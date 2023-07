Poutine, menacé d’arrestation pour crimes de guerre, sautera le sommet des BRICS en Afrique du Sud

Non seulement l’Afrique du Sud est signataire du Statut de Rome, qui a créé la cour internationale, mais elle a également incorporé le statut dans la législation sud-africaine. Toute tentative de se soustraire aux obligations de l’Afrique du Sud en modifiant ou en rejetant la loi devrait passer par le Parlement sud-africain et pourrait être annulée par la Cour constitutionnelle.

Ramaphosa a déclaré qu’il avait des obligations constitutionnelles de protéger la souveraineté, la paix et la sécurité de l’Afrique du Sud et de promouvoir les pleins droits du peuple sud-africain. La déclaration de Ramaphosa à la cour a clairement indiqué que l’Afrique du Sud était en négociations confidentielles avec la CPI, arguant que le pays rencontrait des difficultés pour remplir son obligation d’arrêter Poutine.

« La CPI elle-même s’est déclarée préoccupée par la menace nucléaire de la Russie, suite au mandat d’arrêt. L’Afrique du Sud n’a pas la capacité de déclarer ou de faire la guerre à la Russie. Il ne le souhaite pas non plus », a déclaré le président.

L’affidavit de Ramaphosa soutenait que la candidature de l’Alliance démocratique était « vague » et « incompétente » et devait être adressée au directeur des poursuites publiques, et non au gouvernement sud-africain. Il a également fait valoir que l’obligation d’arrêter Poutine mettait en danger une initiative africaine visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.