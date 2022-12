Poutine “maladif” annule le plus grand discours de sa vie en tant que premier État de la nation russe depuis que l’invasion a mystérieusement été interrompue

VLADIMIR Poutine a annulé son discours sur l’état de la nation, alimentant les rumeurs selon lesquelles il se cache du peuple russe et pourrait être en mauvaise santé.

Le porte-parole de Poutine a finalement confirmé que le discours – qui serait l’un des plus importants de la vie de Vlad – n’aura pas lieu avant le Nouvel An.

Cela survient après que le tyran fou a également annulé sa conférence de presse de fin d’année et son match de hockey annuel.

Le copain de Poutine, Dmitry Peskov, a insisté sur le fait que la vague d’annulations était simplement due au fait que Vlad n’avait pas le temps.

Mais cela alimente encore plus les spéculations sur l’avenir du dictateur.

Certains ont suggéré qu’il essaie activement d’éviter en étant scruté et qu’il doive défendre sa guerre ratée en Ukraine.

D’autres rumeurs non confirmées suggèrent cependant qu’il pourrait être lié à des problèmes de santé.

On pense que Vlad pensait qu’il aurait pu renverser l’Ukraine en quelques jours – mais s’est retrouvé avec une longue et sanglante corvée dans les tranchées.

Les avancées de la Russie ont été repoussées par un vaillant effort des Ukrainiens héroïques, qui sont soutenus par l’Occident.

Et maintenant, on pense que l’avenir de l’homme de 70 ans est lié au succès ou à l’échec de son invasion.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.

Et des documents secrets d’espionnage russe révélés par The Sun Online ont montré des craintes pour la santé de Vlad.

L’état de Poutine a fait l’objet de spéculations fiévreuses – il apparaît nerveux, instable sur ses pieds et parfois essoufflé.

Il a été suggéré qu’il pourrait souffrir d’un cancer de l’estomac – ou peut-être même de la maladie de Parkinson.

Mad Vlad a été vu tenant une épaisse couverture plus tôt cette année alors qu’il regardait un défilé, et la semaine dernière, on l’a vu se balancer et s’agiter alors qu’il parlait avec une coupe de champagne.

Peskov a confirmé les informations des médias selon lesquelles Poutine ne prononcerait pas son discours annuel sur l’état de la nation mercredi.

Il n’a pas voulu commenter la raison du report de l’adresse jusqu’en 2023.

Le porte-parole a seulement insisté sur le fait que l’annulation était liée au programme de travail de Poutine.

Cela survient alors que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s’envolait pour Washington DC pour un sommet avec Joe Biden.

Le voyage serait le premier voyage à l’étranger connu de Zelensky depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Zelensky devrait quitter Washington avec des promesses d’aide militaire massive de 1,5 milliard de livres sterling.

Le dernier matériel militaire des États-Unis comprendrait pour la première fois une batterie de missiles Patriot et des bombes guidées de précision pour les avions de chasse.

Les responsables du Kremlin ont mis en garde contre l’augmentation de la fourniture d’armes américaines à l’Ukraine.

Poutine a juré de continuer le combat – et a affirmé qu’il utiliserait l’expérience de combat pour renforcer ses troupes.

C’est une affirmation audacieuse étant donné que la Russie est maintenant sur le point de perdre près de 100 000 soldats en dix mois.

Son ami Peskov a déclaré que l’expansion des fournitures d’armes occidentales à l’Ukraine “conduit à une aggravation du conflit et, en fait, n’augure rien de bon pour l’Ukraine”.

Poutine s’était bêtement attendu à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kyiv – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

Les avancées récentes de l’Ukraine ouvrent désormais la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Et le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.

