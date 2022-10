Poutine : l’appel militaire russe se terminera dans 2 semaines

Kyiv, UKRAINE –

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’il s’attend à ce qu’une mobilisation des réservistes de l’armée qu’il a ordonnée pour renforcer les troupes de son pays en Ukraine soit achevée dans deux semaines, une étape qui lui permettrait de mettre fin à l’appel impopulaire alors que le Kremlin tente de contrer les gains ukrainiens. sur le champ de bataille.

Après avoir assisté à un sommet au Kazakhstan des dirigeants régionaux d’Asie et d’Europe de l’Est, Poutine a déclaré aux journalistes qu’il ne regrettait pas d’avoir déclenché le conflit avec le voisin de la Russie et “n’avait pas l’intention de détruire l’Ukraine” lorsqu’il a envoyé des troupes dans le pays il y a près de huit mois.

“Ce qui se passe aujourd’hui est désagréable, c’est le moins qu’on puisse dire”, a-t-il déclaré. “Mais nous aurions eu tout cela un peu plus tard, seulement dans des conditions pires pour nous, c’est tout. Donc mes actions sont correctes et opportunes.”

Dans ses commentaires sur la mobilisation de l’armée, Poutine a déclaré que l’appel qu’il avait ordonné le mois dernier avait enregistré 222 000 des 300 000 réservistes que le ministère russe de la Défense s’était fixé comme objectif initial. Au total, 33 000 d’entre eux sont déjà dans des unités militaires et 16 000 sont impliqués dans des combats, a-t-il déclaré.

L’appel, annoncé par Poutine alors que ses forces perdaient du terrain face à une contre-offensive ukrainienne qui a porté un coup terrible au prestige militaire de Moscou, a suscité le mécontentement du public en Russie, où presque tous les hommes de moins de 65 ans sont enregistrés comme réservistes.

Dans le même temps, les propres partisans de Poutine ont critiqué la gestion de la guerre par le Kremlin, augmentant la pression sur lui pour qu’il fasse plus pour inverser la tendance en faveur de la Russie.

Bien que Poutine et d’autres hauts responsables aient déclaré que la mobilisation toucherait quelque 300 000 personnes, le décret signé par le président pour lancer le projet ne mentionnait pas de chiffre précis. Les médias russes ont suggéré que le nombre réel pourrait atteindre 1,2 million de réservistes.

Poutine a initialement décrit la mobilisation comme “partielle” et a déclaré que seuls ceux qui avaient une expérience de combat ou de service seraient enrôlés. À la suite de son ordre, des dizaines de milliers d’hommes ont quitté la Russie. Le dirigeant russe a depuis reconnu que des hommes sans expérience pertinente ou inéligibles au service pour des raisons médicales étaient appelés au service actif.

Depuis lors, des rapports ont également fait état de recrues déployées sur les lignes de front en Ukraine avec peu de formation et un équipement inadéquat. Plusieurs réservistes mobilisés seraient morts au combat en Ukraine cette semaine, quelques jours seulement après leur recrutement.

Poutine a déclaré que toutes les recrues activées devraient recevoir une formation adéquate et qu’il chargerait le Conseil de sécurité russe “de mener une inspection sur la façon dont les citoyens mobilisés sont formés”.

Avant de lancer l’invasion le 24 février, Poutine a remis en question le droit de l’Ukraine à exister en tant que nation souveraine, décrivant le pays comme faisant partie de la Russie historique. Interrogé à ce sujet vendredi, il a répété que la Russie était prête à des pourparlers de paix et que le gouvernement de Kyiv était responsable de l’absence de négociations.

“Nous avons même conclu certains accords à Istanbul (au printemps)”, a déclaré Poutine, remerciant le président turc Recep Tayyip Erdogan pour ses efforts de médiation. “Ces accords étaient en fait presque paraphés. Mais, dès que les troupes (russes) se sont retirées de Kyiv, les autorités de Kyiv ont immédiatement perdu l’envie de négocier.”

L’Ukraine a officiellement rejeté toute possibilité de négocier avec Poutine après avoir illégalement annexé les régions ukrainiennes de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk en tant que territoire russe le mois dernier à la suite de “référendums” que Kyiv et l’Occident ont dénoncés comme une imposture.

L’élan de la guerre s’est déplacé vers l’Ukraine alors que son armée poursuit des contre-offensives dans l’est et le sud du pays envahi. Le chef de la région de Kherson, installé à Moscou, a demandé jeudi au Kremlin d’organiser une évacuation de quatre villes, invoquant les bombardements incessants des forces ukrainiennes.

