Poutine menace « d’utiliser des combattants Wagner pour envahir une bande de terre entre la Pologne et la Lituanie »

La Russie menace d’utiliser son armée de mercenaires Wagner pour envahir le « maillon le plus faible » de l’OTAN – une bande de terre stratégique clé à cheval sur la frontière entre la Pologne et la Lituanie, a révélé l’un des copains de Poutine.

Un haut parlementaire de Poutine a révélé à la télévision d’État russe que les forces mercenaires étaient prêtes à marcher sur le territoire recherché « en quelques heures », dans un mouvement qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Le corridor Suwalki de 60 milles – ou Gap – qui s’étend du nord-ouest de la Biélorussie à la frontière sud-est de l’enclave baltique russe de Kaliningrad a une importance stratégique massive pour l’OTAN et l’UE – ainsi que pour Moscou.

Pour l’Occident, c’est le seul lien terrestre avec les trois républiques baltes ex-soviétiques – la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie – qui sont considérées comme vulnérables à Poutine si la tension actuelle est-ouest s’aggrave.

Pour la Russie, le contrôle du corridor donnerait une liaison terrestre entre Kaliningrad, la base principale de la flotte de la Baltique de Poutine, et la Biélorussie, alliée du Kremlin.

Le colonel réserviste Andrey Kartapolov, aujourd’hui député et président loyaliste de la commission de la défense du parlement russe, a déclaré à la télévision d’État : « Il est clair que Wagner [mercenary army] est allé en Biélorussie pour former les forces armées biélorusses…

‘[But] pas seulement, et pas tellement. Il existe un endroit tel que le corridor de Suwalki.

« Si quelque chose devait arriver, nous avons vraiment besoin de ce corridor de Suwalki…

« Une force de frappe [based in Wagner forces in Belarus] est prêt à emprunter ce couloir en quelques heures.

Son plan d’accaparement des terres «poing de choc» toucherait un territoire peu peuplé qui a été qualifié de «talon d’Achille» ou de «ventre mou» de l’OTAN.

Parce qu’il pourrait être le premier point de contact d’une troisième guerre mondiale, le corridor a été qualifié d' »endroit le plus dangereux au monde ».

Une intervention russe ici avec Wagner, soutenu par l’État, déclencherait probablement la clause 5 de l’OTAN, opposant l’Alliance à la Russie.

Pourtant, la Pologne se réarme rapidement en raison de la menace de Moscou, et l’Allemagne doit déployer 4 000 soldats en permanence en Lituanie alors que l’OTAN renforce sa présence dans les États baltes.

Des milliers de soldats de Wagner sont arrivés en Biélorussie ces derniers jours.

D’autres ont été vus aujourd’hui sur la route dans la région russe de Lipetsk en direction des États enclavés. Un accord a été conclu pour déplacer les troupes en Biélorussie après que Wagner a mis fin à leur mutinerie armée le 24 juin.

Le service de renseignement polonais a cependant déclaré qu’il surveillait la menace mercenaire de Wagner, car son chef adjoint des services spéciaux, Stanislaw Zaryn, a déclaré qu’il « pourrait y en avoir plusieurs centaines maintenant ».

« Les services polonais surveillent la situation pour savoir combien de wagnériens se retrouveront en Biélorussie », a-t-il déclaré, selon The Telegraph.

Le dernier geste incendiaire de la Russie intervient moins de 24 heures après que Poutine a affirmé que la Russie disposait d’un « stock suffisant » d’armes à sous-munitions qu’il menaçait d’utiliser si l’Ukraine déployait les armes controversées.

Dans une interview dimanche, Poutine a déclaré: « Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait, nous ne l’avons pas utilisé et nous n’avons pas eu un tel besoin. »

Les bombes à fragmentation s’ouvrent dans les airs et libèrent des dizaines de bombettes plus petites – mais elles ont un taux élevé de « ratés », ce qui signifie qu’elles laissent souvent derrière elles des segments non explosés qui peuvent blesser des civils après la fin de la bataille.

Les États-Unis ont envoyé des armes à sous-munitions pour aider à la guerre en Ukraine et sont considérés comme un moyen d’obtenir les munitions dont Kiev a un besoin critique pour renforcer son offensive contre les forces russes.

Le leader humilié de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a été exilé dans le pays après avoir abandonné de manière sensationnelle la marche de son groupe sur Moscou alors qu’il n’était qu’à 200 kilomètres de la capitale.

La «mutinerie armée» avait vu le groupe prendre la ville de Rostov et marcher sur la capitale dans une avance éclair de 24 heures.

Prigozhin a annoncé que, alors que ses hommes n’étaient qu’à 200 kilomètres (120 miles) de Moscou, il avait décidé de les refouler pour éviter de «faire couler le sang russe».

Le président biélorusse Loukachenko a ensuite déclaré qu’il avait négocié un accord avec Prigozhin.

Cependant, plus tôt cette semaine, un ancien général américain a affirmé que le rebelle de Wagner était soit mort, soit dans l’un des goulags de Poutine à la suite du coup d’État raté.

Le général à la retraite Robert Abrams a déclaré ABC Nouvelles il doutait « que nous le reverrions jamais ».

Pendant ce temps, Poutine a « purgé » jusqu’à trois autres généraux alors que le dirigeant russe cherche à extirper ceux qu’il soupçonne d’être ses ennemis, selon les rapports de Telegram aujourd’hui.

Cela porterait le nombre total de personnes licenciées, suspendues, détenues ou disparues à 11.

La chaîne Telegram Verum Regnum a commenté les hachages du Bloody Sunday en disant: «En ce moment, le sort de l’armée est en train d’être décidé, et ensuite le sort du pays.

Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin quitte le quartier général du district militaire sud au milieu du retrait du groupe de la ville de Rostov-sur-le-Don le 24 juin

Les rapports indiquent que le major-général Alexander Kornev (photo), 46 ans, a été démis de ses fonctions de commandement de la 7e division d’assaut aéroportée

Sur la photo : le général de division Ramil Ibatullin, 46 ans, commandant de la 90e division Panzer

Le commandant des forces aéroportées Mikhail Teplinsky, à gauche, photographié avec Vladimir Poutine lors de sa visite au printemps 2023 dans la zone actuellement occupée de la région de Lougansk en Ukraine

« Si les responsables militaires parviennent à concentrer leur pouvoir, piétinant tous les germes d’initiative et d’honneur professionnel dans les troupes, détruisant les derniers héros nés [in the conflict against Ukraine]la fin peu glorieuse de la guerre approche.

Il y aurait des rumeurs selon lesquelles l’armée régulière se retournerait contre Poutine – à la suite de la mutinerie de Wagner le mois dernier.

Les rapports indiquent que le major-général Alexander Kornev, 46 ans, a été retiré du commandement de la 7e division d’assaut aéroportée.

Des allégations non confirmées suggèrent également que les troupes cherchent à sauver le colonel-général Mikhail Teplinskiy, 54 ans, et ont enregistré un message menaçant une mutinerie de parachutistes s’il est détenu.

Des rapports séparés indiquent que le général de division Ramil Ibatullin, 46 ans, commandant de la 90e division Panzer, et deux de ses adjoints ont été arrêtés sous prétexte d’irrégularités financières.