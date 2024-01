Poutine ment à propos de l’avion IL-76 — HUR

dictateur russe Vladimir Poutine ment quand il affirme que la défense aérienne russe n’a jamais abattu ses propres avions, dit Le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien HUR, Andriy Yusov, dans une interview accordée à Radio Svoboda le 29 janvier.

La Russie est arrivée les mains vides à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, sans fournir aucun détail ni aucune preuve sur les prétendus prisonniers de guerre ukrainiens à bord de l’avion de transport militaire IL-76 écrasé dans l’oblast de Belgorod, a déclaré Yusov.

“Nous espérions vraiment des faits réels, pas seulement un tas de déclarations de propagande”, a déclaré Yussov.

« Nous n’avons rien vu de nouveau, donc l’enquête est en cours. Quant au sort de ces personnes, nous devons faire tout notre possible pour le découvrir, cela sera certainement fait. Le sujet d’une enquête internationale est définitivement sur la table pour l’Ukraine. »

Poutine avait précédemment affirmé qu’un système de défense aérienne russe n’aurait pas pu abattre l’IL-76, puisque les avions russes sont équipés du système ami ou ennemi (IFF). Yusov a commenté les remarques de Poutine sur l’avion IL-76, affirmant qu’il « ment comme toujours ».

“Il y a eu des cas répétés de ‘tirs amis’ et d’avions russes abattus par les systèmes de défense aérienne et de défense antimissile russes dans diverses parties de la Fédération de Russie et dans les territoires occupés proches de la ligne de front”, a-t-il déclaré.

Concernant le système IFF, Yussov a déclaré qu’il ne fonctionne pas toujours et que dans le cas des calculs de complexes portables, en particulier ceux qui “saturent Belgorod”, ce n’est pas un argument valable mais “juste une excuse”.

Un avion de transport militaire russe IL-76, conçu pour transporter des troupes, du fret, du matériel militaire et des armes, s’est écrasé le 24 janvier dans le district de Korocha, dans le sud de l’oblast de Belgorod, frontalier de l’Ukraine.

Une vidéo de l’accident présumé est apparue sur les réseaux sociaux. Les images montraient l’avion prenant feu dans les airs et explosant en une énorme boule de feu lorsqu’il touchait le sol.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord, se dirigeant vers l’oblast de Belgorod pour un échange de prisonniers. La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir abattu l’avion.

L’état-major général ukrainien, cité par le journal sœur de NV, Ukrainska Pravda, a déclaré que l’avion transportait des missiles pour les systèmes de défense aérienne russes S-300. Il n’y a aucune mention des prisonniers de guerre.

Cependant, Yusov a déclaré qu’un échange de prisonniers était prévu. “Je peux affirmer que l’échange prévu aujourd’hui n’aura pas lieu”, a-t-il déclaré à Radio Svoboda.

Les forces armées ukrainiennes ne confirment pas actuellement qu’elles ont abattu l’avion dans la matinée du 24 janvier, a déclaré le porte-parole des forces armées Bohdan Senyk à NV.

L’état-major a officiellement déclaré qu’il surveillait les sites de lancement des missiles russes et la logistique de leur livraison, notamment par les avions de transport militaire, et qu’il “continuerait à prendre des mesures pour détruire les avions de livraison et contrôler l’espace aérien afin de détruire la menace terroriste”. ».

La Russie n’a pas averti l’Ukraine de la nécessité de sécuriser l’espace aérien près de Belgorod, comme elle l’avait fait auparavant. L’Ukraine n’a pas non plus été informée du mode de livraison des prisonniers, de l’itinéraire et du nombre de véhicules.

