Poutine m’a promis qu’il ne tuerait pas Zelenskiy, déclare l’ancien Premier ministre israélien

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré dans une interview que Vladimir Poutine lui avait fait promettre qu’il n’essaierait pas de tuer Volodymyr Zelenskiy, lors d’un voyage à Moscou peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

S’exprimant sur un podcast avec le journaliste israélien Hanoch Daum, publié dimanche, Bennett a déclaré avoir reçu l’assurance de Poutine que la vie du président ukrainien serait en sécurité lors d’une visite secrète dans la capitale russe en mars dernier visant à la médiation au début de la guerre.

« J’ai demandé : ‘Envisagez-vous de tuer Zelenskiy ?’ Il a dit : « Je ne tuerai pas Zelenskiy. Je lui ai alors dit : « Je dois comprendre que tu me donnes ta parole que tu ne tueras pas Zelenskyy. Il a dit : ‘Je ne vais pas tuer Zelenskiy.’ »

Bennett a dit qu’il avait alors appelé Zelenskiy alors qu’il se rendait à l’aéroport de Moscou, qui lui avait demandé : « ‘Êtes-vous sûr ?’ et je lui ai dit : ‘Oui, à 100 %, il ne te tuera pas.’ »

Les commentaires de Bennett interviennent après des déclarations à la BBC la semaine dernière de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a déclaré que Poutine l’avait menacé d’une frappe de missile qui “ne prendrait qu’une minute”. Le Kremlin a déclaré que Johnson mentait.

Dimanche également, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré au journal Bild am Sonntag que Poutine “n’a proféré aucune menace contre moi ou l’Allemagne” malgré les critiques répétées et directes de Scholz sur l’invasion au dirigeant russe.

Selon Bennett, au cours de ses efforts de médiation, Zelenskiy a accepté de renoncer à l’idée que l’Ukraine rejoindrait l’OTAN, et Poutine a abandonné le vœu de demander le désarmement de l’Ukraine afin de mettre fin à la guerre. “Tout ce que j’ai fait était coordonné avec les États-Unis, l’Allemagne et la France”, a-t-il déclaré.

En fin de compte, les efforts du dirigeant israélien n’ont pas fait grand-chose pour arrêter l’effusion de sang en Ukraine, où la guerre approche maintenant de son premier anniversaire. Il est maintenant un citoyen privé, s’étant éloigné de la politique avant les élections de novembre, mais les commentaires de Bennett ont mis en lumière les premiers efforts internationaux en coulisses pour désamorcer la situation.

Bennett – un Premier ministre largement inexpérimenté sur la scène internationale et dont le gouvernement n’a duré qu’un an avant de s’effondrer en juin 2022 – est devenu un médiateur improbable au début du conflit. Il a été le premier dirigeant aligné sur l’Occident à rencontrer Poutine à Moscou, cherchant à équilibrer le besoin d’Israël d’une coopération russe pour ses opérations militaires en Syrie tout en assurant la médiation au nom des alliés occidentaux d’Israël.

L’actuel Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, qui est revenu d’un bref passage dans l’opposition après que son bloc d’extrême droite et religieux a remporté les élections de l’année dernière, a largement poursuivi la politique de Bennett.

Israël a rejeté à plusieurs reprises les demandes des responsables américains et ukrainiens d’envoyer des armes et des systèmes de défense aérienne à Kyiv, se concentrant plutôt sur l’aide humanitaire et médicale.

Le déploiement par la Russie de drones armés iraniens en Ukraine a toutefois suscité la colère en Israël, où Téhéran est considéré comme une menace existentielle.

Israël aurait partagé des renseignements sur le programme de drones de l’Iran avec des responsables ukrainiens et a proposé d’aider Kyiv à créer un « système civil d’alerte rapide pour sauver des vies » pour se protéger contre les attaques aériennes.