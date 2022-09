Poutine marche maladroitement alors qu’il dépose des fleurs sur le cercueil ouvert de Mikhaïl Gorbatchev après avoir nié les funérailles d’État de l’ancien dirigeant soviétique

Le président russe Vladimir Poutine a semblé marcher maladroitement alors qu’il déposait des fleurs sur le cercueil ouvert de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, suscitant de nouveaux problèmes de santé.

Premier et dernier président de l’URSS, Gorbatchev est décédé mardi à Moscou à l’âge de 91 ans.

Poutine a semblé marcher maladroitement lors d’une rare apparition publique aujourd’hui

Il a déposé des fleurs dans le cercueil ouvert de Mikhaïl Gorbatchev

Les relations entre Poutine et Gorbatchev étaient souvent tendues Crédit : AP

Aujourd’hui, Poutine a fait une rare apparition publique en déposant des fleurs devant le cercueil ouvert du dirigeant soviétique.

Dans des images diffusées à la télévision d’État, on peut voir le président déposer un bouquet d’œillets rouges sur le cercueil de Gorbatchev, à côté d’un grand portrait en noir et blanc de l’ancien dictateur communiste.

Il marche d’un pas saccadé, son bras gauche se balançant et son bras droit « pistolero » serrant fermement les fleurs.

Ses chaussures grincent bruyamment à son approche. Devant le cercueil, il s’arrête quelques secondes tandis que les flashs des caméras des journalistes retentissent en arrière-plan.

Il regarde dans le cercueil, puis le portrait, puis revient au cercueil.

Le chef du Kremlin, 69 ans, s’incline plusieurs fois en faisant le signe de croix.

Son apparence étrange a suscité un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux, une personne plaisantant : “Le gars dans la boîte a l’air en meilleure santé que le raide debout.”

D’autres ont souligné que la vidéo semblait avoir été filmée dans un bunker, sans personne proche du président russe.

“Un peu inquiet d’être dans une pièce bondée alors”, a écrit une personne.

Poutine a été de plus en plus isolé ces dernières années depuis le début de la pandémie de Covid, de nombreux commentateurs faisant remarquer à quel point son Kremlin fermé est à blâmer pour sa décision insensée d’envahir l’Ukraine.

Son bureau a annoncé aujourd’hui que le président russe n’assisterait pas aux funérailles de Gorbatchev, citant qu’il était “trop ​​​​occupé”.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles Poutine est sur le point de refuser à Gorbatchev des funérailles d’État, dans ce que beaucoup considèrent comme un camouflet à l’homme d’État le plus âgé.

En comparaison, lorsque le prédécesseur de Poutine, Boris Eltsine, est décédé en 2007, Poutine lui a accordé des funérailles télévisées à l’échelle nationale et a déclaré une journée de deuil national.

Cela ne devrait pas surprendre étant donné la froideur de Poutine envers Gorbatchev, qu’il a blâmé pour l’effondrement de l’Union soviétique et la perte des anciens territoires de la Russie.

Poutine a même affirmé dans un discours de 2005 que l’effondrement de l’URSS était la “catastrophe géopolitique majeure du siècle”.

Nous sommes tous devenus orphelins. Tout le monde ne s’en est pas rendu compte Alexei Veneditkov

Le porte-parole de Vlad, Dmitri Peskov, a annoncé aujourd’hui que le service aurait des “éléments d’État” tels qu’une garde d’honneur, mais semblait à nouveau exclure des funérailles d’État.

Il a ajouté que Poutine s’envolerait pour Kaliningrad, un territoire russe frontalier de la Pologne et de la Lituanie, plus tard jeudi.

Pour sa part, Gorbatchev avait critiqué les actions de Poutine dans ses dernières années, disant à un ami ces derniers mois que le travail de sa vie avait été annulé par le dirigeant russe.

L’éminent critique et journaliste du Kremlin, Alexei Venidiktov, a déclaré à Forbes Russie que toutes les réformes de Gorbatchev avaient été réduites à néant, en cendres, en fumée par la récente guerre en Ukraine.

Veneditkov, dont la station de radio a été fermée par les autorités russes en mars, a partagé une photo de lui avec Gorbatchev sur Twitter avec la légende : “Nous sommes tous orphelins. Tout le monde ne s’en est pas rendu compte.”

Les hommages ont afflué pour le pacificateur Gorbatchev après l’annonce de sa mort dans un hôpital de Moscou plus tôt cette semaine.

Mais le bureau de Poutine n’a partagé que le plus bref des messages, exprimant simplement “les plus sincères condoléances” à l’annonce de sa mort.

Salué en Occident pour son rôle dans la fin de la guerre froide et de la course aux armements nucléaires, ainsi que dans l’ouverture de son pays, il était détesté par de nombreux Russes pour avoir provoqué l’effondrement de l’Union soviétique et le chaos économique qui a suivi dans les années 1990. .

Certains Ukrainiens ont également dénoncé sa canonisation par l’Occident, évoquant son soutien à l’annexion de la Crimée par Poutine à l’Ukraine en 2014.

Aidez ceux qui fuient le conflit avec The Sun’s Ukraine Fund DES PHOTOS de femmes et d’enfants fuyant l’horreur des villes dévastées d’Ukraine ont ému les lecteurs du Sun aux larmes. Beaucoup d’entre vous veulent aider les cinq millions de personnes prises dans le chaos – et maintenant vous le pouvez, en faisant un don au Sun’s Ukraine Fund. Donnez aussi peu que 3 £ ou autant que vous pouvez vous permettre et chaque centime sera reversé à la Croix-Rouge sur le terrain pour aider les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes et les blessés. Faites un don ici pour aider le fonds The Sun Ou envoyez un SMS au 70141 à partir de mobiles britanniques 3 £ – texte SOLEIL 3 £

5 £ – texte SOLEIL 5 £

10 £ – texte SOLEIL 10 £ Les SMS coûtent le montant de votre don choisi (par exemple 5 £) + 1 message standard (nous recevons 100%). Pour les conditions générales complètes, visitez redcross.org.uk/mobile L’Ukraine Crisis Appeal soutiendra les personnes dans les zones actuellement touchées et celles qui pourraient être touchées à l’avenir par la crise. Dans le cas improbable où la Croix-Rouge britannique collecterait plus d’argent qu’elle ne peut être raisonnablement et efficacement dépensée, tout excédent de fonds sera utilisé pour l’aider à se préparer et à répondre à d’autres catastrophes humanitaires partout dans le monde. Pour plus d’informations, visitez https://donate.redcross.org.uk/appeal/disaster-fund

Gorbatchev a ouvert la Russie à l’Occident – apparaissant dans une publicité Pizza Hut en 1997 Crédit : PA : Association de la presse