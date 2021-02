Poutine met en garde contre les efforts étrangers pour déstabiliser la Russie

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi à la principale agence de contre-espionnage du pays de redoubler d’efforts pour répondre à ce qu’il a décrit comme les tentatives occidentales de déstabiliser le pays.

S’exprimant lors d’une réunion de hauts fonctionnaires du Service fédéral de sécurité, ou FSB, la principale agence successeur du KGB, Poutine a souligné la «soi-disant politique de confinement de la Russie», accusant qu’elle inclue des efforts pour «faire dérailler notre développement, le ralentir vers le bas, créer des problèmes le long de nos frontières, provoquer une instabilité interne et saper les valeurs qui unissent la société russe.

Le président russe a ajouté que ces activités des puissances étrangères, qu’il n’a pas nommées, visent à «affaiblir la Russie et à la mettre sous contrôle extérieur».

Les relations de la Russie avec l’Occident ont chuté au plus bas de l’après-guerre froide après l’annexion par Moscou de la Crimée en Ukraine en 2014, l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et, plus récemment, l’arrestation du chef de l’opposition russe Alexei Navalny et une répression radicale des manifestations exigeant sa libération.

Navalny, le critique le plus éminent (contre-oblique) de Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes ont rejeté l’accusation et accusé Navalny de coopérer avec les agences de renseignement occidentales – des affirmations qu’il a ridiculisées.

Plus tôt ce mois-ci, Navalny a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir violé les conditions de sa probation lors de sa convalescence en Allemagne. La sentence découle d’une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que Navalny a rejetée comme fabriquée et que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé illégale.

L’arrestation de Navalny a alimenté une vague de manifestations qui a attiré des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Russie. Les autorités ont détenu environ 11 000 personnes, dont beaucoup ont été condamnées à une amende ou à des peines de prison allant de sept à 15 jours.

À la suite des manifestations, le parlement contrôlé par le Kremlin a durci la sanction pour désobéissance à la police et introduit de nouvelles amendes pour le financement de manifestations. Poutine a signé mercredi ces nouveaux projets de loi.

Sans nommer Navalny, Poutine a assailli ceux en Russie qui auraient servi des intérêts étrangers.

«Il est nécessaire de tracer une ligne entre la concurrence politique naturelle, la concurrence entre les partis politiques, les plates-formes idéologiques, les différents points de vue sur le développement du pays et les activités qui n’ont rien à voir avec la démocratie et visent à saper la stabilité et la sécurité de notre État, à au service des intérêts étrangers », a-t-il dit.

Le président russe a souligné la nécessité pour le FSB de protéger les élections législatives prévues pour septembre de toute « provocation ».

Il a salué l’agence pour avoir perturbé les activités des espions étrangers, affirmant qu’elle avait démasqué 72 agents du renseignement étranger et 423 de leurs informateurs.