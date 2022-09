Poutine menace de laisser l’Europe “geler” ce qui augmente le risque de rationnement énergétique

L’Europe était déjà confrontée à un hiver difficile et imprévisible en ce qui concerne ses approvisionnements énergétiques, car elle cherche à éliminer toutes les importations russes.

Mais le président russe Vladimir Poutine a de nouveau menacé mercredi d’arrêter complètement tous les approvisionnements, une décision qui, selon lui, laisserait l’Europe “geler”.

La Russie a déjà interrompu l’approvisionnement en gaz de la région en raison de problèmes techniques sur le gazoduc Nord Stream 1, laissant la région vulnérable alors qu’elle tente de reconstituer le stockage d’énergie avant les mois les plus froids.

Répondant aux propositions de l’UE visant à mettre en place des plafonds de prix sur les importations énergétiques russes, Poutine a déclaré aux chefs d’entreprise à Vladivostok que la Russie pourrait encore décider de déchirer les contrats d’approvisionnement existants.

“Y aura-t-il des décisions politiques qui contrediront les contrats ? Oui, nous ne les remplirons tout simplement pas. Nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts”, a déclaré Poutine au Forum économique de l’Est dans l’Extrême-Orient russe.

“Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout, nous ne fournirons rien”, a déclaré Poutine.

“Il ne nous resterait plus qu’une chose à faire : comme dans le célèbre conte de fées russe, nous laisserions la queue du loup se figer”, a-t-il déclaré.

journal russe Pravda décrit l’histoire comme impliquant un renard rusé qui a obligé un loup stupide à attraper du poisson dans la rivière gelée en mettant sa queue dans un trou de glace.

“Le renard sautillait autour du loup désespéré et affamé en disant” geler, geler, la queue du loup “jusqu’à ce que le trou de glace gèle, piégeant le loup dans la glace. Les hommes du village sont alors venus et ont battu le loup pour toutes les mauvaises choses qu’il leur avait fait en été. Le loup s’est débattu et s’est échappé, mais sa queue est restée dans le trou de glace gelé », a déclaré la Pravda.