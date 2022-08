Poutine “maladif” utilisant un corps double avec différentes oreilles affirme que l’Ukraine alors que le Kremlin “panique sur sa santé”

L’UKRAINE a relancé une théorie du complot selon laquelle la Russie utilise des doublures pour remplacer Vladimir Poutine, et indique que ses oreilles changeantes en sont la preuve.

Des rumeurs circulent depuis des mois sur la santé défaillante du président russe de 69 ans, son proche allié Nicolai Patrushev aurait remplacé Vlad lors de ses rendez-vous médicaux réguliers.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Poutine utiliserait des doublures corporelles Crédit : Getty

Poutine en 2006 avec ses petites oreilles Crédit : Reuters

Son apparence a changé en 2018 Crédit : EPA

Cette semaine, le nouveau chef du renseignement militaire ukrainien, le général de division Kyrylo Budanov, a déclaré à la télévision ukrainienne que la taille et même les oreilles de Poutine semblaient avoir changé lors de ses récentes apparitions.

“L’image, disons, des oreilles, est différente”, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur la chaîne “Groshi”, signifiant argent.

“Et c’est comme une empreinte digitale, l’image de l’oreille de chaque personne est unique. Elle ne peut pas être répétée.”

Budanov a également été cité par le média ukrainien TSN pour avoir déclaré qu’il pensait que le président russe était gravement malade et qu’il utilisait des doublures pour éviter les apparitions publiques.

Il a affirmé que bien que très similaires, les doubles du corps de Poutine “ont des habitudes différentes, des manières différentes, des allures différentes, parfois même des hauteurs différentes si vous regardez de près”.

Budanov avait précédemment affirmé que Poutine avait été remplacé par un sosie lors d’un récent voyage en Iran.

Il a déclaré à la chaîne d’information ukrainienne 1 + 1 que le président avait semblé plus énergique que d’habitude lorsqu’il avait atterri pour des entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

“S’il vous plaît, regardez le moment de la sortie de Poutine de l’avion”, a-t-il dit. « Est-ce vraiment Poutine ? »

Ce n’est pas la première fois que les oreilles apparemment changeantes de Poutine sont pointées du doigt comme preuve qu’il utilise des doublures corporelles.

Dès 2018, IB Times rapportait une théorie du complot selon laquelle Poutine était en fait trois personnes différentes.

Un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Russie anglaise a partagé trois photos différentes du président russe, chacune montrant des oreilles légèrement différentes.

Les photos, prises à des années d’intervalle, semblent en effet montrer un changement dans cette caractéristique du visage de Poutine.

Sur les photos précédentes, ses oreilles sont plus petites et pointues, avec les deux morceaux de cartilage au-dessus du lobe de l’oreille – le tragus et l’antitragus – rapprochés.

Les dernières photos montrent un écart plus large entre son tragus et son antitragus, tandis que son lobe de l’oreille est également beaucoup plus grand.

Les oreilles de Poutine ont failli déclencher un différend juridique de plusieurs millions de livres avec Hollywood lorsque, en 2003, un groupe d’avocats russes a tenté de poursuivre la franchise Harry Potter.

Ils ont affirmé que l’elfe de maison aux oreilles pointues Dobby était basé sur le président russe.

Poutine lui-même a précédemment admis qu’il envisagerait d’utiliser des doublures.

Bien sûr, il y a une explication potentiellement plus probable pour les oreilles apparemment changeantes de Poutine.

Nos oreilles et notre nez continuent de s’allonger à mesure que nous vieillissons, en raison de la décomposition et de l’affaissement du cartilage, ce qui entraîne des traits plus tombants.

Alternativement, on dit depuis longtemps que le président russe a subi une chirurgie plastique ou des injections de botox, ce qui pourrait expliquer une forme d’oreille légèrement différente ainsi que son apparence plus bouffie.

Le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Budanov Crédit : Liberté UA

Il a souligné une apparition récente plus “énergique” de Poutine en Iran Crédit : Getty

Selon certaines rumeurs, Poutine porterait également des talons Crédit : AP

La taille changeante de Poutine pourrait également être due à son prétendu penchant pour le port de talons.

À seulement cinq pieds et sept pouces officiellement, Vlad mesure trois pouces de moins que la taille moyenne des hommes en Russie.

Selon certaines rumeurs, il ne mesurerait que cinq pieds deux à cinq pieds cinq pouces.

L’année dernière, les médias tchèques ont rapporté que l’homme fort russe avait réussi à garder secret son port de chaussures à plateforme tout au long de sa présidence, grâce aux angles de caméra flatteurs des médias sycophantes.

Par exemple, il est surtout représenté assis avec des dirigeants mondiaux, jamais debout, pour diminuer toute différence de hauteur notable.

Mais même lorsqu’il est photographié à côté de son proche allié Alexandr Loukachenko, président de la Biélorussie, l’homme d’État de six pieds deux semble se pencher ou se pencher à ses côtés.

Les talons de Poutine pourraient également expliquer pourquoi il semble boiter lors de nombreuses apparitions publiques.

En 2015, Express Online a cité un initié du Kremlin disant que des règles strictes dictent que personne ne peut être plus grand que le président sur les photos officielles.

Mais il s’est décroché cette année-là en posant avec des invitées pour un événement marquant la Journée internationale de la femme.

Les visiteurs du Kremlin n’avaient clairement pas reçu le mémo sur le port de talons hauts, et la plupart d’entre eux dominaient Poutine.

Pendant ce temps, la santé de Poutine reste entourée de secret.

S’adressant au Telegraph lundi, le haut responsable du renseignement ukrainien, le général de division Vady Skibitsky, a déclaré que le dirigeant russe n’était “pas en bonne santé physique ou mentale”.

Il a ajouté que les membres du cercle restreint de Poutine avaient commencé à « paniquer à propos de sa santé ».

Skibitsky a poursuivi : “Il utilise beaucoup de doubles… et il est parfois difficile de détecter s’il s’agit du vrai Poutine ou de quelqu’un qui le remplace.”