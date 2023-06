Poutine, le plus haut général ukrainien « pourrait être à l’étranger » — RT World News

Le chef des forces armées ukrainiennes est hors de vue depuis début mai

Le commandant en chef des forces armées de Kiev, le général Valery Zaluzhny, dont la localisation a fait l’objet de spéculations ces dernières semaines, pourrait se trouver en dehors de l’Ukraine, a suggéré le président russe Vladimir Poutine.

Dimanche, le diffuseur Rossiya 1 a publié un clip de Poutine parlant du sort du général en chef ukrainien lors de sa rencontre avec des correspondants militaires russes et des blogueurs au Kremlin plus tôt cette semaine.

« Où est-il, Zalushny? Je sais. Je pense que je sais, » a déclaré le président russe aux journalistes. Il leur a conseillé d’interroger Zalushny lui-même à ce sujet, mais a averti que « il faudrait passer à une langue étrangère pour le faire. »

« Je pense qu’il est à l’étranger » Poutine a précisé, mais a ajouté qu’il « peut-être tort » à ce sujet.

Des spéculations sur le sort de Zaluzhny ont émergé après qu’il ait manqué une réunion de haut niveau de l’OTAN le 10 mai. Selon le président du comité militaire du bloc américain, Rob Bauer, Kiev a déclaré à Bruxelles que le commandant en chef ukrainien ne pouvait pas assister en personne ou via lien vidéo en raison de la « situation opérationnelle complexe » dans le conflit avec la Russie.















Le mois dernier, l’agence de presse russe RIA Novosti a rapporté, citant une source de sécurité, que Zaluzhny avait été grièvement blessé lors d’une frappe de missile russe près de la ville de Kherson début mai. Les médecins s’attendent à ce que l’homme de 49 ans survive, mais il ne pourra plus exercer ses fonctions de commandant, a affirmé la source.

Le ministère ukrainien de la Défense a nié le rapport comme étant de la désinformation de la part de la Russie, affirmant que Zaluzhny était resté sur son lieu de travail. Cependant, depuis lors, une seule vidéo du commandant en chef est apparue en ligne, qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien Vladimir Zelensky a également publié une photo de Zaluzhny qui, selon lui, avait été prise lors d’une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité ukrainien le 6 juin.

La semaine dernière, la BBC a déclaré qu’elle avait demandé « Le général Zaluzhny pour un entretien. Il a décliné notre demande. »

Le commandant ukrainien, que les médias occidentaux ont qualifié de «général de fer», a été l’une des personnalités les plus en vue du côté ukrainien tout au long du conflit entre Moscou et Kiev. Il a accordé de longues interviews à des médias tels que The Economist et Time, qui l’ont classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2022.

Il y a aussi une incertitude quant au sort de Kirill Budanov, le chef de la Direction principale du renseignement (GUR) de l’armée ukrainienne, qui a promis dans une interview de « continuez à tuer des Russes n’importe où sur la surface de la terre. » Il a également revendiqué la responsabilité du soi-disant assassinat « beaucoup » personnalités publiques russes, mais a refusé de fournir des noms.

Budanov n’a fait aucune apparition publique depuis fin mai, lorsque, selon Poutine, le siège du GUR à Kiev a été touché par des missiles russes.