La Russie a promis un hébergement gratuit aux habitants de Kherson qui souhaitent évacuer vers la Russie, signe que les gains militaires ukrainiens le long du front sud de la guerre inquiètent le Kremlin.

Vladimir Saldo, le chef de l’administration régionale nommée par Moscou, a déclaré qu’une décision avait été prise d’évacuer les habitants de Kherson vers les régions russes de Rostov, Krasnodar et Stavropol, ainsi que vers la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014.

“Nous, habitants de la région de Kherson, savons bien sûr que la Russie n’abandonne pas les siens, et la Russie offre toujours un coup de main”, a déclaré Saldo.

La Russie a qualifié de volontaire le mouvement des Ukrainiens vers la Russie ou un territoire sous contrôle russe, mais dans de nombreux cas, ce sont les seules voies d’évacuation que les résidents des zones occupées peuvent ou sont autorisés à emprunter.

Des rapports ont fait surface selon lesquels certains Ukrainiens ont été expulsés de force vers des «camps de filtration» dans des conditions difficiles. En outre, une enquête de l’Associated Press a révélé que les autorités russes avaient expulsé des milliers d’enfants ukrainiens – certains orphelins, d’autres vivant dans des familles d’accueil ou dans des institutions – pour qu’ils soient élevés en tant que Russes.

L’annonce de l’évacuation est intervenue alors que les forces ukrainiennes pénétraient plus profondément dans la région de Kherson, bien qu’à un rythme plus lent qu’il y a quelques semaines. Les forces ukrainiennes ont signalé avoir repris 75 lieux peuplés de la région au cours du mois dernier, a annoncé jeudi soir le ministère ukrainien de la Réintégration des territoires temporairement occupés.

Une campagne similaire dans l’est de l’Ukraine a entraîné le retour de la majeure partie de la région de Kharkiv sous contrôle ukrainien, ainsi que des parties des régions de Donetsk et de Louhansk, a indiqué le ministère.

Le général Valeriy Zaluzhny, le commandant des forces armées ukrainiennes, a juré vendredi que ses forces réussiraient à “récupérer les nôtres”.

« Personne ni rien ne nous arrêtera », a déclaré Zaluzhny dans un message vidéo. “Nous avons enterré le mythe de l’invincibilité de l’armée russe.”

Vendredi était la Journée du défenseur en Ukraine, mais les célébrations ont été étouffées à cause de la guerre. Pour un cinquième jour, la Russie a poursuivi ses frappes de missiles sur des infrastructures critiques qui ont commencé lundi en représailles à l’explosion d’un camion piégé le 8 octobre sur un pont prisé reliant la Russie à la Crimée annexée.

L’explosion a temporairement interrompu le trafic ferroviaire et routier sur le pont de Kertch, long de 12 milles, sapant une voie d’approvisionnement vitale pour les forces du Kremlin. Le Service fédéral de sécurité russe a annoncé mercredi avoir identifié 12 suspects, citoyens arméniens, russes et ukrainiens.

Les frappes de représailles de la Russie, qui, selon les autorités ukrainiennes, ont tué des dizaines d’Ukrainiens cette semaine, ont tué au moins neuf autres civils entre jeudi et vendredi, a indiqué le bureau du président ukrainien. Parmi les victimes figuraient un garçon de 11 ans et six autres personnes décédées après une frappe de missile dans la ville de Mykolaïv, où un immeuble résidentiel a été détruit, a déclaré le gouverneur régional, Vitaliy Kim.

Les forces russes ont lancé vendredi des frappes de missiles sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et dans la région de Zaphorizhzhia, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe. L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a averti à plusieurs reprises que des combats dans ou à proximité de la centrale nucléaire de Zaphorizhzhia sous contrôle russe pourraient déclencher une libération potentiellement catastrophique de radiations.

Poutine a promis de riposter durement si l’Ukraine ou ses alliés frappaient le territoire russe, y compris les régions annexées de l’Ukraine. Des responsables russes ont rapporté vendredi que des bombardements ukrainiens avaient fait exploser un dépôt de munitions dans la région russe de Belgorod, à la frontière avec l’Ukraine.

Un nombre indéterminé de personnes ont été tuées et blessées dans l’incident, selon la commission d’enquête russe. Selon des informations non confirmées des médias, trois officiers de la Garde nationale russe ont été tués et plus de 10 ont été blessés.