poutine a averti mardi l’Ukraine que son Etat pourrait subir un “coup irréparable et très grave” si la guerre se poursuivait.

Poutine a fait ces remarques lors d’une réunion télévisée avec les chefs des municipalités russes, tout en affirmant que ses forces gagnaient la guerre qu’il avait lancée en février 2022.

Ses commentaires interviennent quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait parlé du conflit au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Au cours de son discours, Zelensky a de nouveau affirmé qu’il était contre un cessez-le-feu dans la guerre à ce moment-là, affirmant que seule une victoire décisive de son pays pourrait mettre fin aux combats.

Selon l’agence de presse officielle russe Spoutnik, Poutine a déclaré que la contre-offensive ukrainienne très médiatisée lancée en juin avait « échoué » et que « l’initiative était entre les mains des forces armées russes ».

Le président russe Vladimir Poutine est photographié mardi lors d’une réunion avec les chefs des municipalités russes de la région de Moscou. L’homme fort russe a averti que l’Ukraine pourrait subir un “coup irréparable et très grave” si elle continue à se battre contre ses forces.

Photo de SERGEI SAVOSTYANOV/POOL/AFP via Getty Images



“Si cela continue, l’État ukrainien pourrait subir un coup irréparable et très grave”, a ajouté M. Poutine.

Semaine d’actualités a contacté le ministère ukrainien des Affaires étrangères par courrier électronique mardi soir pour obtenir ses commentaires.

Poutine a également critiqué toute discussion sur des négociations de paix impliquant une formule qui verrait la Russie céder le territoire dont elle s’est emparée en Ukraine, y compris la péninsule de Crimée.

“La soi-disant ‘formule de paix’ dont on parle en Occident et en Ukraine est une continuation du décret du président ukrainien interdisant les négociations avec la Russie”, a déclaré Poutine, selon Sputnik. “Quant au processus de négociation, il s’agit d’une tentative pour nous encourager à abandonner les gains territoriaux que nous avons obtenus au cours des 18 derniers mois. Mais c’est impossible. Tout le monde comprend que c’est impossible.”

Poutine a également évoqué les pourparlers de paix qui ont eu lieu au cours des premières semaines de la guerre en Biélorussie et en Turquie, affirmant que c’était l’Ukraine qui s’était éloignée de la table des négociations après la conclusion d’un accord de principe.

“Un jour plus tard, ils ont jeté tous les accords à la poubelle, et maintenant ils déclarent publiquement – y compris le chef du groupe de négociation ukrainien – que ‘Oui, nous étions prêts, mais nous avons raté l’occasion, parce que le Premier ministre de l’époque’ Grande-Bretagne M. [Boris] Johnson est venu et nous a persuadés de ne pas mettre en œuvre ces accords”, a déclaré Poutine.

Il a poursuivi : “Des imbéciles, n’est-ce pas ? Ils admettent directement que s’ils s’étaient lancés dans cette voie, tout aurait pu être terminé il y a longtemps, il y a un an et demi.”

Ailleurs, lors de ses déclarations télévisées, Poutine a évoqué les récentes attaques contre des cibles situées à l’intérieur du territoire russe que les responsables russes ont imputées à l’Ukraine, comme Belgorod. Le président russe a dénoncé Kiev pour ce qu’il a qualifié de frappes intentionnelles contre des infrastructures civiles, une affirmation que l’Ukraine a faite contre ses forces après les assauts russes.

“Mais au lieu de résoudre des tâches militaires, ils agissent de manière barbare, en frappant des colonies pacifiques en utilisant des armes aveugles. Des systèmes de lancement de roquettes multiples sont simplement utilisés pour frapper de vastes zones”, a déclaré Poutine.