Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’armée russe disposait d’un « stock suffisant » d’armes à sous-munitions en réponse à la réception par l’Ukraine d’une cargaison de munitions similaires en provenance des États-Unis.

S’exprimant sur la question de l’envoi américain en Ukraine pour la première fois dans une interview dimanche, Poutine a déclaré que la Russie n’avait pas encore utilisé les armes controversées dans le conflit en cours, mais a averti que le pays « se réservait le droit de prendre des mesures réciproques » si l’Ukraine utilise des bombes à fragmentation sur le champ de bataille, selon un rapport de l’Associated Press.

« Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait, nous ne l’avons pas utilisé, et nous n’avons pas eu un tel besoin », a déclaré Poutine dans l’interview.

L’interview intervient après que le Pentagone a vérifié jeudi qu’une cargaison d’armes à sous-munitions en provenance des États-Unis était arrivée en Ukraine. Les munitions sont destinées à aider à renforcer la récente offensive de l’armée ukrainienne.

Les bombes à sous-munitions, un explosif qui contient et disperse plusieurs autres petites bombes, ont longtemps été controversées parmi les groupes de défense des droits de l’homme, notamment en raison de leur historique d’avoir un « taux de ratés » élevé qui laisse derrière elles de dangereuses munitions non explosées qui pourraient plus tard mettre en danger les non-combattants.

Les dirigeants américains avaient débattu pendant des mois de l’envoi des munitions controversées en Ukraine, selon l’Associated Press, le président Biden ayant pris la décision finale la semaine dernière.

De nombreux observateurs pensent que la Russie a utilisé des armes à sous-munitions en Ukraine pendant le conflit, malgré les affirmations de Poutine, affirmant que les armes que les États-Unis fournissent à l’Ukraine sont de meilleure qualité et laissent derrière elles un taux beaucoup plus faible de munitions non explosées. Pour sa part, l’Ukraine a promis d’éloigner les bombes des zones densément peuplées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.