« La Russie, la Russie, la Russie. »

Celui de l’ex-président Donald Trump Le slogan cinglant d’un torrent d’enquêtes au cours de son administration sert également de fourre-tout approprié à l’effondrement actuel autour de Moscou qui bouleverse la politique américaine.

Les États-Unis ont peut-être battu le Kremlin pendant la guerre froide et considèrent depuis lors Moscou comme un simple irritant – même s’il possède l’arme nucléaire – et cherchent désespérément à se concentrer sur la confrontation avec leur nouvelle superpuissance rivale, la Chine.

Mais la Russie et son dirigeant, que Le président Joe Biden décrit comme un “SOB fou” lors d’une collecte de fonds le mercredi, ne disparaîtra pas.

Le président Vladimir Poutine a entraîné la malveillance de ses agences de renseignement, sa puissance militaire, sa diplomatie mondiale et son esprit d’obstruction dans une attaque sur plusieurs fronts contre la puissance américaine aux États-Unis et à l’étranger.

Il s’est taillé une influence néfaste au centre de la politique américaine en montrant de manière extraordinaire un adversaire pénétrant et exploitant les divisions politiques américaines. L’ancien lieutenant-colonel du KGB, qui a conçu un grief après avoir vu l’Union soviétique se dissoudre depuis son avant-poste en Allemagne de l’Est, a semé le chaos dans un effort résolu pour discréditer et affaiblir les États-Unis. Les présidents américains successifs ont sous-estimé la Russie, mal interprété ses humiliations historiques et ont lutté pour trouver un moyen de changer le cap de Poutine et de contenir sa menace.

Les observateurs occidentaux soulignent souvent que le leadership de Poutine a été un désastre pour la Russie. Alors que les oligarques pillaient les ressources naturelles, les Russes étaient frappés par les sanctions internationales, la démocratie était écrasée et des milliers de soldats périssaient dans ses guerres.

Mais Poutine s’est montré remarquablement résilient face aux premiers signes indiquant que son invasion de l’Ukraine – il y a près de deux ans – a été un désastre et pourrait même le faire tomber. Certains signes montrent désormais que la reconstitution de ses forces armées par la Russie et sa volonté d’absorber d’horribles pertes sont en train de renverser le cours de la guerre et d’augmenter la perspective d’une victoire qui ferait de Poutine un danger bien plus grand.

L’exploitation du pouvoir du dirigeant russe et ses incursions réussies dans la politique américaine menacent de provoquer un schisme entre les États-Unis et les alliés européens de l’OTAN, ce qui pourrait mettre en danger l’architecture de sécurité de l’après-Seconde Guerre mondiale.

Poutine défend les intérêts russes contre les États-Unis sur plusieurs fronts.

Une nouvelle élection américaine semble être la proie de l’ingérence russe, selon les procureurs. accusé Alexander Smirnov, informateur de longue date du FBI, « colporte activement de nouveaux mensonges qui pourraient avoir un impact sur les élections américaines ». En 2016, les services de renseignement américains ont estimé que Moscou s’était ingéré dans les élections pour aider Trump.

Smirnov, qui a été accusé la semaine dernière d’avoir fabriqué de fausses preuves sur la corruption de la famille Biden en Ukraine, a déclaré aux enquêteurs après son arrestation que les informations provenaient des services de renseignement russes, a indiqué mardi un dossier judiciaire des procureurs. Cette évolution suggère une nouvelle tentative de la Russie de nuire à l’un des opposants électoraux de Trump.

Les Républicains de la Chambre des représentants ont un jour considéré le témoignage de Smirnov comme l’élément central de leur tentative de destitution de Biden, contestée par les preuves. Maintenant que cela a été discrédité, ils insistent sur le fait que cela n’a pas d’importance. Mais Poutine ne peut pas perdre. Le Parti républicain cherche à discréditer davantage le FBI, l’agence chargée de traquer les espions russes. Même si la crédibilité des projets de destitution des Républicains a été ébranlée, la Russie en a peut-être déjà profité en fomentant davantage de discorde et de divisions à Washington. “Je pense que c’est un autre brillant succès de l’ingérence des services de renseignement russes dans nos élections”, a déclaré mardi sur CNN Douglas London, ancien chef du contre-espionnage de la CIA pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest.

Même la mort du héros de l’opposition russe Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire la semaine dernière a ouvert de nouvelles divisions amères dans la politique américaine. Cela a recentré l’attention sur l’étrange refus de Trump de jamais critiquer Poutine. Et la comparaison que fait Trump de la persécution de Navalny avec sa propre situation juridique n’est pas seulement grotesque : elle porte le genre de dommages à la réputation et à l’intégrité des institutions politiques et judiciaires américaines que Poutine apprécie.

Le résultat est que la Russie sera à nouveau à l’épicentre d’une campagne électorale américaine qui ne manquera pas d’approfondir l’éloignement politique national alors que Biden fustige Trump sur sa relation avec Poutine. «C’est honteux. C’est faible. C’est dangereux. Ce n’est pas américain », a déclaré Biden la semaine dernière.

