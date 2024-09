Le candidat à la présidence américaine a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi Poutine avait « soutenu » son rival

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré qu’il était « très offensé » lorsque le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé en faveur de sa rivale électorale, la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Interrogé lors d’un forum économique international à Vladivostok jeudi pour savoir s’il avait « un favori » Lors des élections américaines, Poutine a déclaré qu’il suivrait l’approbation de Biden en faveur de Harris et « Je la soutiendrai également. »

Poutine a également déclaré que « Trump a imposé plus de sanctions à la Russie que n’importe quel président avant lui », et a suggéré que Harris « Je m’abstiendrais peut-être de telles actions. »

S’exprimant lors d’un rassemblement de campagne dans la ville de Mosinee, dans le Wisconsin, samedi, Trump a fustigé la Maison Blanche pour ce qu’il a qualifié de fausse affirmation d’ingérence russe dans l’élection.















« Oh non, c’est la Russie, la Russie, la Russie encore et encore. » Trump a déclaré, insistant sur le fait que le conflit en Ukraine n’aurait jamais eu lieu s’il avait été président à l’époque.

« Je connaissais Poutine. Je le connaissais bien. Et vous savez, il a soutenu – je ne sais pas si vous avez vu l’autre jour – il a soutenu Kamala », Trump a continué. « J’ai été très offensé par cela. Je me demande pourquoi il a soutenu Kamala. » Il a décrit Poutine comme « un joueur d’échecs » et a dit qu’il se demandait s’il avait parlé de Harris « avec un sourire. »

Certains médias américains, dont CNN, ont suggéré que le dirigeant russe était « simplement du trolling » Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a refusé de préciser ce que le président voulait dire par là, affirmant que la politique intérieure américaine n’était pas une question prioritaire pour le Kremlin.

Harris elle-même n’a pas commenté la question, tandis que la Maison Blanche a déclaré que Poutine « ne devrait pas être favorable » n’importe quel candidat.

Au cours de sa campagne de réélection, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il organiserait rapidement de nouvelles négociations de paix entre Moscou et Kiev et résoudrait le conflit russo-ukrainien. « dans 24 heures. » Le Kremlin reste toutefois sceptique, Peskov ayant récemment déclaré que Trump avait « Pas de baguette magique » et que les États-Unis devraient d’abord cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine.