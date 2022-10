Poutine met en garde contre de nouvelles attaques russes contre l’Ukraine après les frappes de Kyiv et Lviv

De multiples explosions ont secoué Kyiv et plusieurs autres villes ukrainiennes ont signalé des explosions et des pannes de courant lundi matin, alors que la Russie a lancé une vague massive de frappes aériennes violentes qui ont fait écho aux premiers jours de son invasion.

Au moins 11 personnes ont été tuées dans les frappes, tandis que 64 ont été blessées, ont indiqué les services d’urgence ukrainiens.

Moscou a tiré lundi au moins 84 missiles de croisière vers l’Ukraine, a indiqué l’armée ukrainienne, dont 43 ont été neutralisés par des systèmes de défense antimissile. Vingt-quatre drones d’attaque russes ont également été utilisés dans la salve, dont 13 ont été détruits.

L’assaut semble être le plus lourd bombardement de missiles et de roquettes jamais vu dans la majeure partie de l’Ukraine depuis février, ciblant des centrales électriques, des ponts, des infrastructures civiles et d’autres endroits.

Cela survient deux jours après qu’une éruption a endommagé un pont crucial vers la Crimée et porté un coup stratégique au Kremlin. Un Vladimir Poutine blessé, qui a également vu des semaines de pertes russes sur le champ de bataille, avait été sous pression pour répondre avec force à la suite de l’explosion, que Poutine a imputée dimanche à Kyiv et a décrit comme un acte de terreur.

“Il est tout simplement impossible de laisser de tels crimes sans réponse”, a déclaré Poutine lors d’une brève apparition télévisée lundi. “Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et correspondront à l’ampleur des menaces contre la Fédération de Russie.”

Au moins quatre explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne aux heures de pointe lundi matin. Une aire de jeux pour enfants figurait parmi les sites touchés par une roquette ou un missile, selon Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, qui a tweeté des images d’un cratère fumant dans le sol à côté du site.

Dans la ville de Lviv, dans l’ouest du pays, le maire Andriy Sadovyi a déclaré qu’une explosion avait frappé “une infrastructure critique”.

“Une partie de la ville est sans électricité. Un tiers des feux de circulation ne fonctionnent pas”, a déclaré Sadovyi sur Telegram, avertissant les civils de rester à l’intérieur.

Les autorités de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, ont déclaré qu’il y avait eu des pannes de courant dans la région après des attaques de missiles, rapportant que “deux missiles ont touché une infrastructure” à Konotop. Les responsables de Kharkiv ont également signalé des attaques.

Pendant plusieurs heures lundi matin, le système de métro de Kyiv a été suspendu, les stations souterraines servant de bunkers. Mais l’alerte au raid aérien dans la ville a été levée à midi, alors que les secouristes cherchaient à sortir les gens des décombres causés par les grèves.

Demys Shmygal, le Premier ministre ukrainien, a déclaré lundi qu’à 11 heures, heure locale, un total de 11 “infrastructures essentielles” dans huit régions avaient été endommagées.

Lundi après-midi, l’approvisionnement en électricité avait été coupé à Lviv, Poltava, Soumy et Ternopil, ont indiqué les services d’urgence de l’État ukrainien. L’électricité a été “partiellement interrompue” dans le reste du pays.

Les explosions s’accompagneront de craintes que Poutine ne cherche à aggraver le conflit en Ukraine, après que la campagne au sol bégaiement de Moscou et les dommages au pont de Crimée ont porté un coup dur au président russe.

Poutine a tenu une réunion opérationnelle de son Conseil de sécurité lundi, un jour après avoir qualifié les explosions sur le pont de Crimée d'”attaque terroriste” et déclaré que les organisateurs et les exécuteurs étaient des “services spéciaux ukrainiens”.

Kyiv n’a pas revendiqué l’explosion de l’énorme pont de 19 kilomètres (environ 12 milles), qui a été construit après que Moscou a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, une annexion considérée par l’Occident comme illégale. Le point de passage a été ouvert par Poutine lui-même en 2018, et la réaction ukrainienne à l’explosion a été joyeuse et triomphante.

Le chef nommé par la Russie de la Crimée annexée, Sergueï Aksyonov, a déclaré qu’il avait de “bonnes nouvelles” lundi, affirmant que les approches de la Russie concernant ce qu’elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine “ont changé”.

“Je dis depuis le premier jour de l’opération militaire spéciale que si de telles actions pour détruire l’infrastructure de l’ennemi avaient été entreprises chaque jour, nous aurions tout terminé en mai et le régime de Kyiv aurait été vaincu”, a-t-il ajouté.

Les explosions de lundi se sont répercutées dans le centre et l’ouest de l’Ukraine, loin des champs de bataille du nord-est, de l’est et du sud, où une puissante contre-offensive ukrainienne a libéré des villes et repoussé les troupes russes ces dernières semaines.

L’agence ukrainienne de renseignement de défense a affirmé que la Russie avait planifié les attaques de missiles de lundi depuis le début de la semaine dernière, avant l’explosion sur le pont. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré que les frappes montraient que Poutine était “désespéré à cause des défaites sur le champ de bataille et utilise la terreur des missiles pour essayer de changer le rythme de la guerre en sa faveur”.

“Ils essaient de nous anéantir et de nous effacer de la surface de la terre”, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram alors que l’ampleur des attaques devenait claire. “C’est tout, en un mot. Ils essaient de massacrer nos gens qui dorment chez eux à Zaporizhzhia. Ils essaient de tuer des gens qui se rendent au travail à Dnipro et à Kyiv.”

« Partout en Ukraine, les sirènes des raids aériens ne s’arrêteront pas. Les roquettes continuent de frapper. Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Je vous demande : ne quittez pas vos abris. Restez en sécurité et prenez soin de vos familles. être fort », a ajouté Zelensky.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont doublé leur soutien à Kyiv après les frappes, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell Fontelles, tweetant qu'”un soutien militaire supplémentaire de l’UE est en route”.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les frappes de lundi “démontrent une fois de plus la brutalité totale de la guerre illégale de M. Poutine contre le peuple ukrainien”.

“Ces attaques ne font que renforcer notre engagement à rester aux côtés du peuple ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra”, a écrit Biden dans un communiqué. “Aux côtés de nos alliés et partenaires, nous continuerons d’imposer des coûts à la Russie pour son agression, de tenir Poutine et la Russie responsables de ses atrocités et crimes de guerre, et de fournir le soutien nécessaire aux forces ukrainiennes pour défendre leur pays et leur liberté.”

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié ces attaques de “nouvelle escalade inacceptable de la guerre et, comme toujours, les civils paient le prix le plus élevé”.

Le groupe de nations du G7 tiendra une réunion d’urgence par vidéoconférence mardi, a confirmé le bureau du chancelier allemand Olaf Scholz à CNN, et Zelensky a déclaré sur Twitter qu’il prendrait la parole lors de cette réunion.