VLADIMIR Poutine menace d’envahir l’Ukraine pour « humilier » Joe Biden après son empathie « meurtrière » alors qu’il cherche à réaffirmer le statut de « superpuissance » de la Russie, selon un expert.

Les craintes grandissent d’une guerre totale sept ans après que la Russie a annexé impitoyablement la Crimée à l’est du pays en utilisant des milices.

La Russie amasse des troupes et des chars à sa frontière avec l’Ukraine Crédit: Alamy

Poutine a déjà rassemblé 80 000 soldats dans la région et 30 000 autres soldats devraient être déployés.

Cependant, le Dr Jade McGlynn, directrice de la recherche à la Henry Jackson Society, dit que Poutine essaie de «tester» le nouveau président américain tout en encourageant le sentiment anti-occidental avant les élections de septembre.

Elle a déclaré au Sun Online: « Oui, Poutine cherche à humilier Biden, même si on ne sait pas s’il le pourra. Biden est assez rusé, il est très expérimenté. »

Le mois dernier, Biden a déclaré dans une interview télévisée que Poutine était un « tueur » sans « âme », ce qui a incité le dirigeant russe à répondre par « Il faut quelqu’un pour en connaître un ».

Mais selon l’universitaire, l’empannage a tellement ébranlé l’homme fort au sabre qu’il «fait étalage» de ses armes à la frontière ukrainienne.

« Cela doit être considéré comme un test pour Biden en particulier – selon tous les témoignages, Poutine était très ennuyé par le commentaire ‘tueur' », a-t-elle déclaré.

Et il semble que le démocrate ait d’abord cligné des yeux après que les États-Unis aient annulé le déploiement de deux navires de guerre en mer Noire, ont déclaré des sources diplomatiques en Turquie.

La semaine dernière, Ankara a déclaré que Washington enverrait deux navires de guerre en mer Noire, dans une décision que la Russie a qualifiée de provocation hostile.

Le Dr McGlynn insiste sur le fait que l’accumulation de troupes et d’armes dans l’est de l’Ukraine est une « démonstration » de Poutine et doute que l’homme fort russe risquerait un conflit à grande échelle.

Elle a déclaré: «Poutine préfère manipuler et berner plutôt que de se lancer dans une guerre totale.

« La guerre est un gros risque. Il s’agit davantage de se montrer. Et de montrer à Biden » que vous ne pensez pas que vous pouvez entrer et essayer de parler à la Russie et essayer de la remettre à sa place parce que la Russie est une puissance mondiale.

«’Vous avez besoin de la Russie en tant que puissance mondiale. Nous décidons des questions globales. ‘ »

Interrogé sur la question de savoir si Poutine agirait de manière si agressive envers l’Ukraine si Donald Trump était toujours à la Maison Blanche, le Dr McGlynn a déclaré: «Je ne pense pas que cela ferait une énorme différence dans l’agression réelle de la Russie contre l’Ukraine.

« Mais je pense que la nature démonstrative – l’étalage – des armes et de la signalisation aurait été moins probable sous Trump. »

La popularité de Poutine et celle de son parti Russie unie ont été touchées ces derniers mois à la suite de l’échec de l’assassinat du chef de l’opposition Alexei Navalny et de son arrestation qui a suivi.

ETAT D’ESPRIT DE L’EMPIRE Le Dr Jade McGlynn a expliqué comment l’agression de la Russie contre The Sun Online peut remonter à l’ère soviétique Elle a déclaré: « La Russie a toujours une compréhension très impérialiste d’elle-même et il y a une citation célèbre selon laquelle » la Russie ne peut pas être un empire sans l’Ukraine « . «Avec la Crimée, j’ai vécu en Russie pendant l’annexion de 2014, et tout le monde l’a soutenue. Il y a eu des fêtes de rue pendant des semaines. «Il y avait une pression publique à l’époque sur Poutine pour annexer le Donbass et Louhansk comme il l’avait fait pour la Crimée. «De l’avis de la Russie, les Ukrainiens et les Russes sont essentiellement les mêmes personnes jusqu’aux années 1900 qu’ils appelaient les Ukrainiens de« petits Russes ». «L’histoire de la Russie, et en particulier de l’est de l’Ukraine, est étroitement liée. «Les années 90 ont été une période très traumatisante pour les Russes – ils ont perdu leur empire, presque du jour au lendemain. « Poutine a essayé de restaurer ce sentiment d’être une grande puissance. »

Les chars russes ont été filmés peints avec des rayures blanches « invasion »

Des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté dans tout le pays avant les élections de septembre.

Le Dr McGlynn affirme que les troubles intérieurs en Russie ont influencé l’escalade des tensions avec l’Ukraine.

Elle a déclaré: «En Russie, même s’il ne va nulle part, la confiance dans l’État est à la traîne, la popularité de son parti est très faible.

«Il y a une réelle inquiétude quant à la façon dont ils vont être équitables lors des prochaines élections.

« Donc c’est utile si vous pouvez avoir, pas une vraie guerre, mais peut-être quelque chose comme distraire et construire sur un très fort sentiment d’anti-occidentalisme, d’anti-américanisme au sein de la société russe. »

Elle ajoute: «Quand il y a des élections ou ces moments tendus, les médias d’État battent leur plein en rappelant au public toutes les injustices historiques dont certaines sont complètement inventées.

« Ce que l’Occident a fait à la Russie et comment Poutine, contrairement aux précédents dirigeants faibles, tient tête aux États-Unis et réaffirme le statut de l’Union soviétique – ce statut de superpuissance. »

Pendant ce temps, les chars russes peints avec des «bandes d’invasion» se rassemblent à la frontière ukrainienne.

Un habitant de la région russe d’Astrakhan, à 350 miles de la frontière, a filmé les véhicules blindés avec des croix blanches peintes dessus.

Les experts militaires ont averti que des marques blanches similaires ont été utilisées par l’armée soviétique lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Les bandes aident à identifier les véhicules des forces amies.