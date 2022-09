Poutine met en garde l’Occident : la menace de recourir aux armes nucléaires “n’est pas un bluff”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a averti les pays occidentaux que les menaces nucléaires de son pays n’étaient “pas un bluff”.

Poutine a émis l’avertissement après avoir accusé les pays occidentaux de recourir au “chantage nucléaire”, bien qu’aucun pays de l’OTAN ne menace d’utiliser des armes nucléaires. La menace survient alors que les perspectives de la Russie en Ukraine sont sombres, l’armée de Poutine perdant des milliers de kilomètres carrés de territoire à cause d’une contre-offensive ukrainienne.

“A ceux qui se permettent de telles déclarations concernant la Russie, je tiens à rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles de pays de l’OTAN, et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine dans un discours mercredi.

“Ce n’est pas du bluff”, a-t-il ajouté.

LES MEILLEURS BRASS MILITAIRES DANS LE SUD DE L’UKRAINE APPELLENT DES VOLONTAIRES ALORS QUE LES FORCES CHERCHENT À REPRENDRE KHERSON

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

La contre-offensive ukrainienne a poussé Poutine à prendre des mesures drastiques, la Russie annonçant mardi soir une mobilisation militaire partielle. La politique verra l’armée russe enrôler des civils réservistes.

La crainte d’une mobilisation plus large aurait provoqué un exode massif de jeunes hommes fuyant la Russie depuis l’annonce. Les vols en provenance de Russie vers des pays qui ne nécessitent pas de visa étaient complets mercredi, selon The Telegraph.

Poutine soutient que la conscription est nécessaire pour “protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des peuples dans les territoires libérés”.

Les menaces de Poutine surviennent moins d’un jour avant que le président Biden ne s’adresse à l’Assemblée générale des Nations Unies. La Maison Blanche a déclaré que Biden condamnerait “l’agression nue” de Poutine et ferait valoir que la Russie avait violé les principes fondamentaux de l’ONU.

“Il offrira une réprimande ferme de la guerre injuste de la Russie en Ukraine et appellera le monde à continuer de s’opposer à l’agression nue que nous avons vue ces derniers mois”, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il soulignera l’importance de renforcer l’ONU et réaffirmera les principes fondamentaux de sa charte à un moment où un membre permanent du Conseil de sécurité a frappé au cœur même de la charte en remettant en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté”, a-t-il ajouté. ajoutée.