Quoi qu’il arrive ensuite, la Russie sera au cœur de l’héritage de Biden. L’invasion de l’Ukraine en février 2022 a conduit le président américain à revigorer l’Otan et à envoyer des milliards de dollars d’armes et de munitions pour aider le président Volodymyr Zelensky à éviter l’élimination de son pays de la carte. Biden intègre également deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande, dans l’alliance, affaiblissant encore davantage la position stratégique de la Russie.

Dans la transformation récente la plus insondable, le Parti républicain – qui a fait l’éloge du président Ronald Reagan, qui a supplié l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev de « démolir ce mur » à Berlin – permet désormais l’expansionnisme russe. Le refus des républicains de la Chambre des représentants d’adopter un nouveau plan d’aide de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine entraîne des gains sur le champ de bataille pour les forces de Moscou. Et Trump, favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle, s’engage à mettre fin rapidement à la guerre s’il est élu pour un autre mandat – ce qui signifierait probablement récompenser l’invasion illégale et la conquête de territoires par Poutine, qui est devenue le plus grand conflit foncier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’avertissement de Trump selon lequel il inviterait la Russie à envahir les alliés de l’OTAN qui n’auraient pas atteint leurs objectifs en matière de dépenses de défense a ébranlé l’alliance occidentale et jeté le doute sur son mantra fondamental de défense mutuelle. Si Trump remporte un second mandat et se retire de l’OTAN, il offrirait à Poutine la plus grande victoire stratégique de la Russie depuis la guerre froide.

La capacité de la Russie à susciter la peur et les récriminations à Washington a été à nouveau mise à nu la semaine dernière, lorsque le président du renseignement de la Chambre, Mike Turner, a déclenché l’alarme en révélant un plan supposé de Moscou pour développer une arme nucléaire spatiale cela pourrait potentiellement paralyser un grand nombre de satellites commerciaux et gouvernementaux.

Mercredi, il est apparu qu’un autre citoyen américain était emprisonné en Russie. Moscou cherche généralement à utiliser les captifs comme monnaie d’échange pour les criminels et les agents des services de renseignement russes détenus à l’étranger. Ksenia Karéline , une double citoyenne américano-russe, a été arrêtée pour trahison pour avoir prétendument fait un don de seulement 51 dollars à une organisation caritative ukrainienne, a déclaré à CNN son employeur californien. Parmi les autres Américains emprisonnés en Russie figurent Paul Whelan – un ancien marine américain, détenu depuis plus de cinq ans et nie les accusations d’espionnage – et le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui a été arrêté l’année dernière pour des accusations d’espionnage que lui et son employeur contestent avec véhémence. . Leurs épreuves représentent un moyen pratique pour Poutine d’augmenter la pression politique sur Biden quand il le souhaite.

Sur le plan géopolitique, la Russie découvre de plus en plus d’intérêts communs et de synergies militaires avec d’autres adversaires américains comme la Chine, la Corée du Nord et l’Iran. Cette coopération est bien loin de l’alliance formelle que Washington craint depuis longtemps. Mais ce front uni des autocraties a pour objectif de défier la puissance mondiale des États-Unis. Poutine a récemment officialisé ses liens chaleureux avec le tyran nord-coréen Kim Jong Un en lui offrant une nouvelle limousine.

Biden n’est que le dernier président à être confronté à une migraine en matière de sécurité nationale à cause de Poutine.

Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Au début de son mandat, Poutine a recherché la coopération. Il a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à appeler le président George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Bush a un jour regardé Poutine dans les yeux et déclaré qu’il avait « une idée de son âme » – une des nombreuses erreurs d’appréciation catastrophiques du monde. Dirigeant russe parmi les présidents du 21e siècle. Le président Barack Obama a tenté de « réinitialiser » les relations avec Moscou. Mais après une période en tant que Premier ministre, Poutine est revenu à la présidence et est devenu de plus en plus hostile à l’Occident. Le dirigeant russe était particulièrement irrité par l’opération menée par les États-Unis pour renverser le dirigeant libyen. Mouammar Kadhafi en 2011. Les critiques d’Obama disent désormais qu’il n’a pas fait assez pour répondre à l’annexion de la Crimée par Poutine à l’Ukraine en 2014 et qu’il a ouvert la voie à une invasion totale par la Russie il y a deux ans.

Trump est arrivé au pouvoir hanté par les allégations selon lesquelles son équipe était de connivence avec les efforts de la Russie visant à nuire à la candidate démocrate de 2016, Hillary Clinton. Une enquête menée par le conseiller spécial Robert Mueller n’a trouvé aucune preuve de conspiration entre la campagne Trump et la Russie. Mais le procureur spécial a détaillé les multiples contacts entre les deux hommes et a écrit que la campagne Trump pensait pouvoir bénéficier des informations volées et divulguées par les Russes. Il est impossible de dire si la Russie a aidé Trump à gagner. Mais les retombées qui ont suivi ont aigri à jamais le nouveau président à l’égard des agences de renseignement américaines qu’il considérait comme un « État profond » hostile et l’ont amené à mettre le feu à leur crédibilité auprès de ses millions de…