VLADIMIR Poutine s’est vanté de sa machine de guerre capable de lancer une « frappe inévitable » contre ses ennemis alors qu’il exhibait sa puissance navale.

La vantardise de l’homme fort russe intervient quelques jours après que les responsables militaires ont annoncé des tests de nouvelles armes avancées, dont certaines proviennent d’un arsenal que Poutine a qualifié d' »invincible ».

Vladimir Poutine et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, à droite, inspectent des navires de guerre lors du défilé de la Journée de la Marine à Saint-Pétersbourg Crédit : AP

Une cinquantaine de navires de guerre se sont réunis pour le défilé naval à Saint-Pétersbourg dimanche Crédit : Getty

L’avertissement effrayant de Poutine fait suite à un incident dans la mer Noire en juin lorsque la Russie a déclaré avoir tiré des coups de semonce et largué des bombes sur le chemin d’un navire de guerre britannique HMS Defender pour le chasser des eaux de Crimée.

S’exprimant lors d’un défilé de navires de guerre dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg, le président a déclaré : « La marine russe a aujourd’hui tout ce dont elle a besoin pour garantir la protection de notre pays et de nos intérêts nationaux.

« Nous sommes capables de détecter tout ennemi sous-marin, au-dessus de l’eau ou aéroporté et, si nécessaire, de mener une frappe imprévisible contre lui. »

Poutine a déclaré que la Russie avait assuré sa place parmi les principales puissances navales du monde, notamment en développant « les dernières armes de précision hypersoniques encore inégalées dans le monde ».

Les États-Unis, la Chine, la France et d’autres grandes puissances ont annoncé leur intention de développer leurs propres armes hypersoniques et devraient bientôt rattraper leur retard.

Mais avec le deuxième plus grand arsenal d’armes nucléaires au monde et une énorme cache de missiles balistiques, la Russie dispose déjà d’une capacité militaire plus que suffisante pour dissuader ses ennemis.

Le défilé naval auquel assistait Poutine a vu plus de 50 navires à Saint-Pétersbourg, dont des navires des marines iranienne, pakistanaise et indienne.

La frégate iranienne Sahand, qui a descendu la Neva lors du défilé, et le navire basé en mer Makran ont attiré l’attention des observateurs navals en raison de leurs voyages inhabituellement longs vers la Russie.

Des défilés ont également eu lieu dans les bases navales russes de Severomorsk, Caspiisk, Baltiisk, Sébastopol, Vladivostok et à la base navale russe de Tartous, en Syrie.

Les propos de Poutine font suite à l’incident du mois dernier lorsque la Russie a déclaré avoir tiré des coups de semonce et largué des bombes sur le chemin d’un navire de guerre britannique pour le chasser des eaux de Crimée.

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014, mais la Grande-Bretagne et la plupart des pays du monde reconnaissent la péninsule de la mer Noire comme faisant partie de l’Ukraine.

La Grande-Bretagne a rejeté le récit de Moscou et a déclaré qu’elle pensait que tous les tirs étaient un « exercice d’artillerie » russe pré-annoncé et qu’il n’y avait pas de bombes.

Poutine a déclaré le mois dernier que la Russie aurait pu couler le navire de guerre britannique HMS Defender, qu’elle accusait d’être entré illégalement dans ses eaux territoriales, sans déclencher la Troisième Guerre mondiale et a déclaré que les États-Unis avaient joué un rôle dans la « provocation ».

Vladimir Poutine semble avoir des mots sévères avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou lors du défilé militaire Crédit : Getty

La télévision russe a diffusé des images du cockpit de l’avion de guerre du HMS Defender lors de l’affrontement en juin Crédit : MoD Russie