Poutine met en garde contre un conflit “long” en Ukraine alors que le dernier assaut fait six morts

Vladimir Poutine a averti que l’invasion de l’Ukraine par le pays pourrait être « longue ».

Poutine s’exprimait mercredi, après des informations faisant état d’attaques contre l’Ukraine.

L’invasion russe a commencé en février.

Le président Vladimir Poutine a mis en garde mercredi contre une intervention militaire prolongée en Ukraine, plus de neuf mois après le début d’un conflit que le Kremlin espérait voir se terminer après un assaut de plusieurs jours sur Kyiv.

Ses commentaires sont intervenus après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que de nouvelles frappes russes sur un marché et une station-service avaient tué six personnes et en avaient blessé plusieurs autres dans la région de front de Donetsk.

À l’approche du premier an du conflit, les forces russes ont raté la plupart de leurs principaux objectifs militaires, notamment le renversement du gouvernement ukrainien, la capture de la région du Donbass et l’annexion de quatre régions.

Moscou s’attendait à ce que les combats ne durent que quelques jours avant la capitulation de l’Ukraine, mais mercredi, Poutine a averti que les résultats pourraient être longs à venir.

“En ce qui concerne le long processus (de voir) les résultats de l’opération militaire spéciale, bien sûr, c’est un long processus”, a déclaré Poutine lors d’une réunion télévisée avec le conseil des droits de l’homme du Kremlin.

Mais il a salué l’annexion annoncée de quatre territoires ukrainiens à la Russie après que les mandataires de Moscou ont organisé un référendum – dénoncé en Occident comme une imposture – et annoncé leur intégration en septembre.

EXPLICATEUR | Quel est le missile S-300 qui aurait touché la Pologne ?

“De nouveaux territoires sont apparus – eh bien, c’est toujours un résultat significatif pour la Russie et c’est un problème sérieux”, a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a officialisé l’annexion des quatre territoires du sud et de l’est – Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia – lors d’une cérémonie au Kremlin en septembre.

Bombardements russes sur le marché

Mais les troupes russes n’ont à aucun moment contrôlé toutes ces régions et le mois dernier ont été chassées de la capitale régionale de la région méridionale de Kherson après une contre-offensive ukrainienne de plusieurs mois.

Le même mois, Poutine a annoncé que la Russie mobilisait des centaines de milliers de Russes pour renforcer la force en difficulté de Moscou après une série de revers sur le champ de bataille, en particulier dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

Mercredi, il a déclaré que la moitié des Russes appelés au service militaire en septembre avaient été déployés en Ukraine.

“Sur 300 000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, défenseurs de la patrie, 150 000 sont dans la zone d’opérations”, a déclaré Poutine, ajoutant qu’environ 77 000 étaient dans des unités combattantes.

Depuis la prise de la ville de Kherson, les combats en Ukraine se sont concentrés sur la région industrielle du Donbass, où les forces russes ont poussé pour capturer la ville de Bakhmut, en première ligne.

Zelensky – après avoir visité la région de première ligne cette semaine – a déclaré mercredi que les forces russes avaient tué six civils et en avaient blessé plusieurs lors d’un récent bombardement.

“Des terroristes ont attaqué la paisible ville de Kurakhove”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

“Un marché, une gare routière, des stations-service et des immeubles résidentiels ont essuyé des tirs. Au moins six civils ont été tués, cinq ont été blessés.”

La région de Donetsk est partiellement contrôlée par les forces russes depuis 2014, lorsque les séparatistes soutenus par Moscou ont pris le contrôle du Donbass près de la frontière russe et que Moscou a annexé la péninsule de Crimée.