Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre la provocation de son pays dans son discours annuel sur l’état de l’Union mercredi, promettant des représailles rapides contre quiconque franchirait les «lignes rouges» de la Russie.

Moscou répondra «durement», «rapidement» et «asymétriquement» aux provocations étrangères, a déclaré Poutine à un public de hauts responsables et législateurs russes, ajoutant qu’il «espérait» qu’aucun acteur étranger ne franchirait les «lignes rouges» de la Russie, selon Reuters Traduction.

Poutine a également vanté l’investissement prévu du pays dans une éducation militaire élargie, des armes hypersoniques et des missiles balistiques intercontinentaux. Mais la Russie veut des accords de paix et de contrôle des armements, a-t-il souligné simultanément.

Le dirigeant de 68 ans a également condamné ce qu’il a décrit comme la tendance constante des acteurs internationaux à blâmer la Russie pour ses actes répréhensibles, affirmant qu’elle était devenue comme un sport.

Les commentaires sont intervenus dans la dernière demi-heure du discours de 90 minutes, qui était principalement axé sur la lutte de la Russie contre la pandémie de coronavirus et les problèmes économiques et sociaux nationaux.

Le discours est intervenu dans un contexte de détérioration des tensions avec les États-Unis et l’UE, et fait suite à la récente imposition de sanctions à la Russie par l’administration Joe Biden pour des cyberattaques présumées, des violations des droits de l’homme et des activités en Ukraine.